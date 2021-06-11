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柏林电影节

柏林电影节 （Berlinale)是与戛纳电影节、威尼斯电影节齐名的国际影展盛事。

柏林电影节 （Berlinale)，原名西柏林国际电影节，是欧洲“三大电影节”之一。上世纪50年代初首办。原在夏季举行，后为与戛纳国际电影节竞争，该在每年2月前后举行，为期两周。其目的在于加强世界各国电影人的交流 ，促进电影艺术水平的提高。

Berlinale Palast - Tageskasse steht auf einem Schild an der Scheibe eines Ladenlokals am Marlene-Dietrich-Platz. Der Ticketverkauf zur Sommerberlinale beginnt. Die Filmfestspiele wollen im Juni ihre Filme fürs Publikum zeigen. Geplant sind auch mehrere Vorführungen unter freiem Himmel.

武汉纪录片柏林电影节获奖 11.06.2021

中国年轻女导演朱声仄的纪录片《河流，奔跑着，倒映着》获得了柏林电影节独立单位奖卡里加里奖，这是一部关于武汉的作品。

70年前，柏林电影节是这样诞生的 02.06.2021

战后的柏林，先要清除废墟。但不久后，对文化和认可的期待，无法抑制地迸发出来。作为占领国的美国出了一个主意：办电影节吧。
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext der Berlinale 20212 verwenden!*** via Elizabeth Grenier Quelle: https://www.berlinale.de/de/presse/pressematerial/stills-wettbewerb.html#lb59591-5 Katia Pascariu Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb © Silviu Ghetie / Micro Film 2021

评论：金熊奖获奖电影“不只是黄片” 06.03.2021

“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
Paul Dunca / Paula Dunker, Nicoleta Lefter, Nicodim Ungureanu, Ana Ciontea, Petra Nesvačilová Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb

柏林电影节金熊奖：《倒霉性爱，发狂黄片》 05.03.2021

一盘自制性爱录像带引发的故事抓住了瘟疫时期的时代精神？除了这部令人“发狂”的金熊奖影片之外，还有更多精彩的故事。
ACHTUNG: Fotos dürfen nur im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung der Berlinale oder ihrer Vertreter veröffentlicht werden **** Tina Turner and Ikettes perform at KMET 1973 in Tina *** Für eine Verwendung nach dem 5. Juli 2021 müssen die Rechte vom/von der jeweilige Rechteinhaber*in eingeholt werden. ***

在线打开柏林电影节的七大理由 04.03.2021

对专业人士和媒体而言，柏林电影节已经开始——采用纯在线方式。七大原因说明，何以坐在沙发上度过柏林电影节也颇富刺激性。
dpatopbilder - 11.02.2019, Berlin: 69. Berlinale: Der Berlinale-Palast am Abend (gedrehte Aufnahme). Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

新冠模式下的柏林电影节 01.03.2021

对业界人士而言，柏林电影节于3月1日拉开帷幕，但并非所有电影都会放映，红地毯和若干作品要等到6月份才能和观众见面。

ARCHIV - 16.02.2019, Berlin: 69. Berlinale: Abschluss und Verleihung der Bären, Pressekonferenz: Der Goldene Bär. Die neue Leitung der Berlinale will vorerst keine besondere Sparte für Virtual-Reality- Produktionen einführen. (zu «Berlinale zurückhaltend bei VR-Produktionen») Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

柏林电影节“一分为二” 哪些佳作入围？ 14.02.2021

欧洲依然笼罩在新冠疫情威胁下，第71届柏林电影节也不得不调整日程安排。参展影片和评委人选日前出炉，入围作品以欧洲和亚洲电影为主，东道主德国风光独占。
Im Uhrezeigersinn, l.o.: Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi, Ildikó Enyedi. Quelle: https://www.berlinale.de/de/presse/pressematerial/aktuelle-pressefotos.html#lb1705296-4

2021年柏林电影节的大咖评委 12.02.2021

今年的柏林电影节不设评审团主席。六位导演出任评委，均为曾经的金熊奖得主。
Berlinale 2020 Film Sheytan vojud nadarad There is No Evil

第70届柏林国际电影节获奖者 03.03.2020

拉索罗夫（Mohammad Rasoulof）以“无邪”（"There Is No Evil）一片荣膺2020柏林国际电影节金熊奖。下面，我们向您介绍本届电影节的各奖项得主。

专访李安：我们应该有自己的奥斯卡 01.03.2020

第70届柏林电影节，导演李安来柏林“还个人情”。他首次对外讲述了被韩国导演奉俊昊“超车”的感受，以及新冠疫情期间的各种现实是否能拍成电影。
25. Feb. 2020+++Film-Werbematerial von Comrades (c) DW/Jun Yan

在柏林 遇见香港“手足” 29.02.2020

一群香港年轻人制作完成的电影《手足》，成为此次第70届柏林电影节上唯一关注香港反送中运动的影片。主创人员向电影节观众解释香港人为什么要上街，以及这场运动的最可爱之处。
26. Feb. 2020 Berlinale Guide für Anfänger

柏林电影节非官方小白指南 27.02.2020

作为一位朝拜柏林电影节的小白，如果你既不是电影届专业人士，也不是媒体记者。就需要一些基本技能才能更好的玩转电影节。德国之声倾情奉献总结多年经验的非官方小白指南。
23.2.2020+++Chinesischer Regiesseur Jia Zhangke auf der 70. Berlinale 2020. (c) Peter Himsel

专访：“不太爱哭”的贾樟柯 25.02.2020

从独立电影人到人大代表，贾樟柯作为艺术创作者的经历非常独特。再次来到柏林，来到他梦开始的地方，和中国体制走的越来越近的他，表示自己的初心未变。
Der Verleger und Inhaber des Bauer-Verlages vor den ausgestellten Titeln einiger seiner Publikationen im Jahr 1966. Alfred Bauer wurde am 14. April 1898 in Hamburg geboren und ist ebendort am 21. Mai 1984 gestorben. | Verwendung weltweit

柏林电影节创办人曾为纳粹高官 同名奖项被叫停 19.02.2020

柏林国际电影节开幕在即。电影节官方紧急叫停银熊奖中一个重要的奖项——阿尔弗莱德·鲍尔奖。起因是德国《时代周报》今年1月底揭露出柏林电影节创办人阿尔弗莱德·鲍尔二战时期曾担任纳粹高阶官员。

121/ The Bear Awards at the Closing Ceremony at the 67th Berlinale, Berlinale Palace, Berlinale Palast, Award, Winner, Bears, Baeren, Gewinner, Preis, Goldener Baer, Abschluss, Berlin 18.02.17, | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/POP-EYE/C. Kratsch

第70届柏林电影节：无一中国影片入围 10.02.2020

在新的领导团队下举办的柏林电影节即将迎来70岁“大寿”。而素有“成就了一代中国电影大师”之称的柏林电影节，今年未能有任何一部中国大陆作品进入主竞赛单元。电影节组委会解释了其中原因。
ARCHIV - Der chinesische Künstler Ai Weiwei, aufgenommen am 06.08.2015 in seinem Atelier im Prenzlauer Berg in Berlin. In dem Atelier lagern unter anderem die Hocker, die Ai Weiwei bei seiner Schau Evidence im Martin-Gropius-Bau 2014 ausgestellt hatte. Im Reich der Mitte verfolgt, im Westen wie ein Superstar gefeiert: Der chinesische Exilkünstler und Politaktivist Ai Weiwei wird 60. (zu dpa-KORR «Gegen Missstände in China und Europa - Ai Weiwei wird 60» vom 27.08.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

艾未未：“取消片子的理由是我的政治身份” 19.02.2019

中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。
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