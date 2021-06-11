柏林电影节 （Berlinale)是与戛纳电影节、威尼斯电影节齐名的国际影展盛事。

柏林电影节 （Berlinale)，原名西柏林国际电影节，是欧洲“三大电影节”之一。上世纪50年代初首办。原在夏季举行，后为与戛纳国际电影节竞争，该在每年2月前后举行，为期两周。其目的在于加强世界各国电影人的交流 ，促进电影艺术水平的提高。