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柏林电影节 （Berlinale)是与戛纳电影节、威尼斯电影节齐名的国际影展盛事。
柏林电影节 （Berlinale)，原名西柏林国际电影节，是欧洲“三大电影节”之一。上世纪50年代初首办。原在夏季举行，后为与戛纳国际电影节竞争，该在每年2月前后举行，为期两周。其目的在于加强世界各国电影人的交流 ，促进电影艺术水平的提高。
中国年轻女导演朱声仄的纪录片《河流，奔跑着，倒映着》获得了柏林电影节独立单位奖卡里加里奖，这是一部关于武汉的作品。
战后的柏林，先要清除废墟。但不久后，对文化和认可的期待，无法抑制地迸发出来。作为占领国的美国出了一个主意：办电影节吧。
“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
一盘自制性爱录像带引发的故事抓住了瘟疫时期的时代精神？除了这部令人“发狂”的金熊奖影片之外，还有更多精彩的故事。
对专业人士和媒体而言，柏林电影节已经开始——采用纯在线方式。七大原因说明，何以坐在沙发上度过柏林电影节也颇富刺激性。
对业界人士而言，柏林电影节于3月1日拉开帷幕，但并非所有电影都会放映，红地毯和若干作品要等到6月份才能和观众见面。
欧洲依然笼罩在新冠疫情威胁下，第71届柏林电影节也不得不调整日程安排。参展影片和评委人选日前出炉，入围作品以欧洲和亚洲电影为主，东道主德国风光独占。
今年的柏林电影节不设评审团主席。六位导演出任评委，均为曾经的金熊奖得主。
拉索罗夫（Mohammad Rasoulof）以“无邪”（"There Is No Evil）一片荣膺2020柏林国际电影节金熊奖。下面，我们向您介绍本届电影节的各奖项得主。
第70届柏林电影节，导演李安来柏林“还个人情”。他首次对外讲述了被韩国导演奉俊昊“超车”的感受，以及新冠疫情期间的各种现实是否能拍成电影。
一群香港年轻人制作完成的电影《手足》，成为此次第70届柏林电影节上唯一关注香港反送中运动的影片。主创人员向电影节观众解释香港人为什么要上街，以及这场运动的最可爱之处。
作为一位朝拜柏林电影节的小白，如果你既不是电影届专业人士，也不是媒体记者。就需要一些基本技能才能更好的玩转电影节。德国之声倾情奉献总结多年经验的非官方小白指南。
从独立电影人到人大代表，贾樟柯作为艺术创作者的经历非常独特。再次来到柏林，来到他梦开始的地方，和中国体制走的越来越近的他，表示自己的初心未变。
柏林国际电影节开幕在即。电影节官方紧急叫停银熊奖中一个重要的奖项——阿尔弗莱德·鲍尔奖。起因是德国《时代周报》今年1月底揭露出柏林电影节创办人阿尔弗莱德·鲍尔二战时期曾担任纳粹高阶官员。
在新的领导团队下举办的柏林电影节即将迎来70岁“大寿”。而素有“成就了一代中国电影大师”之称的柏林电影节，今年未能有任何一部中国大陆作品进入主竞赛单元。电影节组委会解释了其中原因。
中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。
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