柏林电影节颁奖式爆反以色列言论引波澜

（德国之声中文网）巴勒斯坦导演巴瑟尔·阿德拉(Basel Adra)与以色列同行共同拍摄的纪录片《唯一的土地》（No Other Land）获得了本届柏林电影节纪录片单元的最佳影片奖。

影片讲述了约旦河西岸被驱逐的巴勒斯坦人的命运。阿德拉在领奖时说，当"成千上万巴勒斯坦人在加沙被杀戮"的时候，他很难为获奖而欢庆。他还呼吁德国停止向以色列提供武器。

在另一个单元获奖的纪录片《直接行动》（Direct Action）的导演之一、美国电影人本·拉塞尔（Ben Russell）则在上台领奖时身披巴勒斯坦条纹头巾，并称加沙正在发生"种族屠杀"。

他们的发言引来观众席上的掌声和欢呼。多名电影团队成员一同登台领奖时拿着写有"立即停火"的标语，另有多人象征性地披戴不同颜色的巴勒斯坦头巾。

甚至台上的一些颁奖人士也一同鼓掌。评委会成员帕拉韦尔（Véréna Paravel）在向阿德拉颁奖时，后背也贴有"立即停火"的口号。

德国文化界的"耻辱"

这一事件引发了轩然大波。柏林市长韦格纳（Kai Wegner）第二天在X平台上发文称："昨天在柏林电影节上发生的一幕，是不可接受的相对化言论。反犹主义在柏林没有空间，对文艺界也是如此。"

以色列驻德国大使普罗索（Ron Prosor）周日就发文批评了德国的文化界，称当晚的事件"再一次"展现了他们的片面立场，为那些主张否认以色列国家合法性的艺术家铺开红地毯，"在言论和艺术自由的幌子下"，为反犹主义和反以色列的言论唱赞歌。

一些媒体报道指出，领奖者控诉以色列的行径，却闭口不提哈马斯恐怖分子挑起的对以色列的血腥袭击。而对有关言论，主持人和观众即便当场没有跟着鼓掌，也选择了沉默。

绿党联邦议员冯·诺茨（Konstantin von Notz）在X平台上发文称，这是"颠倒了施暴者和受害者的角色"。基社盟（CSU）秘书长胡伯（Martin Huber）表示，"公开的反犹主义堂而皇之登上了柏林电影节的舞台，而德国的文化界却为之拍手叫好。这是一桩耻辱。"

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电影节：尊重个人言论自由

柏林电影节一位发言人在接受《明镜》在线采访时表示，获奖者或嘉宾的发言是"独立的个人言论"，其表达会受到尊重，但并不反映柏林电影节的立场。这位发言人强调，电影节负责人李森贝克（Mariette Rissenbeek）曾在致辞中明确谴责去年10月7日哈马斯发动的恐怖袭击，呼吁释放所有人质，并呼吁关注以色列和加沙所有暴力受害者的苦难。电影节方面"谴责任何形式的反犹主义煽惑"。

柏林市长韦格纳强调，柏林坚定站在以色列一边。"对此不存在任何疑问。在以色列和加沙地带造成深重灾难的唯一责任方是哈马斯。"他说，只有哈马斯能"结束这些苦难，释放所有人质，放下武器。"

柏林市议会中执政的基民盟文化政策发言人容克（Robbin Juhnke）对德广联表示，"颁奖式上的反以色列激进言论令人感到羞愧，尽管它只得到观众当中声量很高的少数人的认同。"他批评柏林电影节负责方和颁奖主持人对"种族屠杀"的指责没有立即予以反驳回应。"电影界的一部分人昨天表现出的自以为是和双重标准让他们资格扫地。"

德国发行量最大的《图片报》报道称柏林电影节颁奖式上发生的事是"丑闻"，并指出，现场录像显示，德国政府最高阶的文化事务官员--文化专员罗特（Claudia Roth）和柏林市长韦格纳当时都坐在观众席上，而且都或多或少跟着一起鼓了掌。

政治与艺术交织：柏林电影节拉开帷幕

（综合报道）

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