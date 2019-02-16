柏林电影节闭幕式 为张艺谋摆上“空座椅”

（德国之声中文网）对与今年参加第69届柏林电影节的华语电影来说，可以说是轰轰烈烈的开始，也轰轰烈烈的结束。一共有超过10部由华人主创的影片进入了此次柏林的视野，其中有3部直接进入主竞赛单元。而今年柏林华语电影最大的赢家则是第六代导演代表人物之一王小帅带来的新作《地久天长》。其女主角咏梅和男主角王景春把柏林给电影演员预留的最高奖项-最佳男女主角银熊奖纷纷收获囊中。中国演员获奖结果揭晓的那一刻，柏林电影节主场外守候在红毯旁边的电影迷们不禁发出了赞赏的欢呼声。虽然导演王小帅后来匆匆从红毯离去，但这样的结果，对于之前擒获金熊呼声很高的《地久天长》来说，已然是皆大欢喜。



不太欢喜的是王小帅的"老前辈"，中国导演张艺谋。他的《一秒钟》在此次柏林首映前的最后一秒种宣布撤出，可谓是书写了柏林电影节的历史。官方给出的理由是"出于技术原因"。但参加柏林电影节的不少业内观察人士认为，《一秒钟》被强势撤离柏林，极有可能是该片的历史背景涉及中国的文化大革命。在中国审查机构的思路里，有关文革的话题依然十分敏感。

本届柏林电影节评审团





张艺谋的"空座椅"



从不回避"政治"的柏林电影节，此次也以它独特的方式表达了对《一秒钟》无法来到柏林的不满。电影节闭幕式主竞赛单元的开场仪式，无疑是给张艺谋搬上了一把"空座椅"。电影节评委会主席，法国著名女演员茱丽叶·比诺什（Juliette Binoche）在颁奖仪式开始时特别发言表示："我们非常遗憾的无法看到张艺谋参加此次竞赛单元的电影《一秒钟》。自从他31年前凭借《红高粱》赢得柏林电影节金熊奖之后，就成为了国际电影界的一个重要声音。我们需要这样的艺术家，来理解自己的历史和感受。电影的艺术可以改变生活，改变我们的思维方式。电影可以做到这一点。我们希望在不久的将来，可以在世界各地的影院中看到这部电影。此次柏林电影节非常遗憾这部电影无法参赛。"



可以想象，在这种背景下张艺谋的《一秒钟》如果能够突破重围，来到柏林的话，会给金熊奖的评选增添更大的难度。而最后获得此次柏林电影节这一最高奖项的是以色列影片《同意词》，讲述了一名为了留在巴黎成为法国人的以色列士兵否认自己出身的故事。以色列导演那达夫·拉匹德（Nadav Lapid）的这部片子在大赛伊始就很讨评委们的喜欢。虽然也有许多批评的声音称这是一部"挑衅意味"十足的影片。





电影与政治



而在张艺谋无法来到柏林电影节的同时，柏林电影节组委会的另一个常规性安排却仍有可能触动北京的敏感神经。在电影节的官方网站中，台湾在放映影片信息搜索的列表中被列入"国家"一栏。同时出现在国家列表中的还有"中华人民共和国"和"香港/中国"。柏林电影节组委会新闻发言人格莱内尔（Frauke Greiner）向德国之声表示，柏林多年来一直把台湾单独列为参赛国家。但这其中并不包含任何政治上的表态，也从未收到过任何一方的抗议。



近年来，中国政府曾强势要求各大航空公司及酒店在其官方网页中，停止将台湾视为国家。中国官方相关的一系列举动，也遭到了包括美国政界在内的强烈抗议。



无论如何，华语电影在此次柏林的表现可谓不俗。以新疆为故事背景的影片《第一次的离别》，获得了第69届柏林电影节新生代单元国际评审团最佳影片奖。同时，涉及同性恋题材的电影《再见，南屏晚钟》在柏林斩获泰迪熊奖的评委会特别奖。



虽然此次赶赴柏林的华语电影人都不愿直接面对这个话题，但"个人的即政治的"这个概念，已经成为了柏林电影节未来新团队的带领下，力求与众不同的信条。