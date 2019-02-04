柏林电影节继续开启“吐槽”模式

（德国之声中文网）对于柏林电影节来说，德国的戏剧演员恩戈尔克和即将卸任的主席科斯利克（Dieter Kosslick）一样都已经成为这一全球最大观众电影节难以分割的一部分。18年后，以黑礼帽、红围巾为标志性着装的科斯利克最后一次以主席身份走进了开幕式的现场。2月7日当晚的第一个节目就是由主持人恩戈尔克和柏林宫殿乐队的领唱拉贝（Max Raabe）为科斯利克献上的一曲"我们只是为你而来"（Wir sind nur wegen dir hier）。让一向以轻松搞笑形象示人的这位柏林电影节大掌柜也不得不陷入短暂的伤感之中。

随后发生的事情其实是每年柏林电影节开幕式最大的亮点之一，也就是戏剧明星恩戈尔克毫无顾忌的机智吐槽。一开场，她便怼上德国"全民公敌"--德国联邦铁路（DB），并提及了因为抗议全球气候变化而逃学的瑞典16岁女孩通贝里（Greta Thunberg）。恩戈尔克说，本来这位小女孩也想来到这里，但是她偏偏要选择乘坐德国联邦铁路。话到此时，就收获了台下的一片笑声。随后恩戈尔克表示，德国铁路应该能让通贝里赶上10天后的电影节闭幕式。

随后的梗就和英国退欧有关。恩戈尔克说：在座各位的许多人看上去就好像从来没有离开过这里一样。你们本来是想走的，但是又决定不走。这里比你们想象的要好。你们这样做，等于是每个人都在今天晚上上演了属于你们自己的小小"退欧"。

从过去几年柏林电影节主持人不变的安排上 能看出恩戈尔克和科斯利克是“真爱”

"枪打"内政部

今年柏林电影节所关注的一大重点主题就是男女平等。电影节组委会甚至还专门公布了一个参赛电影人和作品主创人员男女比例的详细统计报告。恩戈尔克在开幕式上也当然不会放过这个话题。她说："我们高兴的看到现场有这么多的女性。让我们意识到我们不是在德国的内政部。"暗指被部分人士认为有大男子主义倾向的德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）所领导的内政部领导层男女比例失调。

柏林电影节从来都不隐瞒自己鲜明的政治倾向。今年更是强调"个人的也是政治的"（Das Private ist politisch）这一宗旨。在嘲讽了特朗普过去一年中发出的大量推文后，恩戈尔克直接把矛头对准了在场的德国外交部长马斯（Heiko Maas）。好在接下来的梗不是对他本人发起攻击。恩戈尔克说："马斯部长能够准时的来到这里很好。"让坐在台下的这位德国外长先是流露出不惑的表情。随后槽点揭晓："因为我们是在柏林，他不用乘坐德国政府的飞机赶来"。恩戈尔克针对的是近年来不断在关键时候出故障的政界高层专机。最家喻户晓的就是总理默克尔的专机在前往G20峰会的路上"抛锚"，让这位德国总理不得不转乘民用航班赶赴阿根廷。在这个槽点的最后，恩戈尔克还加了一个双关语，问道：马斯部长"最后会降落在哪里呢？"，可以让人理解为在自身党派社民党支持率一路下滑的背景下，这位政客的前途命运未卜。

既然说到了政府专机，接下来需要排队上台"挨刀"的就是柏林新机场了。柏林的这座仍在建设中的庞大工程项目经历了一系列严重超支，严重超时，负责人玩忽职守的丑闻困扰。女主持人说："不，今天晚上我不想管柏林新机场的事情，和相关负责人的态度是一样的。"

既熟悉又陌生的调侃

随后，就是每年电影节开幕式最不"性感"的部分，嘉宾轮流致词环节。尽管如此，恩戈尔克还是不忘在介绍嘉宾上场的引语中，加上调侃的元素。在她眼中，负责文化事务的德国国务部长格吕特斯（Monika Grütters）是"联盟党中唯一一个还像'黑豹'一样，防守自己领地的人。"她指的是常年担任德国文化和媒体界"财神奶奶"要职的格吕特斯，看似无人可以挑战其地位的现状。"黑豹"的比喻与格吕特斯向来在公众面前以温和优雅，知书达理的形象出现形成鲜明对比。

对于坐在台下的中国电影人来说，在这样正式的场合对政治事件和高层人物的调侃即熟悉又陌生。熟悉是因为他们中的许多人都是柏林电影节的常客，包括今年带来最新作品《恐龙蛋》的王全安和曾凭借其制片的《白日焰火》，摘得第64届柏林电影节最佳影片金熊奖的中国女性电影人文晏。他们对西方国家A类电影节开幕式的政治调侃已经习以为常。但陌生的地方是，这样的调侃是他们在各种"春晚"和中国各大电影节的开幕式上，无法看到的。