柏林电影节在疫情中开幕

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在严格的疫情防范措施之下，第72届柏林电影节以法国导演欧容的新作《彼得·冯·康德》拉开帷幕。这是对电影力量的赞美。
评委会主席沙马兰(M.Night Shyamalan)（中）与六位共同评委以及艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）在红地毯上合影。评审团将在未来五天内观看18部影片，然后在2月16日评选出金熊奖和银熊奖得主。
作为参演《神奇女侠》和《角斗士》的著名女星，丹麦演员尼尔森（Connie Nielsen）希望成为主流电影和独立电影之间的桥梁。她在周四的记者会上说："对于演员来说，我们参演大片是很好的，希望能因此在做不太容易理解的电影时......带动观众体验更多不那么寻常的故事。"
法国导演欧容（ Francois Ozon）是柏林电影节的常客。他的好几部电影都曾在柏林电影节首映，包括2019年赢得评审团大奖的《上帝的恩典》，一部基于天主教会隐秘的性侵真实案例的剧情片。这一次，欧容带着有趣的新作《彼得·冯·康德》（Peter von Kant）重返柏林，其灵感来自德国电影大师赖纳·维尔纳·法斯宾德（ Rainer Werner Fassbinder）。
在《彼得·冯·康德》中，知名电影人彼得爱上了一个叫阿米尔的年轻人，给了他一个重要的角色，但是他们的感情建立在不平等的关系之上。噶比亚（Khalil Gharbia）在片中的表演自然流畅，魅力非凡。
在新冠疫情的阴影之下，经过几个月的精心筹备，第72届柏林电影节终于拉开大幕。本届电影节主席李森比克（Mariette Rissenbeek）与艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）表现得兴奋难禁。
电影节要想顺利举行，一系列严格的卫生措施必不可少。新任德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）在演讲中为疫情期间线下举办电影节辩护说，文化是民主的代言人，"大屏幕成就了电影业"。
德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）逐一点名感谢观众中的医生和护士，他们因为在过去两年的杰出贡献收到特别邀请。这时候，在场所有人都起立鼓掌。
第72届柏林电影节将于2月10日晚开幕，共有18部影片参加金熊奖和银熊奖的角逐，其中包括一部中国电影、由李睿珺编剧并执导的《隐入尘烟》。
“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
对业界人士而言，柏林电影节于3月1日拉开帷幕，但并非所有电影都会放映，红地毯和若干作品要等到6月份才能和观众见面。
欧洲依然笼罩在新冠疫情威胁下，第71届柏林电影节也不得不调整日程安排。参展影片和评委人选日前出炉，入围作品以欧洲和亚洲电影为主，东道主德国风光独占。
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