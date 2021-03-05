 柏林电影节在疫情中开幕 | 所有节目 | DW | 11.02.2022

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文化经纬

柏林电影节在疫情中开幕

在严格的疫情防范措施之下，第72届柏林电影节以法国导演欧容的新作《彼得·冯·康德》拉开帷幕。这是对电影力量的赞美。

  • Jury head M. Night Shyamalan (center) poses on the red carpet with his six co-jurors, Karim Ainouz, Anne Zohra Berrached, Said Ben Said, Connie Nielsen, Ryusuke Hamaguchi and Tsitsi Dangarembga, as well as the festival's artistic director, Carlo Chatrian.

    评审团准备就绪

    评委会主席沙马兰(M.Night Shyamalan)（中）与六位共同评委以及艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）在红地毯上合影。评审团将在未来五天内观看18部影片，然后在2月16日评选出金熊奖和银熊奖得主。

  • Danish actress Connie Nielsen poses for photographers.

    不仅仅是大片明星

    作为参演《神奇女侠》和《角斗士》的著名女星，丹麦演员尼尔森（Connie Nielsen）希望成为主流电影和独立电影之间的桥梁。她在周四的记者会上说："对于演员来说，我们参演大片是很好的，希望能因此在做不太容易理解的电影时......带动观众体验更多不那么寻常的故事。"

  • Francois Ozon poses for photographers on the red carpet.

    老朋友

    法国导演欧容（ Francois Ozon）是柏林电影节的常客。他的好几部电影都曾在柏林电影节首映，包括2019年赢得评审团大奖的《上帝的恩典》，一部基于天主教会隐秘的性侵真实案例的剧情片。这一次，欧容带着有趣的新作《彼得·冯·康德》（Peter von Kant）重返柏林，其灵感来自德国电影大师赖纳·维尔纳·法斯宾德（ Rainer Werner Fassbinder）。

  • French actor Khalil Gharbia poses for photographers on the red carpet.

    新面孔

    在《彼得·冯·康德》中，知名电影人彼得爱上了一个叫阿米尔的年轻人，给了他一个重要的角色，但是他们的感情建立在不平等的关系之上。噶比亚（Khalil Gharbia）在片中的表演自然流畅，魅力非凡。

  • Carlo Chatrian and Mariette Rissenbeek at Berlinale opening gala.

    盛典开幕

    在新冠疫情的阴影之下，经过几个月的精心筹备，第72届柏林电影节终于拉开大幕。本届电影节主席李森比克（Mariette Rissenbeek）与艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）表现得兴奋难禁。

  • German Commissioner for Culture and the Media Claudia Roth poses on the red carpet.

    大屏幕成就了电影业

    电影节要想顺利举行，一系列严格的卫生措施必不可少。新任德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）在演讲中为疫情期间线下举办电影节辩护说，文化是民主的代言人，"大屏幕成就了电影业"。

  • Healthcare workers receive a standing ovation during the opening ceremony of the 72nd Berlinale International Film Festival in Berlin

    向医护人员致敬

    德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）逐一点名感谢观众中的医生和护士，他们因为在过去两年的杰出贡献收到特别邀请。这时候，在场所有人都起立鼓掌。


  • Jury head M. Night Shyamalan (center) poses on the red carpet with his six co-jurors, Karim Ainouz, Anne Zohra Berrached, Said Ben Said, Connie Nielsen, Ryusuke Hamaguchi and Tsitsi Dangarembga, as well as the festival's artistic director, Carlo Chatrian.

    评审团准备就绪

    评委会主席沙马兰(M.Night Shyamalan)（中）与六位共同评委以及艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）在红地毯上合影。评审团将在未来五天内观看18部影片，然后在2月16日评选出金熊奖和银熊奖得主。

  • Danish actress Connie Nielsen poses for photographers.

    不仅仅是大片明星

    作为参演《神奇女侠》和《角斗士》的著名女星，丹麦演员尼尔森（Connie Nielsen）希望成为主流电影和独立电影之间的桥梁。她在周四的记者会上说："对于演员来说，我们参演大片是很好的，希望能因此在做不太容易理解的电影时......带动观众体验更多不那么寻常的故事。"

  • Francois Ozon poses for photographers on the red carpet.

    老朋友

    法国导演欧容（ Francois Ozon）是柏林电影节的常客。他的好几部电影都曾在柏林电影节首映，包括2019年赢得评审团大奖的《上帝的恩典》，一部基于天主教会隐秘的性侵真实案例的剧情片。这一次，欧容带着有趣的新作《彼得·冯·康德》（Peter von Kant）重返柏林，其灵感来自德国电影大师赖纳·维尔纳·法斯宾德（ Rainer Werner Fassbinder）。

  • French actor Khalil Gharbia poses for photographers on the red carpet.

    新面孔

    在《彼得·冯·康德》中，知名电影人彼得爱上了一个叫阿米尔的年轻人，给了他一个重要的角色，但是他们的感情建立在不平等的关系之上。噶比亚（Khalil Gharbia）在片中的表演自然流畅，魅力非凡。

  • Carlo Chatrian and Mariette Rissenbeek at Berlinale opening gala.

    盛典开幕

    在新冠疫情的阴影之下，经过几个月的精心筹备，第72届柏林电影节终于拉开大幕。本届电影节主席李森比克（Mariette Rissenbeek）与艺术总监夏特里安（Carlo Chatrian）表现得兴奋难禁。

  • German Commissioner for Culture and the Media Claudia Roth poses on the red carpet.

    大屏幕成就了电影业

    电影节要想顺利举行，一系列严格的卫生措施必不可少。新任德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）在演讲中为疫情期间线下举办电影节辩护说，文化是民主的代言人，"大屏幕成就了电影业"。

  • Healthcare workers receive a standing ovation during the opening ceremony of the 72nd Berlinale International Film Festival in Berlin

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    德国文化和媒体专员罗斯（Claudia Roth）逐一点名感谢观众中的医生和护士，他们因为在过去两年的杰出贡献收到特别邀请。这时候，在场所有人都起立鼓掌。


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