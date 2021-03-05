柏林电影节在疫情中开幕

不仅仅是大片明星

作为参演《神奇女侠》和《角斗士》的著名女星，丹麦演员尼尔森（Connie Nielsen）希望成为主流电影和独立电影之间的桥梁。她在周四的记者会上说："对于演员来说，我们参演大片是很好的，希望能因此在做不太容易理解的电影时......带动观众体验更多不那么寻常的故事。"