柏林电影节参赛影片：哪些值得看？

（德国之声中文网）丹麦导演隆娜·谢尔菲（ Lone Scherfig）执导的《陌生人的善意》（THE KINDNESS OF STRANGERS）是一部社会题材的片子，讲述人们进入生活的危机状态后，又都恰巧在纽约会合。称赞一方认为，演员把各个人物的性格表演得淋漓尽致，很有幽默感。但批评方则指出，情节落入俗套，了无新意。

《系统破坏者》（SYSTEMSPRENGER）是德国导演诺拉·芬沙伊德（Nora Fingscheidt）的作品。故事的主角是一名脾气暴躁、极有进攻性的女孩，照顾她的人换了一波又一波。喜欢这部片子的人说，感情充沛，把儿童也逃脱不了的社会问题展现在观众眼前。反对方认为，粗暴恶劣的环境，恐怕让观众承受不了。

法国导演弗朗索瓦·欧容（François Ozon）带着影片《感谢上帝》（GELOBT SEI GOTT）参加柏林电影节的竞赛单元。电影的故事基于真人真事：多个男子被神父性侵，多年后公之于众。人们赞扬欧容积极投身社会政治活动，参与当下议题的讨论。但反对方指出，故事叙述的方式，尤其在电影的开头部分，过于跳跃，很难让观众身临其境。

中国导演王全安带来一部蒙古题材的片子《恐龙蛋》，讲述一位牧羊女的故事。她追求独立，不愿成为男人的附庸。该片的画面给人留下深刻的印象，让人感受到大草原无边的开阔。一些奇异的画面使人难忘。但它想告诉观众什么呢？这个问题一时还很难解答。

奥地利导演玛丽·克鲁泽（Marie Kreutzer）拍摄了《脚下的土地》，它是一部女企业咨询家的画像，她生活中的一面是需要她全心投入的职业，另一面是患有心理疾病的妹妹。演员 Valerie Pachner将从容镇定以及疯狂的状态，表演得恰如其分。但批评者认为，人物刻画方面，不论是自我优化，还是追逐赢利，都没有走出老旧的巢臼。

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挪威导演汉斯·皮特·莫郎（ Hans Petter Moland）拍摄的家庭史诗剧《外出偷马》根据同名小说改编。它讲述了二次世界大战后的一对父子情。影片画面极富北欧情怀。但故事本身缺乏高潮，转折之处显得生硬。

德国导演法提赫·阿金（Fatih Akin）执导的《金手套》讲述上世纪七十年代汉堡市发生的连环杀人案，多个妇女被杀害后遭到分尸。通过这部电影，人们看到酒馆里的那些"生活的失败者"，主角扮演者的技艺令人叫绝。但强奸等镜头过于凶残。

《上帝存在，她叫佩特鲁尼娅》是马其顿导演缇奥娜·斯特鲁加·米特威斯卡（Teona Strugar Mitevska）此次带来的作品。影片讲述的是一个真实的故事，女主人公因为一个偶然的巧合变成了一名男权传统社会的叛逆者。主角的扮演者首次登上银幕，其表演极为真实与可信。但影片的结尾出现双方的谅解，显得突兀。

《琼斯先生》由波兰导演阿格涅丝卡·霍兰（ Agnieszka Holland）执导，讲述上世纪三十年代一名英国人在乌克兰报道大饥荒的故事。该片将这个被人遗忘的事件再现到观众面前。不足之处是，数百万饿死的百姓，在影片中不过承担了道具的角色，服务于煽情的故事内容。

《鬼城事件簿》是一部加拿大影片，导演为德尼·科泰（ Denis Côté）。魁北克地区一个仅有几百名居民的小城，出现了奇怪的陌生人。该片的画面奇异，给人插上想象的翅膀。但即便努力去做，仍然很难理会电影的含义。

土耳其导演埃敏·阿尔（Emin Alper）给人们讲述了《三姐妹的故事》。虽然这是一个封闭的山间村落，但村民男女之间的关系是平等的。影片的风光画面令人叫绝，叙事的方式以及演员的技巧都让人难以抵挡影片的魔力。但观众看这部片子时需要一点耐心。

李鱼 / 石涛（德新社）