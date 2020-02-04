柏林电影节创办人曾为纳粹高官 同名奖项被叫停

（德国之声中文网）阿尔弗莱德·鲍尔（ Alfred Bauer， 1911-1986 ）是柏林电影节的创办者，也是德国著名的电影史学家。柏林电影节银熊奖系列当中有一个著名的奖项就是用阿尔弗莱德·鲍尔的名字命名的，这一奖项用来表彰那些开创电影艺术新视野的电影。

今年1月底，德国《时代周报》在一篇文章中揭露出，鲍尔曾在二战时期担任纳粹电影管理局的高阶层官员，为"帝国电影台长"（Reichsfilmintendant）服务过。但是战争结束后他对自己的这段职场经历三缄其口。

作为对《时代周报》报道的回应，柏林电影节委托位于慕尼黑的现代历史研究所（ IfZ ）对鲍尔的历史进行调查。电影节负责热里斯贝克（ Mariette Rissenbeek ）表示："我们认为，应该委托一个外部的独立历史研究调查机构对鲍尔在纳粹权力机构的地位和作用进行调查。"

柏林电影节组织方此前同多家研究机构进行过接触和协商，最终选中现代历史研究所。现代历史研究所成立于1949年，专门对德国纳粹独裁时期的历史进行科学研究。

柏林电影节组织方表示，调查结果有望在今年夏天出炉。

第70届柏林电影节将于2月20日至3月1日在柏林举行。今年国际评委团还将评出并颁授一份特殊奖项--柏林电影节70周年银熊奖。



洪沙/乐然 （柏林电影节官网，德新社、天主教新闻通讯社）