柏林电影节“一分为二” 哪些佳作入围？

(德国之声中文网)一改往年在寒冬2月开幕并持续两周的惯例,今年的柏林电影节将分为两部分举办。3月1日至5日,先在线上为业内人士展示参加竞赛的影片,以及其它单元经过遴选的部分作品,并评选出各奖项。

而颁奖仪式则推迟到6月举行,届时也将“补课”明星走红毯以及获奖者济济一堂的晚会。在6月9日到20日期间的“夏日特辑”,将在室内或露天影院让广大电影爱好者欣赏今年的佳作。当然前提是,到那时疫情已得到有效控制。

“取消整个柏林电影节对我们来说不是一个选项”,电影节负责人之一玛丽耶塔·李森贝克(Mariette Rissenbeek)说。她强调,在影院连续数月关闭的情况下,提供电影节这样一个平台对电影界是多么重要。

柏林电影节负责人Mariette Rissenbeek、艺术总监Carlo Chatrian

四部德国片入围

本周三(2月10日)入围最佳电影奖的候选影片名单公布。来自16个国家(包括合拍)的15部电影将角逐本届金熊奖。

其中德国就占了4部影片。包括达尼尔·布吕尔(Daniel Brühl,曾主演《再见,列宁》)的剧情片处女作、《邻家》(Next Door)、女导演玛丽亚·施拉德(Maria Schrader)的浪漫喜剧《我是你的人》(I'm Your Man)、多米尼克·格拉夫(Dominik Graf)根据著名作家科斯特纳(Erich Kästner)的同名小说改编的《法比安》(Fabian)和玛丽亚·施佩特(Maria Speth)反映德国教育和社会的纪录片《巴赫曼先生和他的班级》(Mr Bachmann and His Class)。

法国电影(包括合拍)也有多部入围,包括女导演瑟琳·席安玛(Céline Sciamma)的《小妈妈》(Petite Maman),泽维尔·布瓦 (Xavier Beauvois)的《漂远》(Albatross)、法国与伊朗合拍的《白牛之歌》(Ballad of a White Cow)、与黎巴嫩合拍的《记忆盒》(Memory Box)。

入围本届金熊奖角逐的影片还有韩国导演洪常秀的《引言》(Introduction)、日本导演滨口龙介的《偶然与想象》(Wheel Of Fortune And Fantasy)、墨西哥导演帕拉西奥斯(Alonso Ruizpalacios)《警察电影》(A Cop Movie)、匈牙利导演弗里戈夫(Bence Fliegauf)的《森林,你无处不在》(Forest - I See You Everywhere)。

坐拥金熊的评委

今年的柏林电影节首次不设评审团主席。出任评委的六位导演均为曾经的金熊奖得主。他们是:伊朗导演穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof)、以色列导演纳达夫·拉皮德(Nadav Lapid)、罗马尼亚导演阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie)、匈牙利导演伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi)、美籍意大利导演吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi)和波黑导演亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic)。



上一届金熊奖得主——伊朗导演拉索罗夫因被判刑入狱,并被禁止出国旅行,所以将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。其余五位导演将相聚在柏林,一起观影及讨论。

电影节活动虽因疫情所迫有所精简,但仍保留人们所熟悉的各个主题单元,如“全景”(Panorama)、“论坛”(Forum)、“邂逅”(Encounters)、“世代”(Generation)、短片(Berlinale Shorts)、德国电影展望(Perspektive Deutsches Kino)等。

2021年柏林电影节的大咖评委 穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof) 拉索罗夫导演凭借电影《无邪》(There is No Evil)斩获2020年柏林国际电影节金熊奖,但是他却无法亲自领奖。这位伊朗导演被判刑入狱,并被禁止出国旅行。因此,拉索罗夫将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。

2021年柏林电影节的大咖评委 那达夫•拉皮德(Nadav Lapid) 其余五位导演将相聚在柏林,一起观影及讨论。以色列导演拉皮德(Nadav Lapid)凭借他的第三部作品《同义词》(Synonyms)问鼎2019年金熊奖。这是一部半自传体剧情片,讲述了一个在巴黎的以色列裔人的身份挣扎故事。拉皮德曾担任洛迦诺和戛纳等国际电影节的评委。

2021年柏林电影节的大咖评委 阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie) 平蒂列导演的电影《不要碰我》(Touch Me Not)是一部结合了虚构情节与记录片、探索性和亲密关系的实验性作品。它在2018年的柏林电影节上引发争议,但是最终获得金熊奖。这位罗马尼亚导演也是一位经验丰富的电影策展人,还是布加勒斯特国际实验电影节的联合创始人。

2021年柏林电影节的大咖评委 伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi) 匈牙利导演恩耶迪的第八部作品《灵与肉》(On Body and Soul)斩获2017年金熊奖后,又获得了奥斯卡外语片奖的提名。恩耶迪在1992年就出任柏林电影节评委,此后担任过诸多国际电影节评委。

2021年柏林电影节的大咖评委 吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi) 罗西拍摄的纪录片《海上火焰》(Fire At Sea)讲述移民为到达欧洲而穿越地中海的艰难历程,问鼎2016年金熊奖后,又获得奥斯卡提名。在此之前,这位美籍意大利导演还拿下了威尼斯金狮奖,成为唯一一位在欧洲三大电影节中的摘获两项最高奖的纪录片导演。

2021年柏林电影节的大咖评委 亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic) 这位波黑导演在2006年凭借《格巴维察》(Grbavica)获得了金熊奖。这部电影讲述了波黑战争期间塞尔维亚士兵对波斯尼亚妇女的系统性强奸及后果。她在2020年出品的新片《艾达怎么了?》(Quo Vadis,Aida? )已入围奥斯卡最佳外语片。今年,柏林电影节的六人评审团将首次不设主席。 作者: Elizabeth Grenier



