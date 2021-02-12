柏林电影节“一分为二” 哪些佳作入围？

欧洲依然笼罩在新冠疫情威胁下，第71届柏林电影节也不得不调整日程安排。参展影片和评委人选日前出炉，入围影片已欧洲和亚洲电影为主，东道主德国风光独占。
（德国之声中文网）一改往年在寒冬2月开幕并持续两周的惯例，今年的柏林电影节将分为两部分举办。3月1日至5日，先在线上为业内人士展示参加竞赛的影片，以及其它单元经过遴选的部分作品，并评选出各奖项。
而颁奖仪式则推迟到6月举行，届时也将“补课”明星走红毯以及获奖者济济一堂的晚会。在6月9日到20日期间的“夏日特辑”，将在室内或露天影院让广大电影爱好者欣赏今年的佳作。当然前提是，到那时疫情已得到有效控制。
“取消整个柏林电影节对我们来说不是一个选项”，电影节负责人之一玛丽耶塔·李森贝克（Mariette Rissenbeek）说。她强调，在影院连续数月关闭的情况下，提供电影节这样一个平台对电影界是多么重要。
本周三（2月10日）入围最佳电影奖的候选影片名单公布。来自16个国家（包括合拍）的15部电影将角逐本届金熊奖。
其中德国就占了4部影片。包括达尼尔·布吕尔（Daniel Brühl，曾主演《再见，列宁》）的剧情片处女作、《邻家》(Next Door)、女导演玛丽亚·施拉德（Maria Schrader）的浪漫喜剧《我是你的人》(I'm Your Man)、多米尼克·格拉夫（Dominik Graf）根据著名作家科斯特纳（Erich Kästner）的同名小说改编的《法比安》（Fabian）和玛丽亚·施佩特（Maria Speth）反映德国教育和社会的纪录片《巴赫曼先生和他的班级》(Mr Bachmann and His Class)。
法国电影（包括合拍）也有多部入围，包括女导演瑟琳·席安玛（Céline Sciamma）的《小妈妈》（Petite Maman），泽维尔·布瓦 （Xavier Beauvois）的《漂远》（Albatross）、法国与伊朗合拍的《白牛之歌》（Ballad of a White Cow）、与黎巴嫩合拍的《记忆盒》（Memory Box）。
入围本届金熊奖角逐的影片还有韩国导演洪常秀的《引言》（Introduction）、日本导演滨口龙介的《偶然与想象》（Wheel Of Fortune And Fantasy）、墨西哥导演帕拉西奥斯（Alonso Ruizpalacios）《警察电影》（A Cop Movie）、匈牙利导演弗里戈夫（Bence Fliegauf）的《森林，你无处不在》（Forest - I See You Everywhere）。
今年的柏林电影节首次不设评审团主席。出任评委的六位导演均为曾经的金熊奖得主。他们是：伊朗导演穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof)、以色列导演纳达夫·拉皮德(Nadav Lapid)、罗马尼亚导演阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie)、匈牙利导演伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi)、美籍意大利导演吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi)和波黑导演亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic)。
上一届金熊奖得主——伊朗导演拉索罗夫因被判刑入狱，并被禁止出国旅行，所以将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。其余五位导演将相聚在柏林，一起观影及讨论。
电影节活动虽因疫情所迫有所精简，但仍保留人们所熟悉的各个主题单元，如“全景”（Panorama）、“论坛”（Forum）、“邂逅”（Encounters）、“世代”（Generation）、短片（Berlinale Shorts）、德国电影展望（Perspektive Deutsches Kino）等。
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