 柏林特斯拉工厂遭破坏后已恢复供电 | 经济 | DW | 12.03.2024

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经济

柏林特斯拉工厂遭破坏后已恢复供电

位于柏林郊外的特斯拉超级工厂一周前遭到极左组织纵火破坏，其供电系统比预期提前修复。被迫停产一周之后，特拉斯生产系统将逐步恢复。

极左环保活动分子纵火之后 特斯拉超级工厂供电一度中断

极左环保活动分子纵火之后 特斯拉超级工厂供电一度中断

（德国之声中文网）德国电网运营公司E.DIS表示，柏林附近的特斯拉超级工厂（Gigafactory）已于周一（3月11日）晚间恢复供电。

当地时间晚上8点45分，一个受损塔架的修复工作完成，比该公司最初预计的要快得多。

该公司在一份声明中说：“从那时起，电力供应已经恢复。”

3月5日，来自极左环保激进组织“火山集团”（Volcano Group）的活动分子袭击该工厂，导致其电力供应中断。

环保人士一直在抗议特斯拉工厂的扩建，因为扩建需要在格伦海德（Grünheide）靠近水源保护区的地方砍伐掉100多公顷的森林。

抗议人士高举横幅：格伦海德（Grünheide）对特斯拉说“不，谢谢”

抗议人士高举横幅：格伦海德（Grünheide）对特斯拉说“不，谢谢”

事发后，特斯拉首席执行官马斯克称这些破坏者为“世界上最愚蠢的生态恐怖分子”。

特拉斯生产系统将逐步恢复

这起破坏事件导致特斯拉超级工厂停工，平均每天影响到1000辆新车的生产，给该公司造成了数亿欧元的损失。

在周一宣布修复之前，特斯拉预计工厂将停工至本周末。特斯拉表示，电力供应恢复之后，将逐步恢复其系统。

该公司告诉路透社记者：“目前还无法确定需要多长时间才能完全恢复生产。”

勃兰登堡州经济部长施泰因巴赫（Joerg Steinbach）说，为了尽快让该工厂恢复生产，E.DIS公司的员工实行了三班轮换制。
 

（德新社，路透社）

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