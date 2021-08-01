柏林爆发反新冠措施大规模抗议  一人死亡

8月1日，数千人不顾官方禁令在柏林举行示威，反对新冠限制措施。警方动用了警棍和胡椒喷雾应对袭击者，近600人被逮捕。
（德国之声中文网）警方估计，在柏林市区各处一再聚集的人数约有5000。柏林-勃兰登堡高等行政法院此前下令禁止所谓的 “横向思维“（Querdenken） 运动所计划的多个示威活动，理由是，预期会发生有意违反保持社交距离和带口罩规定行为。此前已有迹象表明，组织者将呼吁人们不顾禁令前往柏林。
一名49岁男子在抗议过程中突然晕厥，送医不治死亡。警方称，此人来自外地，周日下午受身份检查时，该男子称手臂和胸部有刺痛感，警方立即采取了初步救护措施，直至救护车抵达，并送往医院。不久后，该男子死亡。
据警方称，按相关规定，在检方主持下，有关部门已启动死因调查，周一进行尸检。
（德新社）
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德国一位反对新冠防疫措施的年轻女性将自己与被二战时期德国反抗组织白玫瑰的成员索菲·绍尔相比较，因而成为众矢之的。联邦外长马斯以及其他政治家和民众纷纷表示了震惊和愤慨。