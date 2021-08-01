柏林爆发反新冠措施大规模抗议  一人死亡

（德国之声中文网）警方估计，在柏林市区各处一再聚集的人数约有5000。柏林-勃兰登堡高等行政法院此前下令禁止所谓的 “横向思维“（Querdenken） 运动所计划的多个示威活动，理由是，预期会发生有意违反保持社交距离和带口罩规定行为。此前已有迹象表明，组织者将呼吁人们不顾禁令前往柏林。

“横向思维“（Querdenken） 运动不顾禁令在柏林举行示威活动

一名49岁男子在抗议过程中突然晕厥，送医不治死亡。警方称，此人来自外地，周日下午受身份检查时，该男子称手臂和胸部有刺痛感，警方立即采取了初步救护措施，直至救护车抵达，并送往医院。不久后，该男子死亡。

据警方称，按相关规定，在检方主持下，有关部门已启动死因调查，周一进行尸检。

（德新社）

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