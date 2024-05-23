柏林火车站周三因“悲剧事故”暂时关闭

本周三，一辆德国ICE高铁在柏林火车站撞上一名女性和一名儿童，女性当场死亡，儿童重伤。这起事故一度造成柏林火车站关闭。柏林警方正针对这起事件进行调查。

（德国之声中文网）周三(5月22日)晚间6时20分，一名女性和一名幼童在柏林中央火车站被一辆德国城际快车ICE撞倒，女性当场死亡，儿童受重伤。这起事故造成柏林火车站的部分区域被关闭，列车延误，部分班次取消。柏林警方正进行调查。

据媒体报道，该名女子带着孩子从站台爬下轨道，被一辆ICE长途列车撞到。柏林消防部门表示，在发生“悲剧性事故”后，该部门晚间6时30分与大批救援人员赶到现场。

消防人员表示：“一人被火车撞到并当场死亡。另一人伤势严重。我们正照顾其他目击者状况。”

警方没有提供有关该名妇女和儿童年龄的信息。

据《柏林报》报道，救援直升机在大约20分钟后抵达现场；该名儿童伤势严重，被直升机送往医院重症监护室。目击者表示，孩子看起来不超过五岁。

柏林火车站发生严重事故，警方及救援人员赶往事发现场 图像来源: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

警方在现场对目击者进行了询问。柏林警方发言人称，警方还将对监控录像进行分析。《柏林报》报道，警方及消防人员从目击者描述判断，该名妇女意图自杀。

有关当局表示，16名目击者因受惊吓正接受相关治疗。

柏林火车站是重要交通枢纽，每日进出人次高达30万人。

（德新社、法新社）

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