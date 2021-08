柏林——永远的间谍之都

(德国之声中文网)德国联邦刑事调查局(BKA)8月10日在波茨坦逮捕的男子的名字叫做David S.。联邦检察官如此解释其发出的逮捕令:"David S.在被捕前一直是英国驻柏林大使馆的一名当地员工,至少有一次将他在职务活动中获得的文件交给来自俄罗斯情报部门的一名代表。作为提供信息的回报,被告收到了一笔数额不详的现金。这次逮捕是德国和英国当局联合调查的结果。"

David S.的工作地点:英国大使馆。在屋顶上据称有监听装置

记者提出诸多问题

一件惊天大案? 其实不是。英国议会外交事务专责委员会主席图根哈特(Tom Tugendhat)估计这名嫌疑人应该是无足轻重的。这位政治家在接受英国广播公司(BBC)采访时表示:"我们谈论的是一个位低权轻的人,他显然做出了一些不明智的决定,而且可能背叛了他的国家。"

图根哈特猜测,英国人和德国人可能通过对这个人的数月观察,获得了有关俄罗斯人在柏林从事间谍活动的有用信息。David S.被捕后的第二天,在柏林举行的政府新闻发布会上,记者们也好奇地提出了各种问题:

俄罗斯大使可能会被召唤吗?

是否考虑新的制裁?

德国当局是否确定了俄罗斯情报部门代表的身份? 如果是的话,他是俄罗斯驻柏林大使馆的雇员吗

联邦政府的回答不尽如人意

到目前为止,答案是不尽如人意的。德国外交部的一位发言人表示,对于被捕者在俄罗斯情报部门委托下进行情间谍活动的消息,外交部"非常重视",他补充说:"在德国领土上对一个亲密盟国的监视活动,这是我们不会接受的。"因此外交部将非常密切地关注联邦检方的进一步调查。

司法部的发言人也同意这一观点,并补充说:"当然,我不能提供联邦检察官新闻稿以外的信息。我想请您为此直接联系位于卡尔斯鲁厄的联邦检察院。"然而,照做之后,我们收到的回复是:"除了2021年8月11日发布的两份新闻稿之外,我们不能提供任何有关调查的进一步信息,请见谅。"

现在我们至少知道,David S.不是一名从伦敦被委派到柏林的传统意义上的外交官,而是被英国驻柏林大使馆招聘的"当地员工"。

德国宪法保护局一直以来坚信,俄罗斯间谍在柏林非常活跃,并试图用金钱引诱人出卖秘密。负责反间谍工作的德国联邦情报局在近日发表的一份报告中列出了四个"针对德国从事间谍活动和施加影响的主要行为者",它们依次是俄罗斯、中国、伊朗和土耳其。

宪法保护局盯上俄罗斯

因此,俄罗斯是宪法保护局的重点关注对象。上述报告还列出了三起影响"与西方国家共同体的政治关系"的案件,其中只有一起发生在德国境内。

2018年3月,在英国索尔兹伯里(Salisbury),投奔英国特工部门的俄罗斯武装力量总参谋部情报总局(简称GRU,格鲁乌)前间谍斯克里帕尔(Sergej Skripal)和其女儿遭受毒剂袭击。

2019年8月,一名格鲁吉亚男子在柏林的一个公园里被谋杀。

2020年8月,俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼(Alexei Navalny)在俄罗斯遭受毒剂袭击。

相比这些真正耸人听闻的案件,现在被捕的间谍嫌疑人David S.似乎无伤大雅。联邦检方没有透露David S.需向俄罗斯人提供哪些信息。即使是消息灵通的《图片报》也无从而知,该报在相关报道中提到最著名的谍战电影间谍:与代号为007的邦德相比,被捕的人是一个"00无名小卒"。

《图片报》和"00无名小卒"

如果《图片报》的记者发现的信息属实,那么David S.就是个身高约1.75米的壮实秃头男子。"他是在柏林的俄罗斯邦德--普京的间谍吗?"《图片报》问道,并以一种近乎描述电影场景的方式写道:

"警方、联邦刑事调查局和宪法保护局的人在夜里来抓他。晚上11点,波茨坦,一座四层高的现代楼房。楼前停着的不是阿斯顿·马丁,而是间谍开的福特嘉年华。警察在这套两室一厅带阳台、卷帘放下的公寓里搜查,直到凌晨4点。窗外传来鸟儿的啼叫声。波茨坦上空逐渐破晓,那里住着许多百万富翁和亿万富翁,以及前史塔西(Stasi,前东德的国家安全机构)官员。"

David S.的车并不像电影特工邦德的阿斯顿·马丁(图)那样酷炫......

David S. 住在波茨坦,再次印证了柏林"间谍之都"的称号,这两个城市是由有"间谍桥"之称的格利尼克桥(Glienicker Brücke)连接起来的。在德西徳分裂期间,双方边界就在桥中间。在这个具有历史意义的地方,当时的超级大国--苏联和美国,曾交换过他们俘获的间谍。 知名导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)执导的电影《间谍之桥》(Bridge of Spies)指的就是这座桥。在勒卡雷(John le Carré)的惊悚小说《冷战谍魂》(The Spy Who Came in from the Cold)中,故事的发生地也是波茨坦。

调查人员可能已经知道被指控为间谍的David S.在哪里与他的接头人会面。毕竟,调查人员对他观察已久。也许是柏林政府区的咖啡馆?57岁的David S.所就职的英国大使馆与俄罗斯大使馆近在咫尺。或许他们也曾在广阔的蒂尔加滕公园(Tiergarten)一起散步,交换重要信息?附近可选的碰面地点应有尽有,数不胜数。

也许这部所谓的特工惊悚片最终会变成司空见惯的案件。毕竟从联邦检方的角度来看,David S.的案件只是众多案件中的一个。针对间谍指控的逮捕令或起诉书是例行公事。David S.不是第一个今年在柏林被抓的特工。 这座城市里有世界各国的大使馆,也是议会和政府部门的所在地,应该会有成千上万的间谍,但是只有少数人的身份会暴露。

众多案例中的一件

Jens F.就是其中一个例子。联邦检方早在今年2月就向柏林高等法院的刑事法庭提出对他的指控。他在一家为德国联邦议院服务的公司工作:检查电子设备的运行安全。为了找到相关设备,这名五十多岁的男子可以看到联邦议院大楼的相关图纸。

根据德国电视二台(ZDF)的消息,最晚在2017年7月底至2017年9月初之间,Jens F.作为前东德国家人民军的军官和前史塔西的非官方雇员,"主动"决定向俄罗斯情报部门提供信息。"为此,他制作了一个带有相关PDF文件的数据载体,并将其发送给俄罗斯驻柏林大使馆的一名工作人员,该工作人员全职为俄罗斯武装力量总参谋部情报总局工作。"

联邦检察院尚未就David S.的案件发表像Jens F.案件中那样具体的声明。至于后续发展,我们只能拭目以待。但也许最后还是等来一场空,毕竟,这是涉及机密的间谍活动……

