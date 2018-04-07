 柏林极右政党宣布建立“保护区” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

柏林极右政党宣布建立“保护区”

柏林民众已经毫无安全感可言，以至于不得不由“公民自卫队”来保障他们的安全，这是一部极右政党宣传片所要传递的信息。该影片已引起了极大的争议。

Screenshot:S-Bahn Streife: Berliner NPD schafft Schutzzone (YouTube/DSTV)

极右势力宣传短片上所谓的"公民自卫队"

（德国之声中文网）极右翼政党国家民主党NPD发布的一个宣传短片在德国引发广泛争议和愤概。短片中宣称，公民自卫队已开始在柏林市内的城市快铁中巡逻警戒。负责铁路安全的联邦警察局已经开始介入调查此事。不过，目前尚不清楚，是否的确有国家民主党成员以所谓公民自卫名义搭乘柏林的城市快铁。

在柏林国家民主党发布的这部影片中，一群身着红色马甲的男子在乘坐城市快铁，他们的衣服上写有"我们将建立保护区"的字样，背面还有一个大写的花体S。一个画外音说道，他们正穿行在"刑事犯罪的热点地区"。

周二版的《柏林晨报》报道称，国家民主党的此次宣传攻势中，另一个重点城市是科特布斯。负责铁路安全的联邦警察局发言人表示，目前正在评估这部短片是否违反了德国刑法或民法。

柏林的城市快铁公司周二表示："截止目前，在我们的快车中，并没有发现有国家民主党成员在巡逻。"警方也表示，他们没有发现类似现象。

Deutschland NPD zerstörtes Wahlplakat Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

去年的柏林地方选举中，极右的国家民主党只获得0.6%的选票。

国家民主党早在6月11日就在其网站上发布了这个短片。媒体此前也对这个视频做过报道。

去年的柏林地方选举中，国家民主党只获得了0.6%的选票。现在，该党显然是希望通过在首都公共交通中担当巡逻警戒，而引起公众社会的关注。

达扬 / 叶宣 （德新社）

 

相关内容

Brandanschlag auf Auto von Ferat Kocak

柏林系列袭击的幕后黑手是极右翼？ 07.04.2018

连月来，柏林新克尔恩城区连续发生纵火焚车、右翼涂鸦和砸窗事件，搞得人心惶惶。人们在一系列袭击事件背后发现了与极右翼“国家民主党”有关联的蛛丝马迹。

Halbmond auf dem Minarett einer Moschee

德国：袭击清真寺案件日渐增多 18.03.2018

2017年开始，德国内政部开始对针对伊斯兰教的犯罪行为进行专项统计。专家认为，这类统计将有助于对清真寺提供有效的保护措施。

Deutschland Neonazi Aufmarsch in Saalfeld

示威活动减少！德国新纳粹势头减弱？ 24.02.2018

2017年，德国境内极右翼极右翼游行示威活动数量减少。而这一趋势从2015年便开始有所展现。

媒体看中国

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

德语媒体：海外收购减少、经济发展走弱

《商报》注意到，在北京的新条例和西方贸易保护主义的影响下，中国的海外收购明显减少。《新苏黎世报》认为，统计数据显示，中国经济的发展势头将减弱。 