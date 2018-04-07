柏林极右政党宣布建立“保护区”

（德国之声中文网）极右翼政党国家民主党NPD发布的一个宣传短片在德国引发广泛争议和愤概。短片中宣称，公民自卫队已开始在柏林市内的城市快铁中巡逻警戒。负责铁路安全的联邦警察局已经开始介入调查此事。不过，目前尚不清楚，是否的确有国家民主党成员以所谓公民自卫名义搭乘柏林的城市快铁。

在柏林国家民主党发布的这部影片中，一群身着红色马甲的男子在乘坐城市快铁，他们的衣服上写有"我们将建立保护区"的字样，背面还有一个大写的花体S。一个画外音说道，他们正穿行在"刑事犯罪的热点地区"。

周二版的《柏林晨报》报道称，国家民主党的此次宣传攻势中，另一个重点城市是科特布斯。负责铁路安全的联邦警察局发言人表示，目前正在评估这部短片是否违反了德国刑法或民法。

柏林的城市快铁公司周二表示："截止目前，在我们的快车中，并没有发现有国家民主党成员在巡逻。"警方也表示，他们没有发现类似现象。

国家民主党早在6月11日就在其网站上发布了这个短片。媒体此前也对这个视频做过报道。

去年的柏林地方选举中，国家民主党只获得了0.6%的选票。现在，该党显然是希望通过在首都公共交通中担当巡逻警戒，而引起公众社会的关注。

达扬 / 叶宣 （德新社）