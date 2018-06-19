 柏林時裝週：政治訴求與可持續發展 | 非常德国之五花八门 | DW | 07.07.2018

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非常德国之五花八门

柏林時裝週：政治訴求與可持續發展

在發表最新一季時裝潮流的同時，柏林時裝週也發出政治性訊號：以包容與團結征服T台。

Berlin Fashion Week BdT (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

柏林时装周

（德国之声中文网）來自荷蘭的設計師組合Rushemy Botter與 Lisi Herrebrugh為夏季的柏林時裝週開幕。不同膚色的模特兒展示著Botter新一系列的前衛品牌設計，他們希望將焦點聚焦在身份和起源等主題。

一種源自傳統蘇格蘭Glencheck-Karo系列的格紋襯衫與外衣圖案 ，以色彩繽紛的花卉圖樣為素材的超大上衣搭配修身的窄版長褲，除此之外加上年輕幫派風格(Gang-Look)和像手提包一般隨性掛在手臂上的亮麗漁網，並結合Botter厚實的工作靴或甚至一隻大型充氣海豚當作帽子，自然的流露出設計師對家鄉加勒比的濃厚情懷。

Fashion Week Berlin Botter (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

柏林在時尚裡的標誌

從7月3日到7月7日舉行今年第二次的柏林時裝週，當中有超過3500位參展者展示了他們最新的流行趨勢、設計與科技。

柏林時裝週除了會在時下風行的柏林中心區E-Werk舉行時裝秀，以及提供設計新秀在柏展覽館展出之外，還會有八個個人展。

各國的設計師、設計新秀與各家暢銷品牌於大約200個不同的活動展覽會、時裝秀、簡報發表、會議廳與展示廳展出他們2019年的春夏流行趨勢。

未來流行趨勢

在柏林的夏季時裝週結合了所有時尚的元素，從高檔時裝和剪裁到綠色時尚與街頭服飾。以永續發展、科技、創新與團結等等的主題與趨勢成為今年柏林時裝的主軸。

柏林時裝週已成為全球最重要的時尚據點之一，並躋身世界五大時尚之都。藉由每年兩次 ，分別於一月和七月份所舉辦時裝週，帶來每一季以外約一億兩萬歐元的收益，被視為是帶動柏林經濟的重要因素。

包容的象徵

Johann König Solidarity Hoodie mit Kippa Aufnäher (Jakob Blumenthal/Jüdisches Musem)

象征犹太小帽的连帽衫设计


柏林畫廊的收藏家柯尼希(Johann König)以「包容與團結」為主題的焦點，與一法蘭克福團體Ignaz共同在市場上推出「團結帽衫Solidarity Hoodie」。這是一件連帽T恤，帽頂上縫製了一塊猶太小圓帽(Kippah)。他們希望藉由這個猶太教的頭飾設計樹立反對反猶太主義和包容的標誌。據柏林柯尼希畫廊(KönigGalerie)的發言人表示，「團結帽衫 Solidarity Hoodie」將於7月9日在網路商店上市。 「König Souvenir」這個藝術品牌是根據柯尼希畫廊的行動延伸出來的一個項目，與柏林時裝週無關。

陈闵榕/乐然（Galerie König、德新社）

  • New York Fashion Week (picture alliance/dpa/J. Palmer)

    纽约时装周上的“华人脸”

    大表姐刘雯如何美炸天

    2018春夏纽约时装周的T台上迎来了有着中国超模第一人的刘雯。刘雯身着一身干练优雅的黑西装，搭配大表姐招牌式的笑容，走上Michael Kors 的品牌秀场。

  • New York Fashion Week Yang Mi (picture-alliance/dpa/D.Fang)

    纽约时装周上的“华人脸”

    机场上的“秀”

    同样登上时装周Michael Kors品牌秀场的还有中国女星杨幂。对于很多时尚博主、网络红人来说，大牌街头的随意一搭，或许很快会演变成一股流行风。图片拍摄于杨幂结束纽约行返回中国机场的一幕。与启程纽约时的运动活泼风不同，回程她选择了干练的OL风。

  • New York Fashion Week (picture-alliance/dpa/S.Xu-Ning)

    纽约时装周上的“华人脸”

    兰玉

    时装设计师兰玉（图中）在纽约时装周发布LANYU 2018春夏高级成衣系列。和很多刚刚登陆纽约时尚舞台的设计师相比，这是兰玉第三次受官方邀请在纽约发布新作品，也是唯一一位将每年固定在巴黎高定时装周和纽约时装周发布共四季作品的设计师。

  • Lan yu Spring 2018 New York Runway (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    纽约时装周上的“华人脸”

    “秦淮河”

    秀场上，模特们身穿精致典雅、充满时尚韵味的“秦淮河时装”闪亮登场。中国媒体引述设计师兰玉的创作灵感称，“南京是中国最有文化积淀的城市之一，在创作过程中，我把秦淮河的水波幻化成柔美的线条，希望让带着‘南京线条’的时装能够被世界接受，有更多的女孩子穿上它。”

  • Lan yu Spring 2018 New York Runway (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    纽约时装周上的“华人脸”

    是大海的颜色？

    用兰玉的官方说法是，蓝色是该品牌的象征性颜色。你会看到，在兰玉近期的几大系列中都能找到各种蓝。难道明年春夏流行蓝色？

  • New York Fashion Week (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    纽约时装周上的“华人脸”

    将中国的带给世界

    Zang Toi（冼书瀛）是此次参加2018春夏纽约时装周十几位华人设计师中的一员。这位来自纽约的华裔男设计师不断从中国画和刺绣中寻找灵感。图片为时装周上身穿冼书瀛设计品的模特。

  • New York Fashion Week (picture-alliance/dpa/S.Wood)

    纽约时装周上的“华人脸”

    摇滚不羁

    1998年菲利浦·普莱因(Philipp Plein) 在德国慕尼黑创立时尚品牌，现总部设在瑞士。摇滚式的精神是该品牌的精髓。

  • New York Fashion Week 2017 (Reuters/)

    纽约时装周上的“华人脸”

    复古套装

    纵观“Ralph Lauren”在纽约时装周上的秀场，令人印象深刻的就是复古气质的灰白格纹和千鸟纹套装。瞧，与前一张的摇滚不羁相比，哪款是你的菜？

  • New York Fashion Week (picture alliance/ Photoshot)

    纽约时装周上的“华人脸”

    春来了！

    西班牙设计师品牌“Delpozo”为纽约时装周带去了一股欧洲风。跃动饱满的色彩，充满复古感的蝴蝶节造型给人留下深刻印象。不过话说回来，在为期9天的时装周上，围观者看得更多的是明星和热闹。

    作者: 严严


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