柏林時裝週：政治訴求與可持續發展

（德国之声中文网）來自荷蘭的設計師組合Rushemy Botter與 Lisi Herrebrugh為夏季的柏林時裝週開幕。不同膚色的模特兒展示著Botter新一系列的前衛品牌設計，他們希望將焦點聚焦在身份和起源等主題。



一種源自傳統蘇格蘭Glencheck-Karo系列的格紋襯衫與外衣圖案 ，以色彩繽紛的花卉圖樣為素材的超大上衣搭配修身的窄版長褲，除此之外加上年輕幫派風格(Gang-Look)和像手提包一般隨性掛在手臂上的亮麗漁網，並結合Botter厚實的工作靴或甚至一隻大型充氣海豚當作帽子，自然的流露出設計師對家鄉加勒比的濃厚情懷。

柏林在時尚裡的標誌

從7月3日到7月7日舉行今年第二次的柏林時裝週，當中有超過3500位參展者展示了他們最新的流行趨勢、設計與科技。

柏林時裝週除了會在時下風行的柏林中心區E-Werk舉行時裝秀，以及提供設計新秀在柏展覽館展出之外，還會有八個個人展。

各國的設計師、設計新秀與各家暢銷品牌於大約200個不同的活動展覽會、時裝秀、簡報發表、會議廳與展示廳展出他們2019年的春夏流行趨勢。

未來流行趨勢

在柏林的夏季時裝週結合了所有時尚的元素，從高檔時裝和剪裁到綠色時尚與街頭服飾。以永續發展、科技、創新與團結等等的主題與趨勢成為今年柏林時裝的主軸。

柏林時裝週已成為全球最重要的時尚據點之一，並躋身世界五大時尚之都。藉由每年兩次 ，分別於一月和七月份所舉辦時裝週，帶來每一季以外約一億兩萬歐元的收益，被視為是帶動柏林經濟的重要因素。

包容的象徵



象征犹太小帽的连帽衫设计



柏林畫廊的收藏家柯尼希(Johann König)以「包容與團結」為主題的焦點，與一法蘭克福團體Ignaz共同在市場上推出「團結帽衫Solidarity Hoodie」。這是一件連帽T恤，帽頂上縫製了一塊猶太小圓帽(Kippah)。他們希望藉由這個猶太教的頭飾設計樹立反對反猶太主義和包容的標誌。據柏林柯尼希畫廊(KönigGalerie)的發言人表示，「團結帽衫 Solidarity Hoodie」將於7月9日在網路商店上市。 「König Souvenir」這個藝術品牌是根據柯尼希畫廊的行動延伸出來的一個項目，與柏林時裝週無關。

陈闵榕/乐然（Galerie König、德新社）