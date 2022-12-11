较为年轻的时装展览活动，却已经成为欧洲乃至全球重要的时尚盛事。

柏林时装周（Berlin Fashion Week 或Berliner Modewoche）2007年首次举行，此后每年一到两次，分别展示春夏或秋冬季时装潮流，持续时间一周左右。除了德国本土知名或年轻时装设计师在柏林时装周展示新作品，定下时尚新基调，越来越多的国际知名设计师和品牌也看中了柏林的时尚宣传和销售潜力。