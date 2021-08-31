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柏林时装周

较为年轻的时装展览活动，却已经成为欧洲乃至全球重要的时尚盛事。

柏林时装周（Berlin Fashion Week 或Berliner Modewoche）2007年首次举行，此后每年一到两次，分别展示春夏或秋冬季时装潮流，持续时间一周左右。除了德国本土知名或年轻时装设计师在柏林时装周展示新作品，定下时尚新基调，越来越多的国际知名设计师和品牌也看中了柏林的时尚宣传和销售潜力。

Iris Apfel ist eine US-amerikanische Geschäftsfrau und Innenarchitektin, die auch als Modeikone bekannt ist. 28. März 2019 von Gregory Zäch https://app.box.com/v/midaspresseserver/file/429524951554

时尚偶像、网红奶奶阿普费尔一百岁了！ 31.08.2021

设计师崇拜她、时尚杂志争抢她：100岁的艾丽斯·阿普费尔（Iris Apfel ）是时尚界超凡脱俗的明星。 
In this picture taken on August 5, 2019, a woman uses her mobile phone in a cafe in Kabul. - The historic deal between the US and the Taliban leaves unresolved the fate of Afghan women, whose fragile gains could come under threat as the brutally repressive insurgents seek to expand their influence. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) / TO GO WITH ' Afghanistan-conflict-peace-Taliban-women, INTERVIEW' by Thomas Watkins (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

阿富汗变天 网红也纷纷逃离  29.08.2021

过去二十年里，年轻一代阿富汗人在互联网如鱼得水。现在，他（她）们中的一些人因塔利班重新掌权而出逃。

时尚生活：音乐、环保，都不能少 11.07.2021

每天网上听音乐、看视频耗电巨大。怎样才能让我们的现代生活既多姿多彩，又环保时尚？
Bildergalerie zu 70 Jahren Bikini: This photograph released by the Brooklyn Museum of Art, titled Marilyn on the Beach, 1949, is part of a show opening at the museum Friday, Nov. 12, 2004. The picture by an unknown photographer is one of more than 200 Marilyn Monroe pictures from 39 photographers - including luminaries such as Richard Avedon, Gordon Parks, Robert Frank and Andy Warhol - in the museum's new exhibit, I Want to Be Loved by You: Photographs of Marilyn Monroe. (AP Photo/Brooklyn Museum of Art) Copyright: AP Photo/Brooklyn Museum of Art

时尚革命：比基尼75岁了 05.07.2021

1946年，工程师Louis Réard发明了比基尼。这几块三角形的小布让时尚界为之哗然。当时甚至连《Vogue》都不敢把它推上封面。
Chinese police walk past H&M's flagship store in Beijing on Thursday, March 25, 2021. The fashion retailer H&M is facing a potential boycott in China, it's fastest growing market, after a statement the company made last year expressing deep concerns over reports of forced labor in Xinjiang stirred a social media storm this week. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance

在华业务受挫 H&M仍实现盈利 01.07.2021

尽管遭受疫情冲击和中国市场上的抵制浪潮，瑞典服装品牌H&M仍实现了盈利，营业额同比增长达六成。

新冠疫情如何改变服装业？ 16.05.2021

新冠疫情爆发后，居家办公导致上班服装滞销，休闲运动裤成为王道！疫情不只影响了我们的穿衣习惯，也带动永续时尚的趋势。
Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

七张图看一周大事 28.03.2021

本周，欧盟继1989“六四”之后，首次向中国实施制裁，理由是新疆问题。美英加也采取联合行动。中国则以更强烈的方式予以回应。另外，时装品牌H&M去年的一个旧贴，也引爆了一场“新疆棉花之争”。
Links: Fussball; Testspiel; Freundschaftsspiel; A-Nationalmannschaft; Deutschland gegen Tschechien am 11.11.2020 in Leipzig. UBz: Bundestrainer, Trainer, Joachim, Jogi, Loew, Löw, Deutschland. Gemäß den Vorgaben des DFB, Deutscher Fußball Bund, ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. NUR FÜR REDAKTIONELLE VERWENDUNG. FOR EDITORIAL USE ONLY. Rechts: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt an einer Pressekonferenz im Anschluss an den 13. Integrationsgipfel im Kanzleramt teil.

让抠鼻屎的时尚先生和“我们能做到”同框 11.03.2021

德国总理默克尔和国家足球队教练勒夫有什么共同之处？除了他俩都是德国足球队的忠实支持者。可能有人会说他俩都是一开始被严重不看好，被低估——然后带领德国走向巅峰的人。2021年，两人还有一个新的共同之处——都会在这一年“下课”。
Der französische Modedesigner Pierre Cardin (r) und sein Neffe Rodrigo Basilicati kommen zu der Feier im Pariser Theatre du Chatelet zu Cardins 70 jährigen Karriere.

时装大师皮尔·卡丹去世 享年98岁 29.12.2020

著名设计师皮尔·卡丹（Pierre Cardin）在巴黎西部讷伊（Neuilly）的一家医院去世。他因未来主义时装设计留名青史。上世纪八十年代，他成为第一个进入中国的西方时装大师，被誉为中国当代时尚的启蒙人。
Japanese fashion designer Kenzo Takada poses during a photo session in his home in Paris, on January 9, 2019. (Photo by JOEL SAGET / AFP) (Photo by JOEL SAGET/AFP via Getty Images)

知名设计师高田贤三染新冠病逝 05.10.2020

旅居法国的日本时装设计师高田贤三感染新冠病逝。巴黎市长伊达尔戈发表推文说：“一位才华横溢的设计师，他让色彩和光芒在时尚界适得其所。今天，巴黎为失去她的一个儿子而感到悲痛。”
Members of an internet celebrity model group Glamma Beijing (L-R), Lin Wei, 65, Sun Yang, 64, Wang Nianwen, 74, and Wang Xinghuo, 70, wearing traditional Chinese dresses walk across a street during a video shooting, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Beijing's Central Business District (CBD) area, China August 13, 2020. REUTERS/Tingshu Wang

「时尚奶奶」走红中国网络 29.08.2020

不让年轻女孩专美！四位年过花甲的北京奶奶，组成「时尚奶奶团」（Glamma），在中国新冠疫情渐缓之时摘下口罩、穿上旗袍，在北京闹市街头走起猫步，一举手一投足都吸引无数目光。
ARCHIV - 22.05.2007, Frankreich, Cannes: Topmodel Claudia Schiffer kommt zur Vorstellung des Wettbewerbsfilms Schmetterling und Taucherglocke bei den Filmfestspielen in Cannes. Am 25.08.2020 wird Schiffer 50 Jahre alt. (zu dpa-Porträt Vom Supermodel zur Influencerin - Claudia Schiffer wird 50) Foto: Christophe Karaba/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德国第一代超模克劳迪娅·希弗 25.08.2020

1987年，克劳迪娅·希弗（Claudia Schiffer）在一个迪厅被星探发现，从此踏上职业模特之路，并成为德国T台最耀眼的明星。
Cars drive past a billboard featuring Black Trans model and activist Jari Jones in an advertisement for Calvin Klein on June 25, 2020 in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

政治正确？变性黑人登CK广告 29.06.2020

"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，一切与黑色人种，甚至黑色本身有关的话题都在某种程度上变成了敏感话题。时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯（Jari Jones）参与商业推广的做法引发了广泛争议。而如履薄冰的，不只是CalvinKlein。

27.04.2020 (200427) -- LONDON, April 27, 2020 () -- A couple walk hand in hand past a mural of a masked NHS (National Health Service) worker painted on a wall in London, Britain, on April 26, 2020. The number of confirmed COVID-19 cases in Britain hit 152,840 as of Sunday morning, marking a daily increase of 4,463, the Department of Health and Social Care said Sunday. As of Saturday afternoon, another 413 people who tested positive for the disease have died in hospitals, bringing the total number of coronavirus-related deaths in the country to 20,732, said the department. (/Han Yan) |

艺术家们手中的“新冠口罩” 29.04.2020

包括欧洲在内，医用口罩眼下已成街景。而富于创意的设计师和艺术家们正打造出其它各种各样的口罩，打破日常生活的单调。
--FILE--Pedestrians walk past a store of fashion retailer Zara in Beijing, China, 17 March 2018. Fashion brand Zara has joined a string of outlets closing down stores on renowned Beijing pedestrian area Qianmen Street as the shopping hub looks to focus on local restaurants and cultural stores. Industria de Diseno Textil SA (Inditex) began closing its Zara store on the street on April 18, a source from the area's property management company, Insite China Retail Investment Holdings Group, told Beijing Business Today. The firm's lease was up for renewal and it decided not to continue it, he added, saying the premises are undergoing renovation. *** Local Caption *** Foto: Luo Wei/Imaginechina/dpa |

Zara与“快时尚” 02.02.2020

气候保护人士抨击西班牙企业Zara成功完美化了的那“穿完即丢的时装业”。迹象显示，消费者对快时尚的评价也发生了变化。
TO GO WITH AFP STORY BY JEAN LIOU A shopper exits the newly opened store of Spanish clothing retailer Zara in Johannesburg on January 18, 2012. Zara opened its first South African store in Johannesburg, as the Spanish retail chain hopes to target the country's increasingly diverse middle classes. AFP PHOTO/ALEXANDER JOE (Photo credit should read ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)

被怀疑支持“反送中” Zara急表态撇清 03.09.2019

时装连锁品牌Zara香港部分商店暂停营业一天，引来大陆网民和官媒的讨伐，不得不表态拥护“一国两制”，不支持罢工，成为国际时尚业界被迫“站队”表立场的又一家。
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