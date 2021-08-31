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较为年轻的时装展览活动，却已经成为欧洲乃至全球重要的时尚盛事。
柏林时装周（Berlin Fashion Week 或Berliner Modewoche）2007年首次举行，此后每年一到两次，分别展示春夏或秋冬季时装潮流，持续时间一周左右。除了德国本土知名或年轻时装设计师在柏林时装周展示新作品，定下时尚新基调，越来越多的国际知名设计师和品牌也看中了柏林的时尚宣传和销售潜力。
设计师崇拜她、时尚杂志争抢她：100岁的艾丽斯·阿普费尔（Iris Apfel ）是时尚界超凡脱俗的明星。
过去二十年里，年轻一代阿富汗人在互联网如鱼得水。现在，他（她）们中的一些人因塔利班重新掌权而出逃。
每天网上听音乐、看视频耗电巨大。怎样才能让我们的现代生活既多姿多彩，又环保时尚？
1946年，工程师Louis Réard发明了比基尼。这几块三角形的小布让时尚界为之哗然。当时甚至连《Vogue》都不敢把它推上封面。
尽管遭受疫情冲击和中国市场上的抵制浪潮，瑞典服装品牌H&M仍实现了盈利，营业额同比增长达六成。
新冠疫情爆发后，居家办公导致上班服装滞销，休闲运动裤成为王道！疫情不只影响了我们的穿衣习惯，也带动永续时尚的趋势。
本周，欧盟继1989“六四”之后，首次向中国实施制裁，理由是新疆问题。美英加也采取联合行动。中国则以更强烈的方式予以回应。另外，时装品牌H&M去年的一个旧贴，也引爆了一场“新疆棉花之争”。
德国总理默克尔和国家足球队教练勒夫有什么共同之处？除了他俩都是德国足球队的忠实支持者。可能有人会说他俩都是一开始被严重不看好，被低估——然后带领德国走向巅峰的人。2021年，两人还有一个新的共同之处——都会在这一年“下课”。
著名设计师皮尔·卡丹（Pierre Cardin）在巴黎西部讷伊（Neuilly）的一家医院去世。他因未来主义时装设计留名青史。上世纪八十年代，他成为第一个进入中国的西方时装大师，被誉为中国当代时尚的启蒙人。
旅居法国的日本时装设计师高田贤三感染新冠病逝。巴黎市长伊达尔戈发表推文说：“一位才华横溢的设计师，他让色彩和光芒在时尚界适得其所。今天，巴黎为失去她的一个儿子而感到悲痛。”
不让年轻女孩专美！四位年过花甲的北京奶奶，组成「时尚奶奶团」（Glamma），在中国新冠疫情渐缓之时摘下口罩、穿上旗袍，在北京闹市街头走起猫步，一举手一投足都吸引无数目光。
1987年，克劳迪娅·希弗（Claudia Schiffer）在一个迪厅被星探发现，从此踏上职业模特之路，并成为德国T台最耀眼的明星。
"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，一切与黑色人种，甚至黑色本身有关的话题都在某种程度上变成了敏感话题。时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯（Jari Jones）参与商业推广的做法引发了广泛争议。而如履薄冰的，不只是CalvinKlein。
包括欧洲在内，医用口罩眼下已成街景。而富于创意的设计师和艺术家们正打造出其它各种各样的口罩，打破日常生活的单调。
气候保护人士抨击西班牙企业Zara成功完美化了的那“穿完即丢的时装业”。迹象显示，消费者对快时尚的评价也发生了变化。
时装连锁品牌Zara香港部分商店暂停营业一天，引来大陆网民和官媒的讨伐，不得不表态拥护“一国两制”，不支持罢工，成为国际时尚业界被迫“站队”表立场的又一家。
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