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较为年轻的时装展览活动，却已经成为欧洲乃至全球重要的时尚盛事。
柏林时装周（Berlin Fashion Week 或Berliner Modewoche）2007年首次举行，此后每年一到两次，分别展示春夏或秋冬季时装潮流，持续时间一周左右。除了德国本土知名或年轻时装设计师在柏林时装周展示新作品，定下时尚新基调，越来越多的国际知名设计师和品牌也看中了柏林的时尚宣传和销售潜力。
歌手兼设计师Queen Tawa正在引领刚果的时尚革命。她的品牌Liputa Swagga从非裔未来主义和刚果的萨普协会时尚亚文化中汲取灵感。她的作品没有一件是相同的。独特的时尚也是她音乐的一面镜子。
韓國五大財團之一的樂天，因2017年轉讓土地給韓國國防部部署薩德系統，遭中國消費者抵制。該集團在週四（18日）宣佈，關閉在華最後一間百貨門店。另一家以日本設計師品牌自居的「名創優品」，近期開始去日化的工作，聲稱要當「堂堂正正的中國品牌」。
天猫电子商务平台上，瑞典时尚巨头H&M官方商店重新开张。16个月前，因批评新疆发生侵犯人权现象，该品牌被中国众多网络平台和应用程序下架。
一张在网络上疯狂流传的照片显示，美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面。德国之声的事实核查发现，这幅所谓封面照纯属伪造，而将其同乌克兰总统泽连斯基夫妇的Vogue封面照相提并论，更是居心叵测。
修身得体的西服、熨烫笔挺的衬衫。在疫情前，这是许多职场男士的标配。不过，疫情持续了两年半之后，即便是传统的英国绅士，也开始转变外貌风格——有些是主动，有些则是迫不得已。
法国时装品牌迪奥近日推出一款外观近似中国「 马面裙 」的褶裙，引发中国留法学生前往迪奥旗舰店抗议其“文化挪用”。那么，什么是“文化挪用”？怎样不落入这一陷阱？
上海消费者还没有回到商场，除了没有餐饮堂食的诱惑之外，更主要的原因是担心再次被突然封锁，就地隔离。时尚品牌零售商正为大量的库存发愁。
本周在纽约举行的Met Gala盛典上依旧星光璀璨。双胞胎复制、一秒变身礼服、古董梦露裙、谷爱凌赴美后首次亮相。这次盛宴上都有那些亮点？
乌克兰的国土保卫军是武装预备兵。三个月前还是时装设计师的娜塔莉现在一身戎装，同女儿一道成了保家卫国的战士。
塔利班控制阿富汗之后，不少民众选择离开祖国，时尚编导哈米德·瓦利就是其中之一。现在他希望在柏林重新开始自己的事业。
一家印度新创公司赋予塑胶垃圾第二次生命，用100%的回收塑料制成球鞋，并且打开了欧洲市场。
如今在地球上，人工制品已经比生物还多了。尽管如此，大众对快时尚的热衷仍然方兴未艾。德国之声评论员Martin Muno认为，现在是到了摈弃这一陋习的时候了。
就在Gucci纪念百年诞生的时候，好莱坞推出一部Gucci历史上谋杀惨案的影片。
英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性——无论她的感情生活、她的时尚品味，还是她的乐善好施、她的香消玉殒，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。
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