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较为年轻的时装展览活动，却已经成为欧洲乃至全球重要的时尚盛事。
柏林时装周（Berlin Fashion Week 或Berliner Modewoche）2007年首次举行，此后每年一到两次，分别展示春夏或秋冬季时装潮流，持续时间一周左右。除了德国本土知名或年轻时装设计师在柏林时装周展示新作品，定下时尚新基调，越来越多的国际知名设计师和品牌也看中了柏林的时尚宣传和销售潜力。
在服装工人罢工抗议、与警方发生冲突后，孟加拉国政府宣布最低工资将上涨近60%，该国的几家服装工厂正在要求其国际客户帮忙负担这笔强制增加的费用。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
瑞士《观察报》记者的调查显示，多家时装网店打着经营巴黎、阿姆斯特丹或者苏黎世时装的旗号，卖的都是来自中国的假冒商品。
多家人权组织周三宣布，将在法国对制衣业巨头优衣库和Inditex提起新的诉讼，因其涉嫌从维吾尔人的强制劳动中获利。
一名爱尔兰商人将旧飞机机舱改造成花园小屋，放在庭院中作为办公室。这个新奇的主意在社媒上掀起热烈讨论。他因此成立新公司Aeropods，让旧飞机摇身一变成为新居住空间。
据媒体报道，近年来在欧美年轻消费者群体中十分受欢迎的中国“快时尚”品牌Shein计划在美国上市。此前该公司已多次传出有意赴美上市。
夏帕瑞丽的兽头系列，豆荚猫（Doja Cat）全身镶满水晶的造型，迪奥向约瑟芬·贝克致敬的经典款式——巴黎时装周再次成功吸睛。
有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？
在卡塔尔举行的本届世界杯上，不少男性观众在现场都戴起了阿拉伯传统头巾，周边商铺也热销这一商品。这到底是观众们刻意入乡随俗，还是象征着不同文明之间的相互理解？
歌手兼设计师Queen Tawa正在引领刚果的时尚革命。她的品牌Liputa Swagga从非裔未来主义和刚果的萨普协会时尚亚文化中汲取灵感。她的作品没有一件是相同的。独特的时尚也是她音乐的一面镜子。
韓國五大財團之一的樂天，因2017年轉讓土地給韓國國防部部署薩德系統，遭中國消費者抵制。該集團在週四（18日）宣佈，關閉在華最後一間百貨門店。另一家以日本設計師品牌自居的「名創優品」，近期開始去日化的工作，聲稱要當「堂堂正正的中國品牌」。
修身得体的西服、熨烫笔挺的衬衫。在疫情前，这是许多职场男士的标配。不过，疫情持续了两年半之后，即便是传统的英国绅士，也开始转变外貌风格——有些是主动，有些则是迫不得已。
上海消费者还没有回到商场，除了没有餐饮堂食的诱惑之外，更主要的原因是担心再次被突然封锁，就地隔离。时尚品牌零售商正为大量的库存发愁。
本周在纽约举行的Met Gala盛典上依旧星光璀璨。双胞胎复制、一秒变身礼服、古董梦露裙、谷爱凌赴美后首次亮相。这次盛宴上都有那些亮点？
塔利班控制阿富汗之后，不少民众选择离开祖国，时尚编导哈米德·瓦利就是其中之一。现在他希望在柏林重新开始自己的事业。
一家印度新创公司赋予塑胶垃圾第二次生命，用100%的回收塑料制成球鞋，并且打开了欧洲市场。
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