柏林新机场：还未开业就快破产

（德国之声中文网）柏林勃兰登堡国际机场（Flughafen Berlin Brandenburg，FBB）预计在2020年10月31日开放启用，但是如果柏林州、勃兰登堡州和联邦政府不在10月以前补助数亿欧元，那么新的机场很有可能将在开业时破产。

"臭名昭著"的柏林勃兰登堡机场是目前欧洲最大的机场建设项目，同时也是德国正在建设的最大交通基础设施之一。最初计划于2011年11月开始投入运营，然而由于施工监管不力以及计划错误，再加上技术缺陷和行政管理不当等重大問題，导致实际运营日期不断向后延期，至今仍在建设中。

2020年4月，德国技术监督协会（TÜV）终于对运行安全性进行认证，并且获得了地区管理部的批准，因此按计划，预计开放时间现为2020年10月底。

然而建设成本早已远远超出预期。2006年，新机场的建筑费用预计为28.3亿欧元， 直到最近估计成本已超过70亿欧元，比原先预估费用多出了近50亿欧元。

由于新冠疫情对航空业的冲击，2020年柏林州、勃兰登堡州和联邦政府承诺提供增加3亿欧元股权，其中的9900万欧元将直接作为无需偿还的补助款，2.01亿欧元将作为贷款。

柏林勃兰登堡机场是目前欧洲最大的机场建设项目

联邦财政国务秘书贝蒂娜·哈格多恩（Bettina Hagedorn）在近期写给联邦议院预算委员会的一封信中表示："如果没有股东的融资承诺，柏林勃兰登堡机场的偿还能力将无法在2020年获得保证。" 哈格多恩要求，最晚在今年10月前柏林新机场就至少要得到承诺的部分融资款项。

本周三（9月8日），联邦议院预算委员将就此议题再做讨论。自民党议员克里斯托夫·迈耶（Christoph Meyer）认为3亿欧元无法彻底解决问题。他认为柏林新机场已经陷入苟延残喘的地步，"联邦政府现在就可以准备新的贷款要求了。"

即使获得这次的补助，因为先前的种种问题而导致的高度赤字和负债，再加上这次新冠肺炎的冲击，其财务状况也很难得到改善。

至2024年，柏林新机场的资金缺口将高达约15亿欧元。如果欧盟不允许德国政府继续进行财政援助，解决办法将是把机场部分私有化，但是柏林市议会迄今为止拒绝这一选项。

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