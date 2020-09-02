柏林新机场：还未开业就快破产

（德国之声中文网）柏林勃兰登堡国际机场（Flughafen Berlin Brandenburg，FBB）预计在2020年10月31日开放启用，但是如果柏林州、勃兰登堡州和联邦政府不在10月以前补助数亿欧元，那么新的机场很有可能将在开业时破产。
"臭名昭著"的柏林勃兰登堡机场是目前欧洲最大的机场建设项目，同时也是德国正在建设的最大交通基础设施之一。最初计划于2011年11月开始投入运营，然而由于施工监管不力以及计划错误，再加上技术缺陷和行政管理不当等重大問題，导致实际运营日期不断向后延期，至今仍在建设中。
2020年4月，德国技术监督协会（TÜV）终于对运行安全性进行认证，并且获得了地区管理部的批准，因此按计划，预计开放时间现为2020年10月底。
然而建设成本早已远远超出预期。2006年，新机场的建筑费用预计为28.3亿欧元， 直到最近估计成本已超过70亿欧元，比原先预估费用多出了近50亿欧元。
由于新冠疫情对航空业的冲击，2020年柏林州、勃兰登堡州和联邦政府承诺提供增加3亿欧元股权，其中的9900万欧元将直接作为无需偿还的补助款，2.01亿欧元将作为贷款。
柏林勃兰登堡机场是目前欧洲最大的机场建设项目
联邦财政国务秘书贝蒂娜·哈格多恩（Bettina Hagedorn）在近期写给联邦议院预算委员会的一封信中表示："如果没有股东的融资承诺，柏林勃兰登堡机场的偿还能力将无法在2020年获得保证。" 哈格多恩要求，最晚在今年10月前柏林新机场就至少要得到承诺的部分融资款项。
本周三（9月8日），联邦议院预算委员将就此议题再做讨论。自民党议员克里斯托夫·迈耶（Christoph Meyer）认为3亿欧元无法彻底解决问题。他认为柏林新机场已经陷入苟延残喘的地步，"联邦政府现在就可以准备新的贷款要求了。"
即使获得这次的补助，因为先前的种种问题而导致的高度赤字和负债，再加上这次新冠肺炎的冲击，其财务状况也很难得到改善。
至2024年，柏林新机场的资金缺口将高达约15亿欧元。如果欧盟不允许德国政府继续进行财政援助，解决办法将是把机场部分私有化，但是柏林市议会迄今为止拒绝这一选项。
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
汉莎航空公司
新冠疫情导致汉莎航空公司在上半年损失大约30亿欧元。该航空公司在全球提供22000个全职工作岗位。汉莎总裁施波尔（Carsten Spohr）强调，公司结构从长远来看必须精简。大约760架飞机中至少100架要淘汰。全德国大约11000个工作岗位受到威胁。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
瑞安航空
四月到六月之间，领先欧洲市场的瑞安航空公司销售额同期相比减少了95％。这家爱尔兰廉价航空公司有史以来首次净亏损约达1.85亿欧元，尽管与同行相比损失还算是低的。公司的19000名员工中，有3000人被暂时停职。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
国际航空集团（IAG）
新冠疫情导致这家英国-西班牙航空集团的营业额减少了一半，为53亿欧元，亏损13.7亿欧元。再加上飞机淘汰造成的损失，亏损增加至22亿欧元。旗下的英国航空公司将裁减12000个工作岗位，占全部就业岗位的四分之一强。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
法荷航集团（Air France KLM）
法荷航集团营业额仅达11.8亿欧元，比去年同期减少83％，亏损高达15.5亿欧元。法国航空及其姐妹航空公司法國霍普航空（Hop！）计划共同裁员7580人。到2022年，旗下的荷兰皇家航空公司（KLM）的33000个全职工作岗位将有多达5000个岗位被裁减。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
易捷航空（Easyjet）
在截至6月底的三个月中，这家英国廉价航空公司亏损了近3.6亿欧元。公司的315架飞机中只有10架在运行，营业额仅700万英镑（去年同期为17.6亿英镑）。五月份易捷航空发出警告，将减少30％的工作岗位，意味着裁减员工4500人。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
挪威航空公司
挪威的这家廉价航空公司早在新冠疫情爆发前就已经在惨淡经营。8月底将公布公司的经营情况。该公司于4月份关闭了瑞典和丹麦的子公司，4700个工作岗位受到威胁。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
北欧航空公司（SAS）
据称，这家瑞典和丹麦合资航空公司的一半就业岗位面临裁减风险。这就意味着多达5000名员工受到失业威胁。丹麦和瑞典两大股东和瓦伦贝谢基金会已经制定出了一个一揽子拯救方案。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
威兹航空公司（Wizz）
匈牙利廉价航空公司威兹早在5月就推出了较多的服务项目，因此从4月到6月甚至获得了近900万欧元的微薄利润，尽管如此公司仍亏损5700万欧元。目前的大约5000名员工中，五分之一的人要为自己的工作岗位担忧。
-
疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？
神鹰航空公司（Condor）
这家德国假日航空公司去年因母公司托马斯-库克（Thomas Cook）破产而不得不裁减数百名员工。神鹰航空希望在不裁员的情况下渡过新冠危机，通过与工会签订的协议和缩短工时来降低近4200名员工的人工费用。