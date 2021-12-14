 柏林总理府迎来新主人 | 文化经纬 | DW | 09.12.2021

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文化经纬

柏林总理府迎来新主人

16年之后，柏林的总理府迎来了新主人。这幢外表紧凑、透光明朗的现代派建筑可以提供超过白宫8倍的办公面积。

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