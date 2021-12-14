柏林总理府迎来新主人

德国外交政策会向左转吗？

德国新政府一上任就面对内政外交的诸多棘手问题。面对美国推动的孤立俄罗斯和中国的策略，绿党籍外交部长贝尔伯克主张的"以价值观为导向"的外交政策和总理肖尔茨的务实路线，谁会占上风？