柏林总理府迎来新主人

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16年之后，柏林的总理府迎来了新主人。这幢外表紧凑、透光明朗的现代派建筑可以提供超过白宫8倍的办公面积。
德国新总理肖尔茨在首个政府声明中谈到中国的篇幅不长，但有很强的指向性。他没有使用价值观外交这一词汇，表达愿意同中国进行合作与公平竞争。
德国总统施泰因迈尔将不会出席北京冬奥会。德国联邦议院本周二选举肖尔茨为新总理。有欧盟官员透露，肖尔茨此前曾向习近平传话，他将会延续默克尔对华政策，并且表明会不顾及联盟伙伴的立场持续这一路线。
社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。周三，联邦议院举行的投票中，肖尔茨获得395张赞成票。中国国家主席习近平、国务院总理李克强第一时间表示祝贺。而俄罗斯总统普京、法国总统马克龙在向肖尔茨表示祝贺的同时，也都向卸任的默克尔致谢。
德国新政府一上任就面对内政外交的诸多棘手问题。面对美国推动的孤立俄罗斯和中国的策略，绿党籍外交部长贝尔伯克主张的"以价值观为导向"的外交政策和总理肖尔茨的务实路线，谁会占上风？
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