柏林怎样变成“海绵城市”？

柏林地处德国的干旱地区，面临暑热和干旱的问题。 因此，专家们设计了如何收集和储存雨水的方案，以期将柏林变成“海绵城市”。

（德国之声中文网）柏林地处德国的干旱地区，每年夏天，供水都是一个热门话题。这就是为什么柏林要采取措施，海绵式吸收和储存雨水，并在需要时释放出来。

这究竟是如何运作的呢？

建设地下废水储存设施

第一步是建造几个巨大的地下溢流池。它们像是巨大的废水"停车场"。下雨天，珍贵的雨水会被收集到池中，然后被泵送到处理厂。

目前已经完成了九个这样的"停车场"，其中一个位于普伦茨劳贝格区受欢迎的聚会场所--柏林墙曾经穿越的马尔公园的地下。

这是马尔公园下方的废水池内部的样子。 图像来源: Pedro Becerra/STAGEVIEW





市内最大的废水池仍在建设中。它将是马尔公园设施的两倍多。这个圆形混凝土池将深入地下30米，完工后能容纳近17,000立方米的雨水，相当于约七个奥运会标准游泳池的容量。

暴雨中的污水溢流系统

让暴风雨来得更猛烈些吧！--当暴雨来临，柏林的污水系统有溢出的风险时，多余的水就会流到废水池储存起来。雨停下来之后，这些水会被泵送到净化厂，然后重新释放到柏林的运河和河流中。

柏林水务机构（BWB）的发言人哈克内施-鲁普 (Astrid Hackenesch-Rump)，这将防止在暴雨期间粪便和废水被冲入施普雷河。BWB负责柏林的饮用水供应以及全市范围内的废水管理和处理。

哈克内施-鲁普说："推动这个项目的不仅仅是资源保护和干旱问题，还有防止混合污水溢流。"

这种溢流发生在混合污水系统中，雨水径流和生活污水在同一管网中运行。这些系统最初设计是将所有废水运送到处理厂，然后排放到天然水体中。

柏林有一个敏感的水处理系统，雨量过大时会自动溢出 图像来源: Alex Anton/Zoonar/picture alliance





然而，在暴雨期间，进入系统的水量可能会超过其容量。当这种情况发生时，多余的水--包括雨水和未经处理的污水--会直接溢流到附近的河流中。

大约10,000公里的城市污水管道中，有2,000公里是混合污水系统，在180个地点有溢流口。哈克内施-鲁普解释说，这些溢流口基本上是污水系统中的开口，通向施普雷河。

与其他城市相比，柏林的水道相对较小且流速较慢。比如莱茵河，它流经包括科隆在内的许多城市地区，平均流量为每秒2,200立方米，因此能够自我清洁。

"莱茵河在柏林的流量不到每秒10立方米，所以任何流入的东西自然会在那里停留很长时间。"

"这就是为什么这些污水溢流经常导致鱼类死亡和水体中的氧气减少。"哈克内施-鲁普策说。

然而，水务规划人员很快意识到，储水池只能解决部分问题，因为城市中很多区域都被混凝土和不透水的表面覆盖。

"这意味着我们不再能够实现减少溢流的目标。相反，我们维持了平稳，如果我们没有建造这些储水池，情况会更糟。"她说。

将柏林变成海绵城市

柏林已经在大多数开放空间上建设废水池。这些空间可以让水渗入地下。所以，当有大量降雨时，水不会被土壤和植物吸收，而是从混凝土或沥青上流走，并可能混入污水。

哈克内施-鲁普策略补充道："每增加1%的不透水面积，溢流量就增加3%。"

这就是为什么柏林参议院和水务机构BWB成立了一个"雨水局"。该机构建议城市规划人员设计绿屋顶和建筑物，并提出更新的雨水收集和储存方案，以防止雨水混入污水。

柏林市通过了一项法律，规定新建筑物业的雨水只能有少量流入污水系统。其余部分必须蒸发或渗入地下。

例如，一个新的公寓楼建有一个大池塘，用来收集雨水。邻近的植物帮助净化水，然后可以用于灌溉。

这样的绿化措施也有助于降低温度并防止突发洪水。

哈克内施-鲁普策略说："要解决水危机，需要人们愿意打破常规思维，哪怕问题小到只是超越自己周边环境。"

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。