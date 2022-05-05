 柏林德俄博物馆改名 | 文化经纬 | DW | 05.05.2022

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文化经纬

柏林德俄博物馆改名

这间博物馆展示二次世界大战以及两国战后历史。侵乌战争爆发后，俄罗斯在各个领域的空间都在缩小。

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