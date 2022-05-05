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这间博物馆展示二次世界大战以及两国战后历史。侵乌战争爆发后，俄罗斯在各个领域的空间都在缩小。
当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。
有批评称，正是因为默克尔当政时期对俄罗斯采取的绥靖政策，才使得普京得以日益做大，直至发动侵略战争。曾长期担任德国外交部长、现任德国联邦总统的施泰因迈尔坦承自己当年参与制定的对俄政策存在错误。
被围困在钢铁厂地下通道的乌军36独立营不向俄军投降，呼吁向第三国撤离。与此同时，乌克兰政府称同莫斯科就人道走廊达成初步共识。
在乌克兰东部城市马里乌波尔，俄乌部队持续展开战斗，这里的居民受困。当地议会称，当地居民被强迫转移至俄罗斯。在基辅，一个购物中心发生爆炸，数人丧生。在俄罗斯，当局进一步收紧了言论管控。此外，乌克兰总统泽连斯基呼吁以色列提供武器协助。
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