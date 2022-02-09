柏林巨型水族缸炸裂 百万升水涌入街道

（德国之声中文网）柏林雷迪森酒店水族馆（AquaDom & SEA LIFE）中的巨型圆柱水族缸周五（12月16日）清晨突然炸裂。位于酒店中央的水族缸高16米，装有1000立方米海水和约1500条鱼。水族缸炸裂导致酒店内部受损，两人受伤送医，目前尚不清楚伤者是酒店员工或住客。据警方表示，目前没有发现遭到蓄意暴力破坏的痕迹。

警方表示，水族缸炸裂时发出非常巨大的声响。消防队在清晨5点43分收到酒店内部的自动消防警报器的报警。水族缸所在酒店的部分外墙碎裂并飞溅到街道上，还有大量的水从酒店内流出。据德国媒体拍摄到的画面，街道上散落玻璃、建筑碎片和门板。警方和消防队获报后出动约100人前往现场。水族缸炸裂的原因暂时不明。

消防队指出，水族箱内因装有100万升水，炸裂只在一瞬之间。「水族缸出现损坏会突然爆裂。不是一个漏水的小裂缝，而是整个水族箱瞬间炸裂。」水族缸内的1500条鱼几乎都已死亡。由于水族缸爆裂以及100万升水外泄的威力巨大，甚至引发了类似地震的波动。位于柏林Rudow和Lankwitz的两个私人观测站记录到了震动。

消防人员表示，大部分的水通过地下室的门流向街道和水沟，酒店地下层的积水已经不多。警方出动警犬在遭受破坏的酒店底层搜寻是否有人员受困。警用直升机则从空中拍摄现场照片。酒店周边的大片区域已被封锁，酒店住客被疏散，由于气温寒冷暂时被安置在大巴上。

参观者可以达成Aquadom内部的电梯近距离观看水族缸

柏林雷迪森酒店水族馆的Aquadom是柏林著名景点。据其官网介绍，这个巨型水族缸是「全球最大的圆柱形独立水族馆」。水族缸由有机玻璃制成，装有100万升海水，重达1000吨，参观者可以搭乘电梯从水族缸内部缓缓上升，近距离观看鱼群。据运营方表示，水族缸在2020年夏季曾大规模翻新。柏林雷迪森酒店水族馆非常靠近柏林电视塔所在地亚历山大广场。

(德新社、法新社等）

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