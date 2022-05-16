柏林州议会选举：基民盟表现最佳 社民党微微领先绿党

（德国之声中文网）选民们惩罚了柏林目前的"红绿红"执政联盟（社民党、绿党和左翼党），基民盟成为这次选举中得票最多的党派。基民盟的第一候选人韦格纳（Kai Wegner）的支持率与一年半前的投票相比增加了10个百分点，获得了28.2%的选票。这是基民盟自1999年以来的最好成绩。

执政联盟社民党、绿党和左翼党则在这次重新选举中表现下滑。不过，三者得票总数仍在柏林议院中占多数。柏林在2021年9月举行州议会选举，但该选举结果后来被宪法法院判定无效，因此这次是重新选举。

对于社民党是当头一棒

周日（2月12日）的选举对于德国社民党而言是失败的。此前，他们在柏林的最差成绩是2021年当时的第一候选人、目前的柏林市长吉菲（Franziska Giffey）所取得的21.4%的支持率。如今，他们又一次压低了这个数字。目前所有选票已经统计完毕，社民党仅仅获得了18.4%的选票，领先同样获得18.4%支持率的绿党区区105票。（社民党27万8978，绿党27万8873票）。

在柏林，有12.2%的人投票给左翼党（Die Linke），9.1%的人投票给右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）。自民党（FDP）只获得4.6%的选票，未能通过5%的门槛，因此将不再在柏林州议会中拥有一席之地。

谁将领导下一届柏林州政府？

基民盟的韦格纳表示，他应该获得下一届柏林州政府的领导权。现年50岁的韦格纳说，选民们"选择了改变"，给予了柏林基民盟"明确的执政授权"。他宣布，将与社民党、绿党就组建州政府进行会谈。

不过，柏林目前的"红绿红"执政联盟有着不同的看法。绿党的第一候选人雅拉什（Bettina Jarasch）表示，"红绿红"在州议院有"明显和稳定的多数"。社民党籍的柏林市长吉菲指出，无论谁想执政，都必须要有"一个稳定的政治多数"，不过，吉菲也承认，这次的选举结果是一个教训，显示了"柏林人对现状不满意"，"希望事情能有所改变"。

左翼党第一候选人莱德尔（Klaus Lederer）对于未来的执政联盟持开放态度，表示愿意继续参与执政。

德国历史上第一次

这是联邦德国历史上首次发生州一级议会选举需要完全重新选举的情况。柏林宪法法院宣布，2021年9月的选举由于许多组织性的失误而无效，要求重新进行选举。

对于这次投票过程，柏林州选举专员布鲁克勒（Stephan Bröchler）给出了积极评价。"今天晚上我大松一口气。我们在这次选举中纠正了很多严重的组织性错误"，他表示，这次一切表现正常、有条不紊，选举过程进行良好也得到了国际选举观察员的确认。

非常柏林：不能错过的地标 勃兰登堡门 勃兰登堡门1791年落成，当时只是柏林众多城门中的一个，不过当然是格外漂亮的一个。今天它是柏林最著名的地标。在近30年的时间里，它一直被柏林墙包围。柏林墙1989年11月9日倒塌时，勃兰登堡门的画面传遍全世界。今天它仍然是德国统一的象征。

非常柏林：不能错过的地标 国会大厦 宏伟庄严的国会大厦位于柏林心脏地区。德意志帝国时期这里就是议会所在地。从1999年起为德国联邦议院会址。23米高的玻璃穹顶每年吸引大量游客前来参观。

非常柏林：不能错过的地标 柏林大教堂 柏林大教堂穹顶高达98米，是柏林所有教堂之最。参观者可以登上270级台阶，俯瞰柏林老城区。教堂里的霍恩索伦墓室(Hohenzollerngruft)存放普鲁士王朝近百具棺木。

非常柏林：不能错过的地标 电视塔和世界钟 这张照片上有两个地标。一是368米高的电视塔，是德国最高的建筑、上方有观景台和旋转餐厅。显示24个时区时间的世界钟也在不停转动。它位于人来人往的亚历山大广场。

非常柏林：不能错过的地标 查理检查站 位于弗里德里希大街的查理检查站曾是东西柏林最著名的边界检查站。苏联和美国坦克曾在这里对峙。今天这里是游客们喜爱的景点，花钱不多就可以在这里拍下富有纪念意义的照片。

非常柏林：不能错过的地标 东边画廊 柏林墙倒塌后，来自四面八方的艺术家在沿施普雷河的一段1.3公里的柏林墙上作画，将其变成世界上最长的露天画廊。有些画已经游客相机里不可或缺的经典，比如迪米特里・弗鲁贝尔（Dimitrji Vrubel）的“兄弟之吻”，画中人物是昂纳克和勃列日涅夫。

非常柏林：不能错过的地标 胜利柱 60米高的胜利柱矗立在大蒂尔加藤区交通繁忙的地段，由德国在1864到1971年的统一战争中缴获的60门大炮锻造。柱子顶端是胜利女神，被柏林人称为“金艾莎”。

非常柏林：不能错过的地标 威廉皇帝纪念教堂 残缺的老教堂是为了让人们不忘二战的残酷，新的教堂则是纪念重建的艰辛。位于布莱特施德广场（Breitscheidplatz）的威廉皇帝纪念教堂是柏林西区的地标。

非常柏林：不能错过的地标 新犹太教堂 奥拉宁堡大街（Oranienburger Straße）的新犹太教堂1866落成，曾是德国最宏伟的犹太教堂，二战中被烧毁，1995年重新修复。教堂的金色穹庐也是柏林的一大地标。

非常柏林：不能错过的地标 分子人 这两个互相伸开双臂的人也许是柏林最新的地标。1999年，由美国雕塑家乔纳森·博罗夫斯基（Jonathan Borofsky）设计的这件30米高的作品落户施普雷河畔。它位于克罗伊茨贝格（Kreuzberg）、弗里德里希海恩（Friedrichshain）和特雷普托（Treptow）三个区之间，象征着城市的重新统一。



（德新社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。