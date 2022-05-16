柏林州议会选举：基民盟表现最佳 社民党微微领先绿党

在这场选举中，基民盟是表现最好的党派。社民党的现任柏林市长则遭遇失败。未来究竟由哪个党派来管理这个德国首都，目前尚不确定。
（德国之声中文网）选民们惩罚了柏林目前的"红绿红"执政联盟（社民党、绿党和左翼党），基民盟成为这次选举中得票最多的党派。基民盟的第一候选人韦格纳（Kai Wegner）的支持率与一年半前的投票相比增加了10个百分点，获得了28.2%的选票。这是基民盟自1999年以来的最好成绩。
执政联盟社民党、绿党和左翼党则在这次重新选举中表现下滑。不过，三者得票总数仍在柏林议院中占多数。柏林在2021年9月举行州议会选举，但该选举结果后来被宪法法院判定无效，因此这次是重新选举。
周日（2月12日）的选举对于德国社民党而言是失败的。此前，他们在柏林的最差成绩是2021年当时的第一候选人、目前的柏林市长吉菲（Franziska Giffey）所取得的21.4%的支持率。如今，他们又一次压低了这个数字。目前所有选票已经统计完毕，社民党仅仅获得了18.4%的选票，领先同样获得18.4%支持率的绿党区区105票。（社民党27万8978，绿党27万8873票）。
在柏林，有12.2%的人投票给左翼党（Die Linke），9.1%的人投票给右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）。自民党（FDP）只获得4.6%的选票，未能通过5%的门槛，因此将不再在柏林州议会中拥有一席之地。
基民盟的韦格纳表示，他应该获得下一届柏林州政府的领导权。现年50岁的韦格纳说，选民们"选择了改变"，给予了柏林基民盟"明确的执政授权"。他宣布，将与社民党、绿党就组建州政府进行会谈。
不过，柏林目前的"红绿红"执政联盟有着不同的看法。绿党的第一候选人雅拉什（Bettina Jarasch）表示，"红绿红"在州议院有"明显和稳定的多数"。社民党籍的柏林市长吉菲指出，无论谁想执政，都必须要有"一个稳定的政治多数"，不过，吉菲也承认，这次的选举结果是一个教训，显示了"柏林人对现状不满意"，"希望事情能有所改变"。
左翼党第一候选人莱德尔（Klaus Lederer）对于未来的执政联盟持开放态度，表示愿意继续参与执政。
这是联邦德国历史上首次发生州一级议会选举需要完全重新选举的情况。柏林宪法法院宣布，2021年9月的选举由于许多组织性的失误而无效，要求重新进行选举。
对于这次投票过程，柏林州选举专员布鲁克勒（Stephan Bröchler）给出了积极评价。"今天晚上我大松一口气。我们在这次选举中纠正了很多严重的组织性错误"，他表示，这次一切表现正常、有条不紊，选举过程进行良好也得到了国际选举观察员的确认。
（德新社，法新社）
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