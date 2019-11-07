柏林墻是怎样被推倒的？

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）它象征了东方和西方的分野，象征了共产主义和资本主义之间的斗争--1961年独裁统治下的民主德国修建的柏林墙。自那时起，西柏林被一道155公里长、由水泥和铁丝网构成的隔离带包围，但西柏林的居民仍可以自由出入，通行无阻。西柏林是共产主义东德国土上的一个自由孤岛。

但对东德人来说，近在咫尺的西柏林却成了遥不可及的向往之地。直到1989年11月9日，电视直播的一场在东柏林举行的新闻发布会上，东德政府宣布了新的旅行法。新法允许公民从东柏林自由出境--而且即刻生效！成千上万东德人涌向东柏林市内由军人守卫的各个出入境关卡，几小时后，这些关卡真的被打开了。

突然间不再被分割的柏林和欢呼的人群的画面传遍了世界。它以感人至深的方式标志着德国分裂的事实终结。不到一年后，1990年10月3日，二战结束后一直被政治分治的德国庆祝了重新统一。这一历史性剧变终成正果，是因为二战战胜国--西方盟国美国、英国、法国和共产主义的苏联对此开放了绿灯。

戈尔巴乔夫开启了变革的大门

戈尔巴乔夫的"新思维"

起到决定性作用的是1985年上台的苏共总书记戈尔巴乔夫的改革措施。柏林墙纪念馆的负责人克劳斯迈尔（Axel Klausmeier）也认同这一观点，他指出，戈尔巴乔夫的"开放"（Glasnost）和"改革"（Perestroika）政策突破了所谓"勃列日涅夫教条"。后者要求华沙条约的欧洲成员国不得偏离克里姆林宫的既定路线。

苏联的政策出现了大转弯："不管社会主义兄弟国家发生了什么，这些国家都应该自己负责"，克劳斯迈尔这样总结。苏联告别了此前数十年对东欧社会主义国家的态度，当波兰、匈牙利和东德国内要求民主改革的呼声日渐高涨之际，莫斯科没有出手干预。而在戈尔巴乔夫执政前的数十年中，东欧阵营发生的争取自由的运动均遭到苏联的残暴镇压：1953年的东德、1956年的匈牙利、1968年的捷克。

东欧闻声而动

整个东欧的民权人士都受到鼓舞，要求在自己的国家实行改革开放。波兰的共产党政府自1988年夏就开始与当时仍然被禁的团结工会接触，结果促成了"圆桌对话"，除了反对派组织外，在波兰影响力巨大的天主教会代表也参与其中。

来自波兰的教宗约翰·保罗二世在共产党执政期间曾三次访问自己的祖国，并公开对团结工会表达了好感。天主教会最高领袖的威信让波兰反政府人士更加坚定了事态将向积极方向发展的信念。1989年6月举行的波兰议会选举成为一个重要的阶段性事件。当局首次允许反对派候选人参选，不过执政党事先将议会三分之二的席位置于自己的掌控之下。

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共产党的权力垄断被打破

这次选举是一个历史转折点，意味着共产党在波兰的权力垄断被打破。在其它东欧国家，时代变革的迹象也日益显露。匈牙利政府在1989年5月开始拆除与奥地利边境上的监控设施。由此，在这个东西欧交界地带，通往自由的道路不再那么危险。数百名东德公民就这样经由匈牙利踏上了告别故土的道路。

与此同时，1989年夏天，有数千人逃离东德，前往西德驻多个东欧国家的大使馆。随着时间一天天推移，拒绝改革的东柏林政府面对的压力越来越大。从9月份开始，博览会城市莱比锡每周一都有数万人上街游行。10月9日，示威活动达到高潮。7万人参加了呼吁变革的和平集会。

昂纳克下台

示威者呼喊"我们是人民！"（Wir sind das Volk）、"不要暴力"等口号。不少历史的见证人对克劳斯迈尔说，由于不清楚当局会做出什么样的反应，人们当时"非常害怕"。当大家看到这一天政府也没有强制干预后，反对派感到"我们胜利了"。

几天后，东德党和国家领导人昂纳克（Erich Honecker）被迫下台，他的继任克伦茨（Egon Krenz）释放出愿意与民权人士对话的信号。11月4日，东柏林的亚历山大广场上举行了东德历史上规模最大的抗议示威，近50万人参与。当反对派代表发言时，总是赢得一片掌声，而在"体制内"代表发言时，却是一片嘘声。发言者中也包括执政党统一社会党（SED）东柏林第一书记沙波夫斯基（Günter Schabowski）。

1991年：苏联解体

5天后，沙波夫斯基在11月9日的新闻发布会上宣布了新的旅行法规。可以说，他的话--不管是有意还是无意的，引发了柏林墙被推倒。在东西德边境全线，没有动一枪一弹。通往自由的路就这样敞开了，而且无法再被关上。在接下来的几个月里，东欧各国的民众争取到了自由。1991年苏联解体标志这一进程的结束。1985年戈尔巴乔夫上台执政后，为这一变局开启了大门。1990年戈尔巴乔夫被授予诺贝尔和平奖。