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柏林墙（德语：Berliner Mauer)是德国分裂期间东德政府环绕西柏林边境修筑的边防系统,德国统一后，柏林墙成了东西德分裂的历史象征。
柏林墙始建于1961年8月13日，全长155公里。最初以铁丝网和砖石为材料，后期加固为由瞭望塔、混凝土墙、壕沟组成的边防设施, 由边防士兵日夜坚守。东德政府旨在阻止居民逃往西柏林。1989年11月9日东德政府宣布允许公民申请访问西德以及西柏林，当晚柏林墙向东德居民开放。1990年6月，东德政府决定拆除柏林墙。1990年9月，两德正式统一。
三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
60年前，19岁的东德士兵康拉德·舒曼纵身跨越了正在修建过程中的柏林墙。那时的他并不知道等待自己的是什么，此生还能否再见到家人。
随着1989年11月9日柏林墙倒塌，东西方28年的分裂终结。罗伯特·康拉德（Robert Conrad ）用相机记下了历史瞬间。
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
11月9日在德国的历史上曾发生过多起重要事件，这当中有些事件将人类和世界推向灾难，而有些却是带来命运的转机。
联邦总理默克尔赞扬了30年前德国实现的统一大业。同时，她也赞扬了人们的献身精神。她说，战胜统一带来的挑战需要很大的勇气。
10月3日是德国统一日，是1990年东西德统一以来的德国国庆。联邦德国的首都柏林曾经是德国分裂的象征，也是冷战和统一的见证。以下画面构成了柏林墙倒塌前后的今昔对比。
德国外长马斯以强硬立场为中国外长王毅的欧洲之行画上一个“圆满”的句号。时评人长平呼吁马斯外长更加重视流亡中的香港社运领袖罗冠聪的不懈抗争。
环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
1961年8月13日凌晨，东德当局开始修建柏林墙。几个月前信誓旦旦声称“没有人想要造一堵墙”的东德最高领导人乌布利希，亲自签署了命令。东德政府声称这是“反法西斯防卫墙”，而真实原因则是担心人才不断逃往西方，导致经济发展受损。
柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
柏林墙倒塌30年后，它的墙体碎片分散在世界各地。其中一块在澳大利亚被废弃了好多年。虽然已经找到新家，但它曾经还是有过谜一样的身世。
法国总统马克龙不久前抛出“北约脑死亡”说，引起舆论哗然。有报道称，德国总理默克尔随后在公开场合对法国总统表达了不满。
为了纪念30年前柏林墙倒塌这一重要历史事件，德国举行了一系列纪念庆祝活动。美国政界也选选择在这一时间点明确表态，直接警告中国不要成为另外一个“东德”。
1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
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