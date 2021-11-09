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柏林墙

柏林墙（德语：Berliner Mauer)是德国分裂期间东德政府环绕西柏林边境修筑的边防系统,德国统一后，柏林墙成了东西德分裂的历史象征。

柏林墙始建于1961年8月13日，全长155公里。最初以铁丝网和砖石为材料，后期加固为由瞭望塔、混凝土墙、壕沟组成的边防设施, 由边防士兵日夜坚守。东德政府旨在阻止居民逃往西柏林。1989年11月9日东德政府宣布允许公民申请访问西德以及西柏林，当晚柏林墙向东德居民开放。1990年6月，东德政府决定拆除柏林墙。1990年9月，两德正式统一。

2021 Berliner Mauer bei 3. Oktober - Deutschland singt in Frankfurt/M von: Yang@dw

2021，当柏林墙重现德国街头 09.11.2021

三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程 19.08.2021

1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。

若为自由故——具有历史意义的一跳 13.08.2021

60年前，19岁的东德士兵康拉德·舒曼纵身跨越了正在修建过程中的柏林墙。那时的他并不知道等待自己的是什么，此生还能否再见到家人。
Inbesitznahme der Grenzanlagen vor dem Brandenburger Tor durch die Bevölkerung (Bezirke Mitte / Tiergarten), Februar 1990

柏林墙：独特的照片文献 20.03.2021

随着1989年11月9日柏林墙倒塌，东西方28年的分裂终结。罗伯特·康拉德（Robert Conrad ）用相机记下了历史瞬间。
ARCHIV - Jubelnde Menschen sitzen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer am 11.11.1989. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen kurzen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket vom 06.11.) Wiederholung +++(c) dpa - Bildfunk+++

1989年11月9日：柏林墙被打开的那一天 09.11.2020

1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
Kalenderblatt mit dem 9 November auf einem Holztisch

德国历史上的11月9日 09.11.2020

11月9日在德国的历史上曾发生过多起重要事件，这当中有些事件将人类和世界推向灾难，而有些却是带来命运的转机。
29.09.2020, Brandenburg, Potsdam: Ein schwarz-rot-goldenes Herz steht in der Ausstellung Weg zur Einheit im Rahmen der EinheitsEXPO im Mittelpunkt von schwarzen, roten und gelben Stoffbahnen. Potsdam als Brandenburger Landeshauptstadt ist in diesem Jahr Gastgeber der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Foto: Tino Schöning/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

德国统一30年 历史包袱与现实挑战 03.10.2020

联邦总理默克尔赞扬了30年前德国实现的统一大业。同时，她也赞扬了人们的献身精神。她说，战胜统一带来的挑战需要很大的勇气。
Das Bild ist eine Fotocollage (Rayna Breuer/DW Bildredaktion), die nur für die Bildergalerie 30 Jahre Wiedervereinigung genutzt werden darf. Bei Fragen (zB im Rahmen einer Adaption) melden Sie sich bei Rayna Breuer via DW-Mail oder Teams.

今昔对比：德国统一前后的柏林 03.10.2020

10月3日是德国统一日，是1990年东西德统一以来的德国国庆。联邦德国的首都柏林曾经是德国分裂的象征，也是冷战和统一的见证。以下画面构成了柏林墙倒塌前后的今昔对比。
Chinese Foreign Minister Wang Yi (L) and German Foreign Minister Heiko Maas shake hands after a joint press conference after talks on February 13, 2020 at the German Foreign Ministry's Villa Borsig in North Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

长平观察：马斯外长，罗冠聪比王毅更重要 02.09.2020

德国外长马斯以强硬立场为中国外长王毅的欧洲之行画上一个“圆满”的句号。时评人长平呼吁马斯外长更加重视流亡中的香港社运领袖罗冠聪的不懈抗争。
Demonstranten tragen ein Transparent mit der Aufschrift Nehmt der Stasi Gelder weg - nutzt sie für Ânen guten Zweck z.B. Umwelt, Renten, Behinderte am 4. November 1989 in Berlin. Bei der größten nichtstaatlichen Demonstration in der DDR gingen über 500.000 Menschen in Ostberlin für mehr Demokratie, Reisefreiheit, Bürgerrechte und Reformen auf die Straße. Fünf Tage später fiel die Mauer, die Deutschland seit 1961 geteilt hatte. Foto: Peter Zimmermann +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

东德环保运动：从被监听到“圆桌会议” 24.08.2020

环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
+++ Bildergalerie Das bringt der August +++ 1961: Soldiers building the Berlin Wall as instructed by the East German authorities, in order to strengthen the existing barriers dividing East and West Berlin. (Photo by /Getty Images)

历史上的今天：柏林墙修建 13.08.2020

1961年8月13日凌晨，东德当局开始修建柏林墙。几个月前信誓旦旦声称“没有人想要造一堵墙”的东德最高领导人乌布利希，亲自签署了命令。东德政府声称这是“反法西斯防卫墙”，而真实原因则是担心人才不断逃往西方，导致经济发展受损。
Bundeskanzler Helmut Kohl (Rednerpult, M) spricht am Abend des 19. Dezember 1989 zu der riesigen Menschenmenge, die sich anlässlich seines Besuches eingefunden hat. Rechts neben Kohl Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Auf Plakaten wird der Ruf nach einer Wiederveinigung laut. Kohl hielt sich zu einem zweitägigen Besuch in der sächsischen Stadt auf und wurde an beiden Tagen von der DDR-Bevölkerung stürmisch gefeiert. |

科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑 19.12.2019

柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。

柏林墙为何出现在悉尼？ 30.11.2019

柏林墙倒塌30年后，它的墙体碎片分散在世界各地。其中一块在澳大利亚被废弃了好多年。虽然已经找到新家，但它曾经还是有过谜一样的身世。
16.10.2019 *** French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel welcome European Commission president-elect Ursula Von der Leyen (not pictured) after a joint Franco-German cabinet meeting in Toulouse, France, October 16, 2019. REUTERS/Regis Duvignau

媒体：那一晚， 默克尔质问马克龙 25.11.2019

法国总统马克龙不久前抛出“北约脑死亡”说，引起舆论哗然。有报道称，德国总理默克尔随后在公开场合对法国总统表达了不满。
10.10.2019, Berlin: Das Brandenburger Tor ist beim Probeleuchten für das «Festival of Lights» illuminiert. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

纪念柏林墙倒塌30年 中国被点名 09.11.2019

为了纪念30年前柏林墙倒塌这一重要历史事件，德国举行了一系列纪念庆祝活动。美国政界也选选择在这一时间点明确表态，直接警告中国不要成为另外一个“东德”。
ARCHIV - 11.11.1989, Berlin: Jubelnde Menschen sitzen und stehen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer. Die Berliner Mauer stand 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Am 5. Februar ist die Mauer nun genauso lange weg wie sie da war. (zu dpa-KORR «Die Mauer-Wende» vom 31.01.2018) Foto: DB dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

柏林墻是怎样被推倒的？ 09.11.2019

1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
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