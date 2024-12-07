柏林墙与天安门距离有多远？

（德国之声中文网）标题为“中国并不遥远”这次展览11月7日于柏林市议会大楼旁开幕，第二站来到施普林格大楼前的广场上。该展把1989年中国发生的“八九民运”视为推动东欧国家反抗共产运动的动力之一。从这个角度审视当时历史浪潮之下，六四运动对于柏林围墙倒塌、东欧推翻共产主义的影响。

两千张六四运动历史照首度公开

前“八九民运”学生领袖、“人道中国”组织创办人周锋锁与阿克塞尔·施普林格自由基金会组成的策展团队，共同策划此次展览。

展场展出由“人道中国”搜藏的两千多张历史照片与多项文物，包括一条在天安门广场学生擦拭中弹同伴的染血毛巾、前解放军报记者江林在六四屠杀当天所穿的白色上衣，那天她遭数名武警打得头破血流，上衣因此染满血迹；以及一顶天安门广场绝食学生在坦克进入清场前所用的帐篷。

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策展人彼得・维拉赫（Peter Wellach）现场受访时，指著知名的“坦克人”照片透露，过去曝光的照片只看到4辆坦克，但现场的放大照片有一长列坦克，“他面前其实挡了20辆，当初广场上都是坦克。”

“中国并不遥远”展览现场展示众多历史图片 图像来源: Wenling Huang/DW

天安门事件推动东德、波兰屏弃共产主义

货柜里展出多份德国报纸当时对于天安门广场运动的报道，与反东德的传单，“中国并不遥远”便是来自一份由东柏林学生所印制的传单口号。六四大屠杀的惨况传到东德，反倒激起东德民众寻求民主的决心。

“很多人忘记了当年中国八九民运对于柏林围墙倒塌的推动，其实非常强大，但对亲历者来讲是历历在目，”周锋锁说。此次因展览开幕，他受邀到柏林，首次见到许多前东德异议人士，“他们见到我非常激动，像兄弟姐妹一样，那时他们走上街头为死难者呼吁、声援八九的学生。”

领导波兰民主化的波兰团结工会，也受邀出席这次展览。周锋锁说，其中一位成员告诉他，六四屠杀对于波兰推翻共产主义“很有影响。”

他解释，六四镇压其实从前一天晚上9点就开始了，当时是波兰6月3日的下午两点，“团结工会的选举快报将消息传播给全国”，波兰人民看见共产主义的血腥残暴，决心要将共产党赶出去，最后议会大选由团结工会获得压倒性胜利，进而带起东欧国家脱离共产主义、苏联垮台。

吁西方消费者向中国制品说不

策展人维拉赫指出，这次展览有两个要传达的重要信息：一是说出在天安门广场参与革命的学生姓名与展出他们的照片。“世人都视他们是受害者，但他们当时声势浩大，挺身替自己的国家争取民主。如今中国的网络搜寻引擎封锁所有六四的消息，这场展览正是要讨论这些人。”

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另外，此次展场是三座中国海运的货柜，维拉赫想藉此呼吁西方消费者，向中国制产品说不。“当你买了一辆中国车、一支新的中国制手机，你花的这些钱都流入中国政府，一个独裁政府。如果西方消费者不跟中国公司买这么多东西，中国政府不会有这么多钱迫害自己的人民。”

周锋锁也表示，柏林围墙在当时是许多人无法逾越的存在，倒塌像是一个奇迹，如同如今中共统治，是一座无形的防火墙，但人民“不可能接受把坦克开到街头屠杀无辜人民的政权，无论它如何强大，最终肯定会崩溃的；总有一天会像柏林围墙一样倒塌。”

他呼吁，目前中共危害世界的程度很难遏制，其他国家不能姑息养奸，尤其是德国，如今美国明显与中国对立，德国“不能再选择中间道路，应该做出清楚选择。”

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