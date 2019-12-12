 柏林圣诞市场恐袭警报是“空炮” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2019

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时政风云

柏林圣诞市场恐袭警报是“空炮”

柏林对于三年前圣诞市场恐怖袭击的记忆仍然犹新：所以两位男子的行为引起了一阵波澜。警方做出了“敏感而坚决”的回应。

Deutschland Berlin | Evakuierung Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz (Reuters/A. Hilse)

警方一度封锁了圣诞市场的入口（摄于2019年12月21日）

（德国之声中文网）两位男子的反常行为导致周六柏林圣诞市场启动了紧急疏散。事先，警方怀疑两人在圣诞市场和附近的大教堂中放置了"危险的物品"。后来发现是虚惊一场。

柏林警方出动了250位警察，多只警犬开展了长达数小时的搜捕行动。 有人在推特上发帖称，当时所有圣诞市场的拜访者都在"平和冷静的气氛中"离开了圣诞市场。附近威廉皇帝纪念教堂原本计划举行的一场活动也提前结束。柏林警方的一位发言人表示，在三年前这里还发生过血腥恐怖袭击的背景下，如今警方的反应十分"敏感而坚决"。

Deutschland Berlin | Evakuierung Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz (Reuters/A. Hilse)

周六（12月21日）柏林圣诞市场虽然暂时关闭 但周日又重新开放

"同名"

柏林警方透露，两位嫌犯首先尝试过躲避警察的常规检查。两人报出姓名后，警方一度认为两人中的一人是通缉犯。后来，警方的一位发言人证实，两人只是"同名"。

2016年12月19日，伊斯兰极端分子阿姆里（Anis Amri）驾驶者一辆抢来的大货车，冲进了柏林威廉皇帝纪念教堂旁边的这个圣诞市场。造成11位平民死亡，数十人受伤，许多人还是身负重伤。之前，阿姆里杀害了一位卡车司机，随后又在逃往意大利被击毙。德国议会调查委员会目前正针对政府机构在相关问题上可能犯下的错误以及渎职问题展开调查。

任琛/杨威廉（法新社、德新社、路透社）

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