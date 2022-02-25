柏林十万人抗议普京 德国拨款千亿提升军备

（德国之声中文网）为因应"普京带来的威胁"，联邦总理肖尔茨周日宣布对联邦国防军进行全面现代化改造。肖尔茨周日发表政府声明宣布，今年他将与联邦财政部长林德纳推出1000亿欧元的一次性"特别基金"，用于投资和军备项目。迄今德国每年的军费预算为500亿欧元。

肖尔茨在联邦议院宣布，这笔款项将由2022年联邦预算中提拨。与此同时，他保证德国将"即日起将把2%以上的GDP投资于国防上"。

肖尔茨指出，俄罗斯的侵略代表着一个历史的转折点，普京想要建立一个"俄罗斯帝国"，德国现在必须采取一切必要措施确保欧洲和平，因此联邦国防军需要"强大的新能力"。

肖尔茨说："很显然的，我们必须大幅提高对安全的投资，以此保卫我们的自由和民主。" 其目标是建立一个高效、高度现代化和进步的联邦国防军。"但我们不能欺骗自己：更好的军备、现代化设备、投入更多人力，这需要大量资金。"

肖尔茨还确立了五项行动任务：支持乌克兰；劝阻俄罗斯总统普京的战争路线；防止"普京的战争"蔓延至其他国家；对抗普京构成的威胁；以及外交政策的根本性调整。

对俄罗斯关闭领空

俄罗斯入侵乌克兰后，联邦交通部周日宣布对俄罗斯飞机关闭领空，从中欧时间下午3时起生效，有效期为三个月，人道救援航班不在此限。

联邦交通部长维辛（Volker Wissing）周六已经指示，为向俄罗斯飞机关闭德国领空做准备。本周日，交通部宣布通过所谓的"飞航公告"（Notam）对俄罗斯飞机和飞航运营方发出禁止通过德国空域及上方的禁令。

目前已有多个国家宣布对俄罗斯关闭领空，芬兰、瑞典、丹麦和冰岛周日相继跟进。一名欧盟代表指出，欧盟范围内也可能禁止俄罗斯飞机通过，这或将被纳入最新的制裁方案。

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与俄罗斯石油及天然气脱钩

鉴于对俄罗斯的制裁可能对德国造成影响，联邦财政部长林德纳周日在联邦议会的特别会议上呼吁："这些制裁是长久性的。我们需要持久力，我们拥有这样的持久力。"

"对乌克兰的进攻不仅是对一个主权国家的攻击，也是对价值观的攻击，是对我们所有人的攻击。"

与此同时，俄罗斯央行在德意志银行的存款也被冻结。德国央行发言人表示，央行行长对这一决定深表支持。

他强调，德国已经准备好承担制裁的负面影响，"因为这是自由的代价"。

林德纳称，目前选择采取的金融制裁方式是为了不让普京有借口暂停必要的原材料交付，同时让俄罗斯知道，双边关系不是"一切照旧"；能源安全议题将成为德国的新优先项目，不能再依赖过去的答案。"可再生能源能让我们摆脱依赖性。因此，可再生能源是自由的能源。"

有鉴于此，除了提升联邦国防军战备能力外，德国政府认为改变能源政策是让普京就范的最合适手段之一。除了已经拍板的可再生能源扩展项目外，肖尔茨还宣布设立国有煤炭和天然气储备，并在布伦斯比特尔（Brunsbüttel）和威廉港（Wilhelmshaven）建设两个液化天然气码头，以便在短期内能为德国输送更多液化天然气，中期目标则是引入"绿色氢能"。

联邦议院在周日召开特别会议，标志着这场辩论的历史意义。乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）在嘉宾席上旁听会议。梅尔尼克到场时，联邦议员们起立鼓掌致意持续数分钟。

就在联邦议院召开会议的同时，柏林周日有超过10万人集会示威反对俄罗斯入侵乌克兰。警方发言人中午过后时告诉记者，他们猜测示威人数不低于六位数。集会组织方则称50万人参加了这场游行活动。

（路透社、德新社、法新社）

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