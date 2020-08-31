柏林勃兰登堡机场：饮用水中发现大肠杆菌

（德国之声中文网）运营公司周二（11月2日）表示，柏林勃兰登堡机场的饮用水中发现了大肠杆菌。

这一发现让这个声名狼藉的机场再添新堵。该机场原计划于2012年启用，但是因为遭遇技术困阻和腐败指控一再延迟。

2020年10月，新冠疫情期间，航空交通几乎停滞的时候，这家机场终于投入营运，几乎比计划晚了9年。而且，造价超出最初计划的三倍。

又出了什么问题？

运营公司表示，在对柏林勃兰登堡机场主航站楼的用水系统进行例行检测时发现了大肠杆菌。

目前还不清楚是什么原因导致了污染。该公司表示，该机场所有的管道都必须进行冲洗，这一过程将耗时数日。该公司警告说，在此期间，1号航站楼和政府特别航站楼的所有卫生设施中的水均不应被用作饮用水。

大肠杆菌存在于人体肠道和自然界，本身并不太可能导致疾病。然而，这些细菌的发现表明存在其他有害生物，可能导致腹泻或呕吐。

在过去的一年里，德国媒体报道了该机场一系列其他问题，包括垃圾箱溢出、地板砖破损、厕所经常变脏和自动扶梯故障。

关于机场第一年运营情况的报告预计将于11月5日提交。

上周，机场运营公司的首席执行官警告说，该机场已致其资金耗尽，迫切需要援助金，否则可能破产。

观看视频 02:11 延迟多年 柏林新机场终于启用

(法新社、德新社)

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