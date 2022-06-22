柏林勃兰登堡机场因罢工取消所有航班

（德国之声中文网）由于发生罢工，原定于周三（1月25日）在柏林勃兰登堡机场（BER）起飞或降落的所有客运航班均被取消或重新安排。
当天受到罢工影响的航班大约有300班次，乘客35000人。
一位机场发言人告诉路透社：“在这种情况下，机场营运公司必须假设当天的客运航班均不能运营。”
罢工计划于周三凌晨3:30开始，并将持续到当天深夜结束。
航空公司已经将一些航班重新安排到周四运行，并将其他航班转运到德累斯顿和莱比锡等机场，许多乘客也改坐火车。
这是2018年以来德国影响最多航班的一次罢工。
为什么要罢工？
这次罢工由德国服务行业工会（Verdi）组织，目的是要求增加员工薪酬。
工会要求在为期 12 个月的集体谈判合同中，将机场职员和地勤人员的薪资每月提高 500 欧元
然而，在谈判期间，雇主提出了另外的合同条款。
汉莎航空首席执行官施波尔（Carsten Spohr）批评了这次罢工。他说：“用一整天的罢工来作为警告罢工很不寻常。”
工会表示，预计将有多达 1500 名工人参加罢工。
工人们被要求于上午 8 点在机场主航站楼外聚集，并于上午10点举行集会。
（路透社、德新社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1930年柏林金属女工大罢工
19世纪风起云涌的工人运动留下了怎样的遗产？工会、讨论文化以及各类协会，这些年来都有了怎样的发展？一个在曼海姆举办的展览回答了这些问题。这幅照片显示的是1930年柏林金属女工正在举行大罢工。这是希特勒上台前的最后一次大罢工。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1863年：工人运动诞生
1863年5月23日，普通德意志工人协会（ADAV）在莱比锡创建，这是第一个德国工人政党。法学家拉萨尔（Ferdinand Lassalle）被任命为该党主席。从这时起，社会运动、无数学徒与工人培训协会以及各类地区组织应运而生，形成了政治活动平台。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1879年：社会主义运动中的妇女地位
倍倍尔撰写的“妇女与社会主义”于1879年正式出版。当时，倍倍尔正在流亡。被称作“倍倍尔圣经”的这部作品，是那个时代工人图书馆里最受欢迎的书籍。倍倍尔去世前，该书已经发行了52版。他在书中呼吁妇女的政治及职业平等。他认为，这一平等只有在社会主义才能实现。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1900年前后：工人体育协会成立
早期的工人教育协会不仅旨在活跃工人的精神世界，同时也激发工人锻炼身体。图为盖拉-温特姆豪斯（Gera-Untermhaus）工人体操协会的妇女部于1921年表演体操。人们可以看到最顶部打出的标语：“一起来做体操”。十九世纪二十年代是工人体育的黄金时代。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1900年前后：测时器成地位象征
测时计正面印有“全世界工人团结起来，捍卫你们的权利”的字样，被面则是“我们要8小时工作，8小时接受教育，8小时休息。”在二十世纪初期，测时器成为工人地位的象征。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1903/04：争取10小时工作日的斗争
1903/04年，克里米朝（Crimmitschau）的纺织厂举行了争取每天10小时工作制的罢工。虽然这次罢工不是纯粹的妇女运动，但参加罢工的妇女人数却十分可观。这次罢工是德意志帝国历史上历时最长的罢工活动之一，参加者接近8000人。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1919年和1945年：社会民主党的竞选标语牌
1918年德国引入了妇女享有与男性一样的选举权，因此1919年的选举中，德国女性选民首次参与选举，不仅可以选举，同时也可以被选举。德国议会的第一名女议员是余哈慈（Marie Juchacz），社会民主党籍。第二次世界大战结束后，崇拜马克思之风重新再起，其目的是摈弃资本主义道路。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1933年：德意志工人阵线（DAF）
德意志工人阵线于1933年5月2日取代了原有的工会。而此前的工会则是一种由工人和企业家组成的“企业集体”形式。德意志工人阵线将领导原则直接植入经济界、消费合作社以及一些下属的负责业余活动的组织。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1950/1956: 东、西德国的标语牌
刚刚从法西斯统治下获得解放，民主德国便开始了斯大林主义，他们的标语牌是“我们肩并肩前行的时刻”。象征符号和形象语言可以相互替换。在德国西部，工会开始要求分得经济奇迹的杯羹。1955年工人开始要求缩短每周的工时。这一呼吁于1964年获得成功。
-
“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
2011年：今天的罢工文化
今天的工人这样捍卫自己的权利：2011年春季，一个压力机器工厂的职工提出“社会劳资合同”的要求。数周后，这一目的得以实现。将罢工作为抗争的手段，直到今天仍然发挥作用。
作者: Nikolas Fischer