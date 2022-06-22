柏林勃兰登堡机场因罢工取消所有航班

（德国之声中文网）由于发生罢工，原定于周三（1月25日）在柏林勃兰登堡机场（BER）起飞或降落的所有客运航班均被取消或重新安排。

当天受到罢工影响的航班大约有300班次，乘客35000人。

一位机场发言人告诉路透社：“在这种情况下，机场营运公司必须假设当天的客运航班均不能运营。”

罢工计划于周三凌晨3:30开始，并将持续到当天深夜结束。

航空公司已经将一些航班重新安排到周四运行，并将其他航班转运到德累斯顿和莱比锡等机场，许多乘客也改坐火车。

这是2018年以来德国影响最多航班的一次罢工。

为什么要罢工？

这次罢工由德国服务行业工会（Verdi）组织，目的是要求增加员工薪酬。

工会要求在为期 12 个月的集体谈判合同中，将机场职员和地勤人员的薪资每月提高 500 欧元

然而，在谈判期间，雇主提出了另外的合同条款。

汉莎航空首席执行官施波尔（Carsten Spohr）批评了这次罢工。他说：“用一整天的罢工来作为警告罢工很不寻常。”

工会表示，预计将有多达 1500 名工人参加罢工。

工人们被要求于上午 8 点在机场主航站楼外聚集，并于上午10点举行集会。

（路透社、德新社）

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