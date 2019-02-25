 柏林动物园期待大熊猫生子 | 文化经纬 | DW | 06.04.2019

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文化经纬

柏林动物园期待大熊猫生子

一年半前从中国抵达德国的雌性熊猫"梦梦"和雄性熊猫"娇庆"周五（4月5日）首次碰面。柏林动物园通报说，这两只熊猫显得"特别融洽"，但尚未交配。如不能经由自然途径实现，则将采用人工授精方式。从理论上讲，今年7月或8月就能迎来小宝宝。

Berlin Wanderlustige Panda-Dame (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

5岁的大熊猫梦梦

（德国之声中文网）大熊猫独一无二，-这不仅是指其一生只吃竹子，而且也指其繁殖特性。雌熊猫一年只受孕一次，而且，受孕期不超过24至72小时。

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据报道，新的国家公园目的是增加大熊猫在野外繁殖的机会。未来五年将为此提供13亿欧元资金。 (08.03.2018)

最新的一项研究显示：全球气候变化的恶果之一是让自然保护区近一半的动植物物种受到灭绝的威胁。联合国的气候保护目标即使顺利实现，也仅能略微降低上述情况出现的风险。 (26.03.2018)

因此，从今年2月以来，这两只大熊猫的饲养员们尤其关心并每天提取5岁大"梦梦"的尿样。柏林动物园负责人克尼里姆（Andreas Knieriem）告知，"多天来，我们的这两只大熊猫明显表现出对对方的兴趣，而此前，它们对对方相当漠然"。他指出，梦梦发出"近似尖叫的声音"以期引起8岁大娇庆的注意。他称，对怀孕具决定性意义的荷尔蒙数值新近亦有所变化。

自两熊猫很快交配意愿的信号增加以来，柏林动物园大熊猫团队新设了夜班。

不过，在周五的亮相过程中，110公斤重的娇庆并不怎么在意梦梦。若自然交配不成，动物园方面就会与专门飞到柏林的中国同事们以及莱布尼茨动物园及野生动物研究所专家们一起，采取人工授精。此时，两只大熊猫先得进入麻醉状态。据称，受人工饲养的大熊猫的自然交配行为绝无仅有。 

  • Berlin Willkommenszeremonie Pandabären (Reuters/A. Schmidt)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    “萌物”驾到

    周三下午，习近平和默克尔共同参观了柏林动物园的两只大熊猫。不久前，这两只大熊猫刚从中国抵达德国。不过，这只熊猫一脸呆萌，似乎已经适应了柏林的生活。

  • Berlin Willkommenszeremonie Pandabären | Xi Jinping & Angela Merkel (Reuters/A. Schmidt)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    “熊猫外交官”

    默克尔、习近平、彭丽媛等人走进熊猫馆时，熊猫正在愉快地啃食嫩竹。它们萌萌地抬头，露齿一笑，决定不必起身迎接。

  • Berlin Willkommenszeremonie Pandabären (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    吃货一枚

    领导人们的到来似乎完全没有影响熊猫的食欲，“你们看你们的，我吃我的”。

  • Deutschland Berlin - Pandadiplomatie am Berliner Zoo mit Merkel und Xi Jinping (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    开心的孩子

    德国小学生因为熊猫的到来兴奋不已。他们怀抱熊猫玩偶，手举中德两国国旗，欢快地四处奔走，还对着镜头说：We love Panda！

  • Deutschland Berlin - Pandadiplomatie am Berliner Zoo mit Merkel und Xi Jinping (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    蜀绣

    成都艺人受邀来到熊猫馆，向来宾展示蜀绣、剪纸等民间艺术。蜀绣传人飞针走线，巧手勾勒出大熊猫憨态可掬的模样。

  • Deutschland Berlin - Pandadiplomatie am Berliner Zoo mit Merkel und Xi Jinping (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    BERLIN还是BÄRLIN

    德国总理默克尔说：“对于梦梦与娇庆，柏林人早就翘首以待。”当地媒体在相关报道中把BERLIN（柏林）改称为BÄRLIN（BÄR是熊）。默克尔表示：“我们将尽一切可能，让两个小家伙在这里舒舒服服地生活。”

  • Deutschland Berlin - Pandadiplomatie am Berliner Zoo mit Merkel und Xi Jinping (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    希望熊猫“早生贵子”

    中国国家主席习近平在熊猫馆开幕式上讲话，希望二位萌物在第二故乡“早生贵子，给柏林人带来幸运和惊喜”。习近平表示，希望梦梦与娇庆能够拉近中德两国的距离，成为承载两国人民友好情谊的新使者。

  • Berlin Willkommenszeremonie Pandabären (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    完成任务

    中国林业局是送熊猫来到柏林的幕后功臣。他们派来柏林的代表团顺利完成工作任务，春风满面。特制的丝巾和领带以熊猫为主题，格外亮眼。

  • Berlin Willkommenszeremonie Pandabären (DW/C. Xiaowei)

    柏林大熊猫馆正式揭幕

    成都姑娘

    成都姑娘王霏受邀为熊猫馆开幕敲响锣鼓。当默克尔和习近平走过她身边时，都曾向她亲切致意。王霏表示，能见证中德关系这一时刻，她非常荣幸。

    作者: 陈晓玮


要是成功，3到6个月内，柏林动物园可能就会迎来大熊猫小宝宝胚胎。时间跨度之所以会这么长，原因在于着床卵子休眠的时间长度不同。随后，发育时间约在45天到60天之间。

平均怀孕155天后，大熊猫一般产下一胎或两胎。交配是否成功、梦梦是否真的怀孕，最早也要在分娩前4星期才能确认。那将是大熊猫在德国首次产子。

作为为期15年的租借品，梦梦和娇庆是2017年夏从中国来到柏林的。它们住在专为它们修建的"熊猫园"里。当年，中国主席习近平和德国总理默克尔也参加了这对熊猫的正式交接仪式。

从1980年至2012年夏，柏林动物园里曾先后生活过3只大熊猫。颇受动物园游客喜爱的雄性大熊猫"宝宝"以34岁高龄离世。它与雌熊猫"天天"和"嫣嫣"的交配均不成功。"天天"和"嫣嫣"都先于"宝宝"死亡。

 

凝炼/苗子（法新社）

 

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柏林大熊猫馆正式揭幕

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