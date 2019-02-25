柏林动物园期待大熊猫生子

一年半前从中国抵达德国的雌性熊猫"梦梦"和雄性熊猫"娇庆"周五（4月5日）首次碰面。柏林动物园通报说，这两只熊猫显得"特别融洽"，但尚未交配。如不能经由自然途径实现，则将采用人工授精方式。从理论上讲，今年7月或8月就能迎来小宝宝。
（德国之声中文网）大熊猫独一无二，-这不仅是指其一生只吃竹子，而且也指其繁殖特性。雌熊猫一年只受孕一次，而且，受孕期不超过24至72小时。
因此，从今年2月以来，这两只大熊猫的饲养员们尤其关心并每天提取5岁大"梦梦"的尿样。柏林动物园负责人克尼里姆（Andreas Knieriem）告知，"多天来，我们的这两只大熊猫明显表现出对对方的兴趣，而此前，它们对对方相当漠然"。他指出，梦梦发出"近似尖叫的声音"以期引起8岁大娇庆的注意。他称，对怀孕具决定性意义的荷尔蒙数值新近亦有所变化。
自两熊猫很快交配意愿的信号增加以来，柏林动物园大熊猫团队新设了夜班。
不过，在周五的亮相过程中，110公斤重的娇庆并不怎么在意梦梦。若自然交配不成，动物园方面就会与专门飞到柏林的中国同事们以及莱布尼茨动物园及野生动物研究所专家们一起，采取人工授精。此时，两只大熊猫先得进入麻醉状态。据称，受人工饲养的大熊猫的自然交配行为绝无仅有。
要是成功，3到6个月内，柏林动物园可能就会迎来大熊猫小宝宝胚胎。时间跨度之所以会这么长，原因在于着床卵子休眠的时间长度不同。随后，发育时间约在45天到60天之间。
平均怀孕155天后，大熊猫一般产下一胎或两胎。交配是否成功、梦梦是否真的怀孕，最早也要在分娩前4星期才能确认。那将是大熊猫在德国首次产子。
作为为期15年的租借品，梦梦和娇庆是2017年夏从中国来到柏林的。它们住在专为它们修建的"熊猫园"里。当年，中国主席习近平和德国总理默克尔也参加了这对熊猫的正式交接仪式。
从1980年至2012年夏，柏林动物园里曾先后生活过3只大熊猫。颇受动物园游客喜爱的雄性大熊猫"宝宝"以34岁高龄离世。它与雌熊猫"天天"和"嫣嫣"的交配均不成功。"天天"和"嫣嫣"都先于"宝宝"死亡。
凝炼/苗子（法新社）