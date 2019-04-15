柏林到处都是小“穆罕默德”？

（德国之声中文网）从1977年起，德国语言协会（GfdS)每年都推出上一年德国出生的婴儿中最受欢迎的名字排行榜。从全国范围看，2018年德国新生儿家长们最喜欢给女婴取的名儿是玛丽（Marie，占2.61%），最喜欢给男婴取得名儿是鲍尔（Paul，占1.32%)。以上数据包括写在第一位的名字（First name）和所谓中间名。此外，该协会还单独列出了最受欢迎的First name，去年分别是埃玛（Emma）和本（Ben）。

除了全国性的数据外，该协会还统计了各州单独的数据。比如，把First name和中间名加在一起，柏林去年最受欢迎的男婴名字是亚历山大（Alexander），如果只算First name，则是默罕默德（Mohammed）。还有一个州的前三名中也出现了穆罕默德，那就是不来梅。如果算上中间名，穆罕默德在不来梅排第三，只算First name，默罕默德排第二。

这一数据让德国选项党如获至宝。该党5月3日在脸书发文写道，Mohammed已经成为柏林排名第一的名字。"这样发展下去，德国50年后就不叫德国，而叫日尔曼斯坦（Germanistan）了。穆罕默德和他的氏族将统治这里，最糟的情况下还会按照伊斯兰教法。"

英国每日邮报（Daily Mail）和美国布赖特巴特新闻网（Breitbart）也用"穆罕默德在柏林排第一"这样的大标题进行了报道，并被广泛转载，引起网络热评。有人写道，"转型已经基本完成，穆罕默德的名字比汉斯或者奥托更流行。"

不过，这些报道中没有说明的是，去年柏林出生的男婴到底有多少名叫穆罕默德，在总数中所占比例又是多少。

柏林去年有280个小“穆罕默德”出生

据德国《图片报》和德国电视一台根据德国语言协会数据进行的统计，算上穆罕默德的各种拼法(Mohammed、Mohamad、Mohammad、Muhamnmed、Mohanmmed），柏林去年有280名新生男婴叫穆罕默德，占该市去年出生的所有男婴（约2.2万）的1.26%--去年在柏林出生的婴儿总数为43223名。《图片报》写道，这意味着如果这些孩子上了学，那么大约四个班里才有一个孩子叫穆罕默德。

德国电视一台的每日新闻中还指出，如果仅按照Mohammed这种拼写法来算，柏林去年有52名新生儿叫这个名字，算上各种写法才是280人。而各种写法的卢卡（斯）（Lukas, Lucas，Luka和Luca）加起来其实有400多人。

德国明星周刊还写道，德国语言协会还有一项数据完全可以驳斥选项党耸人听闻的说法。那就是尤其在德国东部州，传统的名字正在复兴，比如越来越多男婴取名为卡尔（Karl），雅科布（Jakob）和特奥多尔（Theodor）。

莱比锡大学姓名研究中心的加布里勒·罗德里格茨（Gabriele Rodriguez）在接受德国之声采访时说，因为移民的原因，穆罕默德（Mohammed）这个名字在德国的意义的确变得更为重要，但是应该看到的是，在阿拉伯世界许多家庭里，至少会给一个孩子取先知穆罕默德的名字。她说，"此外，和德国名字相比，阿拉伯名的选择性较小。即便是最受欢迎的德国名字，在新生儿中也不过只占2%到3%。"

如果算上写在第一位的名字（First name）和中间名，穆罕默德在德国去年最受欢迎的名字中排名第24。加布里勒·罗德里格茨说，总体而言，德国语言协会数据采用的方法不够透明，让人难以得出结论。直到2017年，德国语言协会的数据都是将写在第一位的名字（First name）和中间名一起算，从2018年起才采用两个排名系统，一是按照First name，二是把First name和中间名算在一起。

最受欢迎的名字排行榜本来和政治并无关系，但这一次却引发了一场激烈的政治讨论。加布里勒·罗德里格茨指出，这也表明，德国人对社会变化的恐惧有多大。在城市里，人们对外国名字不太在意，但在其它地区却会被视为一种威胁，特别是在外国人不多的乡村。对一些德国人来说，穆罕默德这个名字因此成为所有外来人口以及伊斯兰的象征。