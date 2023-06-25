 柏林：俄罗斯必须为乌克兰重建买单 | 经济纵横 | DW | 25.06.2023

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经济纵横

柏林：俄罗斯必须为乌克兰重建买单

美国、英国和欧盟已承诺出资 600 亿欧元帮助乌克兰重建。德国经济合作与发展部长舒尔茨对DW表示，“显而易见”，莫斯科应该为战争造成的破坏买单。

据估计，重建被战争摧毁的乌克兰一些地区将花费数千亿欧元

据估计，重建被战争摧毁的乌克兰一些地区将花费数千亿欧元

（德国之声中文网）德国联邦经济合作与发展部（BMZ）部长舒尔策（Svenja Schulze）向德国之声表示，俄罗斯最终应该为饱受战争蹂躏的乌克兰的重建买单。

“他们必须为他们造成的损害买单，这符合国际法。”她说， “他们需要为此支付代价——这是显而易见的。”

“他们摧毁了所有基础设施，他们摧毁了房屋，他们需要为此支付代价。”她补充道。

舒尔策在伦敦参加乌克兰重建会议期间发表了上述意见。这是由来自 60 多个国家的代表参加的国际聚会，旨在为乌克兰的重建工作筹集资金。

德国经济合作与发展部长舒尔策（Svenja Schulze）接受DW采访

德国经济合作与发展部长舒尔策（Svenja Schulze）在接受DW采访时表示，尽管战火燃烧，但乌克兰仍然是一个有吸引力的潜在投资市场，特别是从中长期来看

今年3 月，俄罗斯入侵其邻国一年多时间之后，世界银行估计乌克兰重建费用为 4110 亿美元（3750 亿欧元）。随着冲突的加剧，这个数字还会上升。

600 亿欧元援助重建乌克兰

英国表示，截至周四（6月22日）会议结束时，外国捐助者已承诺为乌克兰重建提供约 600 亿欧元的资金援助。

其中大部分来自欧盟本周宣布的 500 亿欧元援助计划。美国还计划提供13亿美元的援助，其重点是能源和基础设施领域。英国承诺提供 2.4 亿英镑（约为3.05 亿美元或2.78 亿欧元），德国宣布提供 3.81 亿欧元的人道主义援助。

英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）表示，这些承诺将有助于在重建中期为乌克兰提供一定的经济稳定，目前的重点是释放“私营部门的巨大潜力”。

克莱弗利表示，来自 42 个国家的近 500 家公司，包括谷歌、西门子、沃达丰、维珍集团和劳斯莱斯都做出了承诺。

他补充说：“作为政府、国际组织、企业、民间社会的代表，我们共同向乌克兰和乌克兰人民表明，我们与他们站在一起。”

乌克兰是有吸引力的潜在投资市场

德国经济合作与发展部长舒尔策表示，尽管战火仍在燃烧，许多公司仍然留在乌克兰；乌克兰仍然是一个有吸引力的潜在投资市场，特别是从中长期来看。

“乌克兰是欧洲市场未来的一部分。”舒尔策对德国之声表示。她指的是乌克兰作为欧盟候选成员国的地位。她说，“所以现在投资的人是在抢先进入这个市场。”

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

这次会议的主要目标之一也是提供担保，以帮助减轻私营公司选择投资的风险。舒尔策表示，德国为符合标准的德国公司提供了这样的担保系统。

“如果他们在乌克兰投资，他们会得到德国政府的帮助。”她说，“这确实非常成功，所以可以成为其他国家的榜样。”

“我们不会等到战争结束才开始重建”

舒尔策还强调，尽管冲突仍在持续，但现在开始协调国际捐款至关重要。

“因为它（重建）已经开始。”她说，“我们需要……为乌克兰人民提供住房，我们需要电力，我们需要水，我们需要以更好的方式协调这一切，这是本次会议的核心。”

正在伦敦访问的乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）感谢会议代表们提供的资金援助，并表示乌克兰重建国家的工作正在进行中。

“我们不会等到战争结束才开始重建。”他说。

什米哈尔还呼吁建立“补偿机制”，允许冻结的俄罗斯资产用于乌克兰重建。然而，这个问题存在争议，就此类赔偿达成国际协议可能会很困难。

下一届乌克兰重建会议定于2024 年由德国主办。

（法新社、路透社等）

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