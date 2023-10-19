柏林亲巴勒斯坦示威酿冲突 警方拘捕174人

（德国之声中文网）柏林警方发言人称，周三（10月18日）晚间在柏林发生的未经批准的亲巴勒斯坦示威活动中，至少有174人被捕，65名警察在冲突中受伤。

柏林当局曾禁止此类抗议活动。被美国和欧盟认定为恐怖组织的哈马斯两周前在一次突袭中杀害了约1400名以色列平民。

在柏林诺伊科恩区（Neukölln），前来驱散集会的警察与不服从命令的抗议者之间爆发了冲突。一些示威者使用了烟火，点燃了路障，并向警察投掷石块和瓶子。

据警方称，几辆汽车和一棵树被点燃起火。警方使用了水炮。消防队也出动应对火警。

柏林警方负责人斯洛维克（Barbara Slowik）告诉柏林-勃兰登堡广播电视台（RBB），诺伊科恩区的局势 "很紧张"。

就在周三凌晨，柏林的一个犹太社区中心遭到两枚自制燃烧弹的袭击。

此外，周三晚上，在柏林外交部外还举行了另一场反对中东暴力的集会。虽然组织者等级的参加人数为50人，但后来有几百人到场，组织者随后取消了抗议活动。

在法兰克福和纽伦堡等德国其他城市也发生了亲巴勒斯坦的抗议活动。此前，上周末警方在柏林还驱散了另一场支持巴勒斯坦的抗议活动。

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（德新社、法新社、福音教新闻社）

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