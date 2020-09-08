 柏林：中国人权现状“急剧恶化” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2020

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柏林：中国人权现状“急剧恶化”

在经历了去年的取消后，德国与中国的人权对话机制今年重启。在9月8日在柏林进行的对话上，柏林再次强调了人权在德中关系中的重要意义，并指出中国人权现状在“急剧恶化”。

Deutschland 14. Deutsch-Chinesischen Menschenrechtsdialog (DW/V. Witting)

2016年德中人权对话的资料图片，当时中国外交部国际司司长李军华（左）与德国人权事务专员科夫勒（右）共同主持了对话

DW.COM

周五，德国联邦议院就“港版国安法”议题进行了一个小时的辩论。在德国政府如何应对香港特别行政区自治地位受损以及香港人权受威胁的问题上，党派之间存在分歧。同一天欧盟也做出“严重关切”的表态。

德中两国代表连续两天争议人权问题。中方抱怨德方将目光只聚焦在个案上，德国人权专员事务专员科夫勒（Bärbel Kofler）说，个案正是整体的缩影，而在整体上中国人权状况也持续恶化。

身在狱中的中国维吾尔族学者伊力哈木·土赫提周日（12月10日）被授予魏玛人权奖。对此，德国受威胁民族协会（GfbV）的中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）接受了德国之声采访。

这是中德第12次就人权问题进行对话，然而令人惊诧的是，双方似乎没什么可说的。中方主要在表扬自己的进步，德国则基本无法认同。中德人权对话似乎失败了，然而双方都想将对话继续下去。

德中之间的人权对话步履艰难，经济关系停滞不前。德国要想以自信的姿态与北京打交道，就需要对未来高科技进行战略投资。

（德国之声中文网）这是德国与中国举行的第16次人权对话。该机制1999年由两国的时任总理施罗德和朱镕基共同发起，原计划每年举行一次，但这期间也曾被冻结。例如，2019年的德中人权对话就因为中方指"缺乏对话氛围"而未能成行。

在今年9月初中国外长王毅访问德国之际传出消息：两国之间的人权对话继续，于9月8日在柏林举行。

德国联邦政府人权事务专员科夫勒（Bärbel Kofler）代表外长马斯主持了这场对话。德国内政部、经济和能源部、司法部派出代表参加。其中谈到法治国家、公民权利、政治权利、少数群体权利等话题。

在相关新闻稿中，科夫勒女士表示，她注意到中国人权状况在过去一段时间里"急剧恶化，愈发落后于其应履行的国际义务"。

她表示，鉴于上周末发生在香港的新逮捕行动，"我们讨论了港区国安法对民众公民权利和政治权利的限制"。此外，讨论话题还包括"维吾尔人的灾难性处境、对言论自由和集会自由的压制，对人权律师的迫害"，"在所有这些议题上，我明确呼吁（中方）要透明，同时遵守人权准则和国际法"，科夫勒说。

这位政府人权事务专员也称，在对话时向中方指明，中方之前没有表达出就具体案例和程序与德方讨论的意愿。她同时强调，人权话题不仅在人权对话中占有重要地位，在德中之间的所有对话之中也发挥着作用。

截至发稿，中国外交部还没有就这次对话发布新闻稿，中国媒体对于相关内容也只字未提。

观看视频 04:45

罗冠聪：德国光靠同中国对话解決不了问题

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