柏林：中国人权现状“急剧恶化”

（德国之声中文网）这是德国与中国举行的第16次人权对话。该机制1999年由两国的时任总理施罗德和朱镕基共同发起，原计划每年举行一次，但这期间也曾被冻结。例如，2019年的德中人权对话就因为中方指"缺乏对话氛围"而未能成行。

在今年9月初中国外长王毅访问德国之际传出消息：两国之间的人权对话继续，于9月8日在柏林举行。

德国联邦政府人权事务专员科夫勒（Bärbel Kofler）代表外长马斯主持了这场对话。德国内政部、经济和能源部、司法部派出代表参加。其中谈到法治国家、公民权利、政治权利、少数群体权利等话题。

在相关新闻稿中，科夫勒女士表示，她注意到中国人权状况在过去一段时间里"急剧恶化，愈发落后于其应履行的国际义务"。

她表示，鉴于上周末发生在香港的新逮捕行动，"我们讨论了港区国安法对民众公民权利和政治权利的限制"。此外，讨论话题还包括"维吾尔人的灾难性处境、对言论自由和集会自由的压制，对人权律师的迫害"，"在所有这些议题上，我明确呼吁（中方）要透明，同时遵守人权准则和国际法"，科夫勒说。

这位政府人权事务专员也称，在对话时向中方指明，中方之前没有表达出就具体案例和程序与德方讨论的意愿。她同时强调，人权话题不仅在人权对话中占有重要地位，在德中之间的所有对话之中也发挥着作用。

截至发稿，中国外交部还没有就这次对话发布新闻稿，中国媒体对于相关内容也只字未提。

观看视频 04:45 罗冠聪：德国光靠同中国对话解決不了问题

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。