柏林“东边画廊”不再担心被开发

柏林“东边画廊”

艺术快闪族

1990年德国流行派艺术家阿维翁也在东边画廊留下他的作品“东方的酷”(Doin It Cool For The East Side)。但是2013年,他在未经获得官方许可的情况下和许多学艺术的学生一起涂鸦将这幅画覆盖,成为媒体焦点。很多艺术家对他的这一“夜幕下的行动”提出批评。