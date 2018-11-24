 柏林“东边画廊”不再担心被开发 | 文化经纬 | DW | 25.11.2018

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文化经纬

柏林“东边画廊”不再担心被开发

柏林墙“东边画廊”见证了德国从分裂到统一的历史。为了更好地保护历史遗址，现在它的周边地产移交给了柏林墙基金会。

  • BdT Deutschland Berliner Mauer Jahrestag Selfie

    柏林“东边画廊”

    最佳留影地

    东边画廊是柏林被拍摄最多的地方之一。在长达1.3公里的墙壁上，许多艺术家用绘画表达了自己对两德统一的想法。画家迪米特里·弗鲁贝尔的作品《兄弟之吻》就是其中之一。在画这幅图像时，他还是莫斯科大学一位默默无闻的艺术系大学生。描绘前苏联领导人勃列日涅夫亲吻前东德领导人昂纳克的《兄弟之吻》》让他一举成名。

  • Symbolbild - Berlin

    柏林“东边画廊”

    对遇难者的追忆

    东边画廊位于前东德时期柏林东部的一段柏林墙上。这段“后方墙”与作为最后边界的柏林墙之间是一片死亡地带。这里设有瞭望塔，并有士兵日夜巡逻严密看守。偷越边境者会立即遭到东德巡逻士兵的开枪射击。

  • Bildergalerie Mauerkunst

    柏林“东边画廊”

    露天博物馆

    1990年9月28日，东边画廊向参观者开放。许多艺术作品已经进入德国人的集体记忆中并被印制成为明信片。蒂埃里·诺伊尔的“向年轻一代致敬”便是其中之一。自1991年11月起，东边画廊成为受保护建筑物。

  • East Side Gallery Berlin Mauer Sanierung Gestaltung Künstlerin Anne Lahr

    柏林“东边画廊”

    有争议的维修工作

    由于这是一段露天画廊墙，受风吹日晒雨淋，因此多次需要维修。2008年10月曾计划清除墙上的所有绘画，并由艺术家全部重画。这个计划遭到部分人的反对，但是大多数艺术家还是响应了这一要求，对大部分作品进行了重画。

  • Jim Avignon Künstler Graffiti Berlin

    柏林“东边画廊”

    艺术快闪族

    1990年德国流行派艺术家阿维翁也在东边画廊留下他的作品“东方的酷”（Doin It Cool For The East Side）。但是2013年，他在未经获得官方许可的情况下和许多学艺术的学生一起涂鸦将这幅画覆盖，成为媒体焦点。很多艺术家对他的这一“夜幕下的行动”提出批评。

  • East Side Gallery Berlin Mauer Verfall

    柏林“东边画廊”

    风雨侵蚀

    虽然有些艺术家已经多次对其作品进行修复，或者完全重画，但是很多绘画仍然愈加严重地退色，或者被涂鸦得面目全非。

  • Filmstill - East Side Gallery EINSCHRÄNKUNG

    柏林“东边画廊”

    屏幕上的东边画廊

    一部名为《柏林东边画廊》的纪录片回顾了柏林的这个露天画廊在2009年进行大维修以来所经历的各种变迁。

    作者: Kristina Reymann-Schneider


  • BdT Deutschland Berliner Mauer Jahrestag Selfie

    柏林“东边画廊”

    最佳留影地

    东边画廊是柏林被拍摄最多的地方之一。在长达1.3公里的墙壁上，许多艺术家用绘画表达了自己对两德统一的想法。画家迪米特里·弗鲁贝尔的作品《兄弟之吻》就是其中之一。在画这幅图像时，他还是莫斯科大学一位默默无闻的艺术系大学生。描绘前苏联领导人勃列日涅夫亲吻前东德领导人昂纳克的《兄弟之吻》》让他一举成名。

  • Symbolbild - Berlin

    柏林“东边画廊”

    对遇难者的追忆

    东边画廊位于前东德时期柏林东部的一段柏林墙上。这段“后方墙”与作为最后边界的柏林墙之间是一片死亡地带。这里设有瞭望塔，并有士兵日夜巡逻严密看守。偷越边境者会立即遭到东德巡逻士兵的开枪射击。

  • Bildergalerie Mauerkunst

    柏林“东边画廊”

    露天博物馆

    1990年9月28日，东边画廊向参观者开放。许多艺术作品已经进入德国人的集体记忆中并被印制成为明信片。蒂埃里·诺伊尔的“向年轻一代致敬”便是其中之一。自1991年11月起，东边画廊成为受保护建筑物。

  • East Side Gallery Berlin Mauer Sanierung Gestaltung Künstlerin Anne Lahr

    柏林“东边画廊”

    有争议的维修工作

    由于这是一段露天画廊墙，受风吹日晒雨淋，因此多次需要维修。2008年10月曾计划清除墙上的所有绘画，并由艺术家全部重画。这个计划遭到部分人的反对，但是大多数艺术家还是响应了这一要求，对大部分作品进行了重画。

  • Jim Avignon Künstler Graffiti Berlin

    柏林“东边画廊”

    艺术快闪族

    1990年德国流行派艺术家阿维翁也在东边画廊留下他的作品“东方的酷”（Doin It Cool For The East Side）。但是2013年，他在未经获得官方许可的情况下和许多学艺术的学生一起涂鸦将这幅画覆盖，成为媒体焦点。很多艺术家对他的这一“夜幕下的行动”提出批评。

  • East Side Gallery Berlin Mauer Verfall

    柏林“东边画廊”

    风雨侵蚀

    虽然有些艺术家已经多次对其作品进行修复，或者完全重画，但是很多绘画仍然愈加严重地退色，或者被涂鸦得面目全非。

  • Filmstill - East Side Gallery EINSCHRÄNKUNG

    柏林“东边画廊”

    屏幕上的东边画廊

    一部名为《柏林东边画廊》的纪录片回顾了柏林的这个露天画廊在2009年进行大维修以来所经历的各种变迁。

    作者: Kristina Reymann-Schneider


（德国之声中文网）"东边画廊"是柏林墙遗址的一部分，长1.3公里，覆盖着各种艺术作品，也被称作"世界最长露天画廊"。柏林墙基金会主任克劳斯迈尔（Axel Klausmeier）说，在该画廊周边，不会再有新的建筑项目。

从上世纪九十年代开始，"东边画廊"周边大兴土木，媒体公司、大型音乐厅、办公楼以及高层住宅楼次第出现。与此同时，柏林墙遗址背后的施普雷河沿岸也焕然一新。这些建筑大多是柏林最大的地产公司之一Mediaspree的手笔。

如今"东边画廊"周边地产转移到柏林墙基金会名下，开发计划都被停止。柏林市政府每年将拨款25万欧元，用于遗址保护和周边维护。

1990年柏林墙被拆除之后，世界各地118位艺术家受邀前往，创造出"东边画廊"。此后，有些作品被移走了，也有些新的作品加入。那些遭受风雨侵蚀而严重损毁的画作被清除。2013年，为了建造豪华公寓，尽管遭到国际舆论的抗议，有一段画墙仍然被拆。

East Side Gallery (DW/V. Esipov)

历史变迁之见证

现在，这个保护遗址的纪念功能延伸到教育和艺术领域。每年都有大约300万游客前往参观。但是，到目前为止，还缺乏一个针对游客的专业的基础构造。

克劳斯迈尔说，除此之外，一个关于这段墙的历史的展览也在计划之中。一方面，它将作为德国和平统一的象征，另一方面，它又是非人道的边境管制的见证。从1961年到1989年之间，至少有10个人因为试图翻越这段围墙而遭到杀害。

  • Bildergalerie Mauerfall
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    从前有一堵柏林墙

    不再令人害怕的高墙

    早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

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    从前有一堵柏林墙

    柏林墙倒塌的前奏

    1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

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    从前有一堵柏林墙

    系统化选举舞弊

    1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    戈尔巴乔夫打破禁忌

    1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

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    从前有一堵柏林墙

    带上家当逃亡

    对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    使馆花园里的难民营

    1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

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    从前有一堵柏林墙

    根舍走上布拉格德国使馆阳台

    1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

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    从前有一堵柏林墙

    “我们是人民”

    在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

  • Bildergalerie Mauerfall

    从前有一堵柏林墙

    开往西方的特别列车

    10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

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    从前有一堵柏林墙

    40年没有变聪明

    东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

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    从前有一堵柏林墙

    埃贡来得太迟了

    前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

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    从前有一堵柏林墙

    人民受够了

    11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

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    从前有一堵柏林墙

    反对派提出具体要求

    电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

  • Deutschland Mauerfall Grenzöffnung Berlin Günter Schabowski Pressekonferenz
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    从前有一堵柏林墙

    历史性的口误

    寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

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    从前有一堵柏林墙

    选帝侯大街上的“特拉比”

    1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

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    从前有一堵柏林墙

    最后的演出

    老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。

    作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener


 

张平/凝炼（福音教通讯社）

 

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柏林“东边画廊”

1990年2月，来自21个国家的118位艺术家开始在柏林墙上作画，截至当年9月，已经创建了100多幅大型图画。柏林“东边画廊”由此诞生。 (22.11.2018)  

从前有一堵柏林墙

29年前的今天是德国历史上的一个转折点。1989年11月9日，当时的东德官员君特·沙博夫斯基错误宣布东德民众即刻起可自由出境，东德人民欢呼雀跃。东德政府原本只是想暂时取消公民出境限制。 (09.11.2014)  

那些令人叫绝的出逃故事

前民主德国时期，很多人会不惜一切代价逃往西德。其中有些出逃经历，简直令人难以置信。 (09.11.2018)  

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