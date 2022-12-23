柏林，一座间谍之城 

盟军博物馆

盟军博物馆位于柏林的泽伦多夫区，曾经是美国占领区。该博物馆从西方盟国，即美国、法国和英国的角度讲述了紧张的冷战时代，游客可以免费参观。其中一个看点是美国和英国为窃听苏联通信而秘密建造的间谍隧道的一部分。