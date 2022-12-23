 柏林，一座间谍之城  | 所有节目 | DW | 15.01.2023

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文化经纬

柏林，一座间谍之城 

在冷战期间，由于柏林是东部和西部两个阵营之间的边境城市，间谍接踵而来。这里是了解柏林间谍历史的必看景点。 

  • Checkpoint Charlie seen in spring.

    查理检查站 

    查理检查站可以说是东西柏林之间最有名的过境点。1961年10月，它成为美国和苏联军队之间令人心惊胆战的对峙现场，所幸最后没开一枪。多年后，人们发现，西柏林警察库拉斯（Karl-Heinz Kurras）是卧底间谍，当时将美军的情报传递给了苏联人。 

  • Glienicke Bridge seen in early morning fog.

    格利尼科桥 

    格利尼科桥是东德和西柏林之间另一个具有传奇色彩的边境口岸。苏联和西方国家多次在这里交换被捕间谍，因而以“间谍桥”著称。2015年斯皮尔伯格导演的一部同名电影讲述了这段让人着迷的历史。 

  • Three phones in the former office of East Germany spy chief Erich Mielke.

    柏林史塔西博物馆

     东德臭名昭著的间谍和监视机构——东德国家安全部，俗称“史塔西”，被设置在东柏林的一座不起眼的建筑里。今天，这个前间谍机构总部作为博物馆向游客开放，许多办公室和会议室保留或恢复原样——包括东德间谍首脑（国家安全部长）米尔克（Erich Mielke）的电话（如图）。 

  • A room with bunk beds at Marienfelde Refugee Center.

    马里恩费尔德难民中心博物馆 

    许多逃离东德的人在西柏林的马里恩费尔德（Marienfelde）难民中心找到了临时的落脚之地。数十年间，该中心接收了大约130万名难民。盟军情报部门也对这些逃离者进行监控，希望从中了解有关东德和苏联的潜在秘密。

  • Four globe-like structures of the Teufelsberg listening post ruins seen from afar.

    特费尔斯堡监听站 

    位于一座成为二战废墟的小山上的特费尔斯堡（Teufelsberg）监听站值得一游。它地处柏林绿意盎然的格吕内瓦尔德区，是美国国家安全局（NSA）在20世纪60年代建造的，用于监视东欧阵营。今天，游客可以参观这个阴森恐怖的废墟。

  • A reconstructed section of a spy tunnel built by the Americans and British to tap into Soviet communications.

    盟军博物馆 

    盟军博物馆位于柏林的泽伦多夫区，曾经是美国占领区。该博物馆从西方盟国，即美国、法国和英国的角度讲述了紧张的冷战时代，游客可以免费参观。其中一个看点是美国和英国为窃听苏联通信而秘密建造的间谍隧道的一部分。

  • A view of the German spy museum from outside.

    德国间谍博物馆 

    德国间谍博物馆位于波茨坦广场附近，柏林墙曾经从此穿过。该博物馆展示了人类从古至今使用的各种各样的间谍工具。它坐实了柏林作为间谍城市的遗产。该博物馆有许多互动展品，同时适合孩子和成年人参与。 

  • A metal palm tree and CCTV camera outside Germany's foreign spy headquarters.

    德国的对外情报中心 

    2019年，德国对外情报机构——联邦情报局（BND）新建的总部大楼在柏林市中心落成。这个宏伟的建筑群容纳了约3000名工作人员，负责收集所需外国政治、经济和军事情报。令人惊讶的是，在如此保密地方，也有一个访客中心。 


  • Checkpoint Charlie seen in spring.

    查理检查站 

    查理检查站可以说是东西柏林之间最有名的过境点。1961年10月，它成为美国和苏联军队之间令人心惊胆战的对峙现场，所幸最后没开一枪。多年后，人们发现，西柏林警察库拉斯（Karl-Heinz Kurras）是卧底间谍，当时将美军的情报传递给了苏联人。 

  • Glienicke Bridge seen in early morning fog.

    格利尼科桥 

    格利尼科桥是东德和西柏林之间另一个具有传奇色彩的边境口岸。苏联和西方国家多次在这里交换被捕间谍，因而以“间谍桥”著称。2015年斯皮尔伯格导演的一部同名电影讲述了这段让人着迷的历史。 

  • Three phones in the former office of East Germany spy chief Erich Mielke.

    柏林史塔西博物馆

     东德臭名昭著的间谍和监视机构——东德国家安全部，俗称“史塔西”，被设置在东柏林的一座不起眼的建筑里。今天，这个前间谍机构总部作为博物馆向游客开放，许多办公室和会议室保留或恢复原样——包括东德间谍首脑（国家安全部长）米尔克（Erich Mielke）的电话（如图）。 

  • A room with bunk beds at Marienfelde Refugee Center.

    马里恩费尔德难民中心博物馆 

    许多逃离东德的人在西柏林的马里恩费尔德（Marienfelde）难民中心找到了临时的落脚之地。数十年间，该中心接收了大约130万名难民。盟军情报部门也对这些逃离者进行监控，希望从中了解有关东德和苏联的潜在秘密。

  • Four globe-like structures of the Teufelsberg listening post ruins seen from afar.

    特费尔斯堡监听站 

    位于一座成为二战废墟的小山上的特费尔斯堡（Teufelsberg）监听站值得一游。它地处柏林绿意盎然的格吕内瓦尔德区，是美国国家安全局（NSA）在20世纪60年代建造的，用于监视东欧阵营。今天，游客可以参观这个阴森恐怖的废墟。

  • A reconstructed section of a spy tunnel built by the Americans and British to tap into Soviet communications.

    盟军博物馆 

    盟军博物馆位于柏林的泽伦多夫区，曾经是美国占领区。该博物馆从西方盟国，即美国、法国和英国的角度讲述了紧张的冷战时代，游客可以免费参观。其中一个看点是美国和英国为窃听苏联通信而秘密建造的间谍隧道的一部分。

  • A view of the German spy museum from outside.

    德国间谍博物馆 

    德国间谍博物馆位于波茨坦广场附近，柏林墙曾经从此穿过。该博物馆展示了人类从古至今使用的各种各样的间谍工具。它坐实了柏林作为间谍城市的遗产。该博物馆有许多互动展品，同时适合孩子和成年人参与。 

  • A metal palm tree and CCTV camera outside Germany's foreign spy headquarters.

    德国的对外情报中心 

    2019年，德国对外情报机构——联邦情报局（BND）新建的总部大楼在柏林市中心落成。这个宏伟的建筑群容纳了约3000名工作人员，负责收集所需外国政治、经济和军事情报。令人惊讶的是，在如此保密地方，也有一个访客中心。 


 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

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