柏杨遗孀封印《丑陋的中国人》 引发两岸讨论

（德国之声中文网）台湾作家柏杨创作的《丑陋的中国人》最先于上世纪80年代在台湾出版，主要批判了中国人的劣根性和国民性，例如"脏、乱、吵"、"窝里斗"和"酱缸文化"等。它在华人世界曾一度引起轰动。

如今，柏杨的遗孀张香华宣布将永远停止发行该书。今年82岁的张香华周四（11月18日）向中国官媒《环球时报》解释道，可以说《丑陋的中国人》矛头直指当时在台湾的国民党官场，读这本书不能脱离当时的时代背景，一定要有相应的历史知识储备。"柏杨生前说'当中国进步了，那就可以不要看这本书了'，意思是说当中国人不再沉溺于过去的封闭、保守、做事不实在的毛病里，我们就会有新的目标要追求，这本书就应该废掉。"

《环球时报》在采访文章中写道："让张香华下定决心的更重要原因是：民进党当局企图利用柏杨的作品搞'去中国化'。因此，她把自己的这一决定当成是和民进党当局的一次"直球对决"。

张香华还指出："蔡英文曾说自己是中国人，因为是读中国书长大的，可是她现在的言行完全不是这么一回事，所以我觉得这个人不可靠。民进党当局在课纲中推行'去中国化'，这是在毁坏我们的民族"。

拒绝《丑陋的中国人》选入台湾教科书

台湾《中国时报》于一周前的11月11日也报道了张香华决定停止发行该书一事。张香华当时表示，《丑陋的中国人》如今应"功成身退"，与台湾的远流出版社、中国的人民文学出版社于2024年合约到期后，不再发行此书。

据报道，远流出版社近日收到龙胜文化合约，希望授权将《丑陋的中国人》摘文选入中一教材。本身也是作家的张香华直言，不同意授权的一大原因，在于对现在台湾教育和新课纲"去中国化"甚至"反中"的无法苟同。

张香华还批评如今台湾的国文、历史教材删减文言文，以"东亚史"观点取代"中国史"，根本是执政者"去中国化"的教学策略，没有中华文化的价值观与认同前题，她认为，收录《丑陋的中国人》其心可议，担心"利用其书名来辱华"，因此虽自2016年以来持续收到教科书的授权邀请，她一律拒绝。

防火墙内外网民反应

对于张香华作出的封印决定和相应解释，中国社交媒体上可见的评论显示，支持她的网民大有人在。甚至有人建议，不用停止发行，将书名改成“丑陋的台湾人”即可。一条在新浪微博上收获点赞较高的用户评论写道：“公知能用的枪又少了，估计过几年一个新谣言就诞生了，’大陆封禁了柏杨’。”

也有人对张香华的做法表示不理解。尤其针对“中国进步”这一说法，一名微博用户调侃道：“现在国人素质已经提高了，无非就是信谣造谣跟风网暴问题严重点。”而在被中国封禁的脸书和推特上，相关消息下不乏对张香华的直接批评。有推特用户直接称张香华正是一名“丑陋的中国人”。还有台湾网民猜测她收了中国的好处。

中国知名公众人物方舟子在推特上嘲讽说：“《丑陋的中国人》将永远停止发行，因为新时代中国人已经变得美丽了，应该由柏柳来写《美丽的中国人》。”另一条在推特上被转载较多的推文指出：“此举引起两岸人群都拍手称快，为什么？因为有一边的人讨厌’丑陋的’三个字！另一边的人讨厌’中国人’三个字！”

当然，在一片愤怒嘲讽的声音中偶尔也能看到心平气和的评论，例如自称为香港记者的陈牛写道：“其实《丑陋的中国人》出版后受到很多的批评，不同观点互相较量才是健康的，而不是停止出版，当这本书未曾存在。”

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