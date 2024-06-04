枪指中国海警?菲律宾驳斥

中国官媒称，在南海仁爱礁坐滩的菲律宾军舰“马德雷山”号上士兵将枪口对准中国海警。菲律宾武装部队发言人表示，菲律宾军队遵守交战规则，并保持最高水准的职业操守，并未用枪指向对方。

（德国之声中文网）菲律宾军方发言人巴迪亚（Francel Margareth Padilla）周二（6月4日）驳斥了中国官媒对于其驻扎在有争议的南中国海浅滩上的一艘军舰上的军人将枪口对准中国海岸警卫队的指控，称菲律宾军人保持了最高水准的职业操守，遵守了交战规则。

中国官媒周日称，上个月，第二托马斯礁（中国称仁爱礁、菲律宾称阿云津礁）“坐滩”军舰“马德雷山”号上菲方驻军士兵将枪口对准中国海岸警卫队。

中国环球电视网（CGTN）旗下“CGTN记者团”微博账号周日在社交媒体上发布消息称，5月19日，在菲律宾对“马德雷山”号驻军进行空投补给，“中国海警依法依规应对时”，至少两名人员持枪在“马德雷山脉”号甲板活动，并用手、用枪指着中国海警方向。一段29秒的视频显示，一名蒙面男子瞬间举起一个模糊的黑色物体，看起来像是一支步枪。

菲律宾军方负责人布劳纳（Romeo Brawner）说，这艘搁浅的军舰是菲律宾海军的现役舰艇，因此有权携带武器。“我们有权自卫，”布劳纳强调“他们只是在为可能发生的意外情况做准备，因为他们离得太近了。”但是他认为菲军人并未用枪指向对方，反而称中国海警船的行为是“挑衅行为”，并补充说菲律宾将继续维护其在该地区的主权。

布劳纳表示，当时中国海警的充气艇驶入“马德雷山号”的5到10米范围内，并抢夺了部分空投物资。“这引发了警报，所以我们采取了预防措施，持枪是交战规则的一部分。但我们否认任何菲律宾军人曾经拿枪指向任何中国人，不过不否认他们持枪。”

菲中两国船只近期频频在南海争议水域对峙 图像来源: Aaron Favila/AP Photo/picture alliance

旧军舰搁浅25年

1999年，菲律宾政府将二战时期美军遗留下来的马德雷山号登陆舰拖往南中国海，故意搁浅“坐滩”在位于其200英里专属经济区内的第二托马斯礁，并派驻海军陆战队队员驻守，使得这里成为菲律宾在与中国等国家存在主权争议的南沙群岛的前哨站。

多年来，中国对第二托马斯礁的菲律宾驻军提出质疑，并部署钢壳船和快艇在南中国海海域和岛礁附近巡逻，建造人工岛屿，将其军事化，以加强自己的主权主张。

中国政府宣称对几乎整个南中国海都拥有主权，并部署了海岸警卫队舰只，有些舰只距离中国大陆超过1000公里。南中国海是每年超过3万亿美元船舶贸易的通道。中国主张主权的水域与菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和文莱主张主权的水域均有重叠。

海牙仲裁法庭2016年裁定，中国政府对南海90%海域的主权声索缺乏国际法依据。中国政府拒绝接受这一裁决。

（路透社）

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