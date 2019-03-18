枪击案后首场葬礼 新西兰承诺加速归还遗体

(德国之声中文网) 新西兰在周三 (3月20日) 为清真寺枪击案的受害者们举行第一场葬礼。当天上午11时，葬礼于林伍德清真寺不远处的公墓举行，该清真寺是枪击案事发地点之一。

首先下葬的是一名44岁的父亲加里得‧慕斯塔發 (Khalid Mustafa ) 与他15岁的儿子汉萨 (Hamza Mustafa)。根据汉萨就读的中学校长转述，汉萨十分勤奋，富有同理心，马术精良，梦想是成为兽医。汉萨的弟弟被枪打中腿部，目前仍然在医院治疗。

当局花了四天在公墓为枪击案受害者里面准备特殊的墓地，并遵照穆斯林丧礼习俗。

家属要求当局尽速归还遗体

上周五 (3月15日)，一名白人主义极端主义的澳大利亚人塔兰特 (Brenton Tarrant) 持枪袭击两座清真寺并枪杀了50人，另有50人受伤。

按照穆斯林习俗，人在逝世后需要尽速下葬，最好是在24小时之内。但是目前50名死者当中只有6人的遗体已经归还给家属，新西兰政府因此遭到批评。当局保证他们会尽其所能加快验尸流程，确认死者身份。

在周三 (3月20日) 的记者会上，警长布什 (Mike Bush) 说目前验尸官已经确认了21名遗体的身份并将开放给家属认领。他期望在当天完成确认其余大部份受害者的身份。

他补充道，现在验尸流程之所以缓慢，是因为需要确认死者身份，以及避免阻碍诉讼流程。他說﹕「虽然外界直观上会以为辨别身份很容易，但是现实上却复杂得多，尤其是在这种事件中。」

罗法/李芊(法新社、美联社)