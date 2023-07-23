果阿邦G20能源会议：无果而终

刚刚在印度果阿邦闭幕Ｇ20国集团能源部长会议并没有达成实质性的共识。面对创纪录的全球高温天气，发达国家和新兴国家仍然就谁应该埋单的问题争论不休。
（德国之声中文网）在印度召开的Ｇ２０国集团能源部长会议上，全球领先的工业和新兴国家未能就退出对气候有害的化石燃料的路线图达成一致。会议结束发表的文件中，煤炭作为特别对气候有害的能源甚至一次也没有被提及。
对于一些新兴国家，比如印度或中国这两个世界上人口最多的国家，煤炭仍然是一个重要的能源。在今年5月于日本广岛举行的G7峰会上，领先的工业国家已经达成了加速退出不使用减排技术的化石燃料的共识。
G20国集团在印度果阿邦的失败，为实现联合国气候大会的目标制造了障碍。该目标计划到2030年将全球可再生能源产能增加三倍并将能效提高一倍。目前，全球各地的热浪和洪水等极端天气再次清楚地体现了全球变暖的危险后果。
目前G20国集团轮值主席国印度表示，一些国家在果阿邦的会议上提出，退出化石燃料必须更加考虑到“各国的不同情况”。此外，关于使用石油和天然气等能源的减排技术，也存在分歧。
参加会议的德国联邦经济、能源部长哈贝克（绿党）指责俄罗斯在谈判中起了破坏性的作用。他告诉德国电视二台ZDF，俄罗斯的副能源部长“完全忽视了现实”，并且“完全扭曲了世界观”。俄方称，能源危机是2008年金融危机的结果。
气候通讯网络GSCC的金（Ed King）也指责俄罗斯和沙特阿拉伯在果阿邦采取了抵制态度。他在Twitter上写道，这两个重要的石油生产国“阻挠了达成将清洁能源增加三倍的协议”。
气候问题智库E3G的迈尔（Alden Meyer）表示：“鉴于全球每日的温度记录和失控的气候变化影响，世界本应该从G20能源部长们那里听到行动的号角。”然而，会议几乎没有任何成果。
会议之前，德国和法国等欧盟经济大国以及一些受气候变化影响特别严重的小岛国家都敦促G20加快退出化石燃料的步伐，并采取措施实现气候中性经济。
“人类不能再有任何延误，”他们声明，并要求全球温室气体排放在2025年达到峰值，并在2030年与2019年相比减少43%。
但是，一些发展中国家持有这样的立场，即作为气候变化历史责任人的富裕工业国家应该更多地在财政上支持较穷的国家进行气候友好的经济转型。他们强调，发展中国家的人民需要价格合理的气候友好的化石燃料替代品。
印度在一份给G20能源峰会的参考报告中得出结论，全球能源转型每年将需要4万亿美元（3.59万亿欧元）。工业发达国家因此需要以低廉的融资和技术转让帮助较贫穷的国家进行能源转型。
（法新社）
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