 果阿邦G20能源会议：无果而终 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2023

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时政风云

果阿邦G20能源会议：无果而终

刚刚在印度果阿邦闭幕Ｇ20国集团能源部长会议并没有达成实质性的共识。面对创纪录的全球高温天气，发达国家和新兴国家仍然就谁应该埋单的问题争论不休。

Ｇ20国集团能源部长会议在印度召开

Ｇ20国集团能源部长会议在印度召开

（德国之声中文网）在印度召开的Ｇ２０国集团能源部长会议上，全球领先的工业和新兴国家未能就退出对气候有害的化石燃料的路线图达成一致。会议结束发表的文件中，煤炭作为特别对气候有害的能源甚至一次也没有被提及。

对于一些新兴国家，比如印度或中国这两个世界上人口最多的国家，煤炭仍然是一个重要的能源。在今年5月于日本广岛举行的G7峰会上，领先的工业国家已经达成了加速退出不使用减排技术的化石燃料的共识。

G20国集团在印度果阿邦的失败，为实现联合国气候大会的目标制造了障碍。该目标计划到2030年将全球可再生能源产能增加三倍并将能效提高一倍。目前，全球各地的热浪和洪水等极端天气再次清楚地体现了全球变暖的危险后果。

  • China Peking Hitzewelle

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    酷热难当

    中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

  • China Trockenheit im Gelben Fluss

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    干旱影响农作物

    人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

  • China | Dürre

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    水力发电受挑战

    酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

  • China | Kohleabbau in Ordos

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    煤矿、火电站来补足

    为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

  • China Reis-Aussaat Giuzhou

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    洪水也导致稻米减产

    今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

  • China Miansi Erdrutsch

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡

    中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

  • China Zunyi Überschwemmung

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    11省发出强降雨警报

    上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

  • China Nanjing Hitzewelle

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    气候变暖引发极端天气加剧

    有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    应对不力致严重人员伤亡

    2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。


目前G20国集团轮值主席国印度表示，一些国家在果阿邦的会议上提出，退出化石燃料必须更加考虑到“各国的不同情况”。此外，关于使用石油和天然气等能源的减排技术，也存在分歧。

俄罗斯“完全扭曲了世界观”

参加会议的德国联邦经济、能源部长哈贝克（绿党）指责俄罗斯在谈判中起了破坏性的作用。他告诉德国电视二台ZDF，俄罗斯的副能源部长“完全忽视了现实”，并且“完全扭曲了世界观”。俄方称，能源危机是2008年金融危机的结果。

气候通讯网络GSCC的金（Ed King）也指责俄罗斯和沙特阿拉伯在果阿邦采取了抵制态度。他在Twitter上写道，这两个重要的石油生产国“阻挠了达成将清洁能源增加三倍的协议”。

气候问题智库E3G的迈尔（Alden Meyer）表示：“鉴于全球每日的温度记录和失控的气候变化影响，世界本应该从G20能源部长们那里听到行动的号角。”然而，会议几乎没有任何成果。

德国联邦经济、能源部长哈贝克（绿党，右二）和澳大利亚能源部长鲍温（左二）

德国联邦经济、能源部长哈贝克（绿党，右二）和澳大利亚能源部长鲍温（左二）

会议之前，德国和法国等欧盟经济大国以及一些受气候变化影响特别严重的小岛国家都敦促G20加快退出化石燃料的步伐，并采取措施实现气候中性经济。

“人类不能再有任何延误，”他们声明，并要求全球温室气体排放在2025年达到峰值，并在2030年与2019年相比减少43%。

但是，一些发展中国家持有这样的立场，即作为气候变化历史责任人的富裕工业国家应该更多地在财政上支持较穷的国家进行气候友好的经济转型。他们强调，发展中国家的人民需要价格合理的气候友好的化石燃料替代品。

印度在一份给G20能源峰会的参考报告中得出结论，全球能源转型每年将需要4万亿美元（3.59万亿欧元）。工业发达国家因此需要以低廉的融资和技术转让帮助较贫穷的国家进行能源转型。

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

（法新社）

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