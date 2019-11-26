 林郑: 香港享受多方自由 美国法案「没有必要」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2019

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时政风云

林郑: 香港享受多方自由 美国法案「没有必要」

正当中方祭出两项措施反制美方的《香港人权与民主法案》时，香港本身很有可能在今年迎来15年首度財政赤字。林鄭解释，香港的经济局面非常严峻，短期内将再推紓困措施。

Hongkong PK Carrie Lam Proteste PolyU (AFP/N. Asfouri)

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥在12月3日的行政会议前例行会见记者。 她表示，美国通过《香港人权与民主法案》是「完全没有必要及理据」，因为香港在采访、集会游行示威、宗教等多方面都享有自由，外国透过自身法例干预香港事务令人遗憾。

中国外交部在周一(12月2日)提出两项作法反制美国法案，包括中方将暂停美军舰、军机停靠香港的申请审批，并准备对多个美国的非政府组织进行制裁。 对此，林郑月娥表示有关事情属于外交事务，香港对此不具备管辖权，特区政府将按照中央要求做出配合跟进。

「内忧外患」冲击香港经济

香港财政司司长陈茂波在12月2日宣布，香港政府将在今年的财政年度预计15年来首次出现财政赤字。 他也提到，香港第三季GDP按同比收缩2.9%，是自2009年以来第一次出现按年下跌，并连续两个季度出现负增长，显示香港经济已步入衰退。

林郑月娥在记者会上表示，之前盼望区议会选举前后大约十多日的平静可以持续下去，让经济有复苏的机会，但是上周末的示威演变成暴力收场，相当于是「淋冷水」。

对此，林郑月娥在记者会上表示，近日香港经济进入严峻局面，主要是因为「内忧外患」: 她说，中美贸易战导致外围经济不稳定，香港由于一直是一个比较外向型的经济，所以受到影响。 「内忧」指的则是国内政治局势的不稳定。 她劝告港民: 「真的很希望每个香港市民都要珍惜香港人多年来建立的生活，不要再让它被破坏。 压制暴力是我们现在的首要任务。 」

林郑也说，预期失业率会上升，政府短期内会推出第四轮纾困措施。 之前港府在八、九、十月也都有做出纾困措施，总共动用200亿港元，这次是第四轮纾困。

罗法/李鱼(综合报导)

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中国外交部周一宣布，因华盛顿通过《香港人权与民主法案》，中方将暂停美军舰、军机停靠香港的申请审批。美国五角大楼当日对此发表评论。 (03.12.2019)  

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