林郑遭记者围剿 避免正面回应

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥13日早上召开记者会，过程中一度哽咽，更因为被认为没有直接回答问题，不断被记者打断。记者会现场气氛鼓噪，一片混乱。最后林郑离去时，众记者仍高声表达不满。

林郑在记者会上不断重申，自己无法替警方发言，警务署在前一天已召开记者会。路透社记者提问说，特首的工作是要聆听民意，在持续抗争中，民众关心的是能否撤回条例，那么林郑有无权力做下决定，还是需要按照北京的指示做? 但针对这个问题，她并没有直接回答，只是重复港澳办对特区政府和警方有信心。

记者会中，有关警方乔装成示威者、在葵芳地铁放催泪弹，还有太古地铁近距离射击等事件皆成为焦点。林郑引用警方记者会的答案，并重复表示行政长官不会直接指示警方。警方是按「最低武力」原则执法。谈到眼睛受伤的少女，她表示希望该少女早日康复，愿意找机会去医院探望。

对于记者强烈不满她只究责暴力示威者，却对警方暴力不闻问，问她为何不能谴责警方。她也一再强调警方执法艰难，相关的行为会由监警会进行调查和搜证。至于她作为特首的责任，是维护香港的法治，若无法治，就无法确保香港7百万人民和平生活，她也因此必须支持警方的行动。她说，在暴力事件结束之后，她将负责重建香港经济，并聆听香港人民的声音，这是她的政治承诺。

记者会不到30分钟即宣告结束，林郑在嘈杂的追问中匆促离场。

8月13日早上，香港机场管理局重新编配航班，部分航班恢复，有些仍然取消。在连登讨论区以及Telegram群组中，民众号召8月13日下午一点将再度回到机场集结。这天上午，环球时报发表社评，形容大批市民前往香港机场示威导致大部分航班取消是「香港航运史上一个巨大污点」。

官警前一天记者会

香港警察在8月11日多区清场时，执法力度与手法引发批评，包括在地铁站发射催泪弹、近身射击示威者、故意打扮成黑衣人士等。 12日下午，港府与警方分别召开记者会回答问题。

政务司司长张建宗、保安局局长李家超和运输及房屋局局长陈帆举行跨部门记者会。保安局局长李家超被问及女子眼睛受伤的原因，他却呼吁受伤人士报案，称警方没有收到报案难以调查受伤源头。他指不同消息流传，其伤势可能是警方以外的因素引起。他说警察在使用武力前会提出警告，在场人士应该自行评估风险。另外他也认为香港警察比起外国已经相对克制。

另一方面，警方的例行记者会由警务处处长麦展豪回答记者提问。对于警方执法的几点质疑，警方回应整理如下:

1. 乔装并混入示威者: 警方承认星期天在铜锣湾驱散示威期间，有警员乔装不同人士，但不会从事违法行为，也否认有把武器放到示威者背包进行栽赃。

2. 是否有使用过期催泪弹: 警方承认在近日行动中确实有使用过了「最佳效能期」的催泪弹，但是过期只会影响发射机率而不会增加危险性。警方无法掌握最近施放多少枚过期催泪弹，或是期限超过多久。

3. 一米内近身射击胡椒弹: 警方回答「胡椒弹并非大杀伤力武器」。

4. 在葵芳地铁站发射催泪弹: 警方承认在葵芳地铁站发射催泪弹，但称有考虑到葵芳站属于半开放式而非全在地底的车站，才会施放。

中国:美国「居心何在」

中国外交部8月12日的例行记者会上，有记者提问: 「美国中央情报局曾涉嫌参与发生在伊朗等国家的"颜色革命"。中方表示，香港近来发生的一系列事件中带有明显的"颜色革命"特征，这是否意味着中方怀疑美国中央情报局参与其中？能否拿出任何证据？」

发言人华春莹回答: 「美国频频对香港事务说三道四、颠倒黑白、扇风点火...这些都是明摆着的事实。我要再次问美方，居心何在? 你们要借香港达成什么目的?」

虽然华春莹在发言中没有指控美国以外的国家，但是随着香港的紧张感升高，除了美国，其他国家也纷纷出面关切香港，层级甚至高过美国方面。加拿大总理特鲁多、英国首相约翰逊都表达了对香港情势的担忧。比起他们，虽然美国总统特朗普的行政团队高级官员呼吁各方冷静行事，但是美国总统特朗普至今仍然没有明确表现出对香港情势的态度。反而是美国参议院的共和党领袖麦康诺 (Mitch McConnell)态度更明确，表示「无法容忍中国使用任何武力镇压香港」。

罗法/夏立民 (综合报导)

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