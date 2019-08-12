 林郑遭记者围剿 港民号召再接机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

林郑遭记者围剿 港民号召再接机

8月12日下午，示威者以「黑警还眼」为号召在香港机场集结。几个小时后，港澳办用「恐怖主义苗头」形容香港，大批示威者随后纷纷离开机场。香港机场度过一夜安宁，但之后还能平静多久?

Hong Kong | Carrie Lam bei Pressekonferenz (Reuters/I. Kato)

林郑月娥召开记者会，强调特首工作是维持法治与秩序

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥13日早上召开记者会，过程中一度哽咽，更因为被认为没有直接回答问题，不断被记者打断。记者会现场气氛鼓噪，一片混乱。最后林郑离去时，众记者仍高声表达不满。

林郑在记者会上不断重申，自己无法替警方发言，警务署在前一天已召开记者会。路透社记者提问说，特首的工作是要聆听民意，在持续抗争中，民众关心的是能否撤回条例，那么林郑有无权力做下决定，还是需要按照北京的指示做? 但针对这个问题，她并没有直接回答，只是重复港澳办对特区政府和警方有信心。

记者会中，有关警方乔装成示威者、在葵芳地铁放催泪弹，还有太古地铁近距离射击等事件皆成为焦点。林郑引用警方记者会的答案，并重复表示行政长官不会直接指示警方。警方是按「最低武力」原则执法。谈到眼睛受伤的少女，她表示希望该少女早日康复，愿意找机会去医院探望。

对于记者强烈不满她只究责暴力示威者，却对警方暴力不闻问，问她为何不能谴责警方。她也一再强调警方执法艰难，相关的行为会由监警会进行调查和搜证。至于她作为特首的责任，是维护香港的法治，若无法治，就无法确保香港7百万人民和平生活，她也因此必须支持警方的行动。她说，在暴力事件结束之后，她将负责重建香港经济，并聆听香港人民的声音，这是她的政治承诺。

记者会不到30分钟即宣告结束，林郑在嘈杂的追问中匆促离场。

8月13日早上，香港机场管理局重新编配航班，部分航班恢复，有些仍然取消。在连登讨论区以及Telegram群组中，民众号召8月13日下午一点将再度回到机场集结。这天上午，环球时报发表社评，形容大批市民前往香港机场示威导致大部分航班取消是「香港航运史上一个巨大污点」。

Hong Kong | Proteste am Flughafen gegen das Auslieferungsgesetz (Getty Images/B. H.C. Kwok)

12日，香港机场因为示威者集结，宣布取消所有航班

官警前一天记者会

香港警察在8月11日多区清场时，执法力度与手法引发批评，包括在地铁站发射催泪弹、近身射击示威者、故意打扮成黑衣人士等。 12日下午，港府与警方分别召开记者会回答问题。

政务司司长张建宗、保安局局长李家超和运输及房屋局局长陈帆举行跨部门记者会。保安局局长李家超被问及女子眼睛受伤的原因，他却呼吁受伤人士报案，称警方没有收到报案难以调查受伤源头。他指不同消息流传，其伤势可能是警方以外的因素引起。他说警察在使用武力前会提出警告，在场人士应该自行评估风险。另外他也认为香港警察比起外国已经相对克制。

另一方面，警方的例行记者会由警务处处长麦展豪回答记者提问。对于警方执法的几点质疑，警方回应整理如下:

1. 乔装并混入示威者: 警方承认星期天在铜锣湾驱散示威期间，有警员乔装不同人士，但不会从事违法行为，也否认有把武器放到示威者背包进行栽赃。

2. 是否有使用过期催泪弹: 警方承认在近日行动中确实有使用过了「最佳效能期」的催泪弹，但是过期只会影响发射机率而不会增加危险性。警方无法掌握最近施放多少枚过期催泪弹，或是期限超过多久。

3. 一米内近身射击胡椒弹: 警方回答「胡椒弹并非大杀伤力武器」。

4. 在葵芳地铁站发射催泪弹: 警方承认在葵芳地铁站发射催泪弹，但称有考虑到葵芳站属于半开放式而非全在地底的车站，才会施放。

中国:美国「居心何在」

中国外交部8月12日的例行记者会上，有记者提问: 「美国中央情报局曾涉嫌参与发生在伊朗等国家的"颜色革命"。中方表示，香港近来发生的一系列事件中带有明显的"颜色革命"特征，这是否意味着中方怀疑美国中央情报局参与其中？能否拿出任何证据？」

发言人华春莹回答: 「美国频频对香港事务说三道四、颠倒黑白、扇风点火...这些都是明摆着的事实。我要再次问美方，居心何在? 你们要借香港达成什么目的?」

虽然华春莹在发言中没有指控美国以外的国家，但是随着香港的紧张感升高，除了美国，其他国家也纷纷出面关切香港，层级甚至高过美国方面。加拿大总理特鲁多、英国首相约翰逊都表达了对香港情势的担忧。比起他们，虽然美国总统特朗普的行政团队高级官员呼吁各方冷静行事，但是美国总统特朗普至今仍然没有明确表现出对香港情势的态度。反而是美国参议院的共和党领袖麦康诺 (Mitch McConnell)态度更明确，表示「无法容忍中国使用任何武力镇压香港」。

罗法/夏立民 (综合报导)

相关内容

Hongkong Proteste Polizei schießt Tränengas

港警迅速镇压 示威者血溅街头 12.08.2019

香港示威越演越烈，警察执法力度更重、白衣红衣各路人士介入打人，多名示威者头部流血，还有少女眼球中弹，有失明危险。 少女在地上痛苦挣扎的画面在网上流传，网民以「警察还眼」为号召，发起12日下午1点在香港机场集合。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

香港：示威者"快闪"多区 警方催泪弹清场 11.08.2019

本周末，示威者以“快闪”多区的方式来应对警方清场，通过公共交通工具离开转移阵地、不会留守。警方也能迅速调派人手到现场，主要以催泪弹配拘捕作为行动主轴，更快和更频密地施放催泪弹、驱散人群。德国之声在现场的记者注意到，如今警方在民居地带使用催泪弹已无甚顾忌。

Punkte von Laserzeigern während eines Flash-Mobs in Hongkong über die Fassade des Hong Kong Space Museum

港民天文馆「观星」声援被捕学生 08.08.2019

6日晚上，香港浸大学生会会长方仲贤因为购买10支「观星笔」被警察逮捕。虽然在当下引起群众围观，甚至引来市民包围深水埗警署，但警方始终没有释放方仲贤，更在记者会上展示用证物烧纸。到底镭射光有没有攻击性，警察民众意见不一。

广告

媒体看中国

China Mittelstreckenraketen in Peking (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

德语媒体：中美间的导弹棋局与厨房故事

《南德意志报》撰文指出中国在太平洋地区的军事实力已影响到美国在该地的行动自由，而后者寻找新的部署导弹的地点是符合逻辑的发展。此外，《创业者场景》还关注了手机应用软件"厨房故事"在中国走红的原因。  