 林郑退回名誉院士名衔 剑桥如此回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2020

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时政风云

林郑退回名誉院士名衔 剑桥如此回应

香港特首林郑月娥称已主动退回英国剑桥大学沃尔森学院名誉院士名衔，该学院随即就此发表声明。网民对林郑的行为则褒贬不一。

Hongkong Sicherheitsgesetz Carrie Lam (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

（德国之声中文网） 英国剑桥大学沃尔森学院周六（8月15日）在其网站发表声明称："因香港近期发生的事件，学院理事会向林郑就其是否仍然履行守护香港人权和言论自由的承诺表达关注，林郑以退回名誉院士名衔作为回应。理事会原本计划下月初检视林郑的名誉院士名衔，现已取消计划，学院也不会就此再做任何评论。"

同一天，林郑月娥在其脸书网页发文表示，已于8月14日主动退回英国剑桥大学沃尔森学院的名誉院士名衔。她介绍说："事缘这所我在八十年代被政府保送到英国留学的学院前院长于2017年初我当选特首后，邀请我成为该院的名誉院士，他认为这将有助加强香港和剑桥大学及学院日后的合作，我当时欣然接受。"

"本想一笑置之"

林郑随后笔锋一转写道："但自从去年'修例风波' 以来，现任院长承受了来自部分英国政客和媒体及某些团体(应和本地反政府组织的所谓'国际阵线' 有关的人士)的压力，曾来信告诉我有人要求学院取消我的名誉院士。"

林郑称自己"对这些虚名从不看重"，"但为了让学院掌握香港的真相，去年底致函院长详加解释"。她接着介绍，上星期院长再来信，指学院认为她偏离学术自由和言论表达自由的原则、处分批评政府的老师、阻止学生在学校唱歌和叫口号、执行有域外效力的国家安全法律等，学院提供让她答辩机会，否则取回名誉院士名衔。

在林郑眼里，有关指控为"莫须有"，"对于这些无稽之谈，我本想一笑置之"，她称为了维护特区政府和特首尊严，昨天再次去信反驳，并在结语表示学院以毫无事实根据、道听涂说的态度去诬蔑别人，她感到十分失望，因此难以说服自己继续与沃尔森学院有任何联系，所以一并把名誉院士名衔退回。

网民："令人敬佩" "胜似党员"

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港媒报道，港首林郑月娥的小儿子林约希告知室友"家有急事"， 从美国返港。他就读于哈佛大学。美国周五宣布对林郑月娥等多名中港官员进行制裁。林郑回应表示制裁没有道理和逻辑，她本人在美国没有任何资产，也不想去美国。

美国周五宣布对香港行政长官林郑月娥与一系列官员实施制裁。香港政府发表声明，批评美国的所谓制裁“卑劣无耻”。中联办也表示坚决反对和强烈谴责，“绝不会畏惧任何蛮横霸道”。

德国之声专栏作者泽林认为，推迟立法会选举、取消多人的参选资格显示，北京不打算再赋予香港其依据法律应享有的自由。而这步棋不会成功。

林郑这篇逾700字的Po文下出现了上万条评论，混杂着支持和讽刺的声音。获赞最多的评论之一是"一家四个人裡有三个人是英国藉…..真是恋殖中的典范"。这名用户在此再提备受争议的事实：林郑的先生和两个儿子皆持有英国国籍。还有一条引发众多共鸣的评论是："打好大段嘢話比人知自己唔care" ，该用户不满林郑用长篇大论向別人强调自己不在乎的矛盾行为。

而在新浪微博上，在人民网和环球网等中国官媒有关#林郑月娥主动退回剑桥名誉院士名衔# ​的博文下，评论者纷纷对这名特首起了大拇指，并称其"柔中带刚"，"令人敬佩"。但是也有微博用户要求："记得叫上家人把英国国籍一起退了"，还有人嘲讽道： "林太，入党吧！胜似党员"。

受到争议的《港区国安法》6月30日生效的次日，英国剑桥大学沃尔森学院就已在其网站发表院长声明表示，学院对国安法通过后香港发生的事件深表关切，理事会将检视香港特首林郑月娥的荣誉院士资格。

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  • Hongkong Carrie Lam und Leung Chun Ying (AFP/Getty Images/A. Wallace)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    梁振英副手

    在2017年成为香港首位女特首之前，现年62岁的林郑月娥是前特首梁振英的政务司司长。梁振英任下，香港爆发雨伞革命，而北京支持的政改方案在立法会因建制派缺席多人而被否决。

  • Carrie Lam, John Tsang Chun-wah Hongkong TV Debatte (picture alliance/AP Photo/V.Yu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    胜选

    梁振英不寻求连任，林郑月娥参选。1194人的选举委员会选举她成为新任特首。前财政司司长曾俊华得票率不及而败选。

  • Hong Kong | Carry Lam feiert Ihren Wahlsieg 2017 (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun/J. Yasukawa)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

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    林郑月娥胜选后，与家人庆祝。据媒体报道，她的丈夫是一名退休数学家，在英国生活，两个儿子一个在英国生活，一个在中国大陆工作。

  • China Carrie Lam und Präsident Xi Jinping in Hongkong (Reuters/B. Yip)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    就职

    2017年7月1日，林郑月娥正式就任特首。

  • China Carrie Lam Regierungschefin Hong Kong (Reuters/B. Yip)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    弥合社会裂痕

    在胜选感言中，林郑月娥曾承诺，要把弥合社会裂痕作为首要工作。她说，想让“大家给我机会、时间，以关怀、聆听及行动修补香港社会的撕裂，解开很多人心里面的郁结”。

  • Hongkong Carrie Lam, Regierungschefin (Reuters/T. Siu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    百万游行

    然而，特别是今年以来，因“逃犯条例”争议引发“反送中”运动，成为自1997年香港主权移交中国以来，最严峻的一场危机。6月9日，主办方称百万人游行。6月10日，林郑月娥向传媒表示，将在四个方面努力，继续推进修例工作。

  • Hong Kong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    “暴动”

    6月12日，金钟发生占领行动和警民冲突。林郑月娥向市民发表讲话，称“這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為”。当日早晨示威者占领期间，林郑月娥接受媒体采访，否认“卖港”并一度哽咽。

  • Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    暂缓

    6月15日，林郑月娥宣布暂缓修例、重新沟通、不设时限。她说，近日许多建制派议员和社会各界领袖向她表示，应该停一停。

  • Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (Reuters/T. Siu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    道歉

    6月16日，主办方称有200万人参加了大游行。6月18日，林郑月娥表示道歉。她说：“過去幾個月的爭議是由於特區政府處理修例工作的不足，我個人需要為此負上很大責任。這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。”她在答记者问时还表示：“我們從來都沒有認為、亦沒有說過參與六月十二日在金鐘一帶的公眾集會的大量人士──特別是學生──是暴徒。”

  • Hongkong Regierungschefin Carrie Lam (Getty Images/A. Kwan)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    占领立法会

    7月1日游行，部分示威者砸开立法会玻璃幕墙，进入并占领立法会直到警方设定的清场时限到来。7月2日，林郑月娥表示，在和平理性游行同时，也看到违法暴力。

  • Hongkong PK Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    “寿终正寝”

    7月9日，林郑月娥表示，《逃犯條例》的修訂工作或這條條例草案已經壽終正寢，the bill is dead。


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