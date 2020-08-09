林郑退回名誉院士名衔 剑桥如此回应

（德国之声中文网） 英国剑桥大学沃尔森学院周六（8月15日）在其网站发表声明称："因香港近期发生的事件，学院理事会向林郑就其是否仍然履行守护香港人权和言论自由的承诺表达关注，林郑以退回名誉院士名衔作为回应。理事会原本计划下月初检视林郑的名誉院士名衔，现已取消计划，学院也不会就此再做任何评论。"

同一天，林郑月娥在其脸书网页发文表示，已于8月14日主动退回英国剑桥大学沃尔森学院的名誉院士名衔。她介绍说："事缘这所我在八十年代被政府保送到英国留学的学院前院长于2017年初我当选特首后，邀请我成为该院的名誉院士，他认为这将有助加强香港和剑桥大学及学院日后的合作，我当时欣然接受。"

"本想一笑置之"

林郑随后笔锋一转写道："但自从去年'修例风波' 以来，现任院长承受了来自部分英国政客和媒体及某些团体(应和本地反政府组织的所谓'国际阵线' 有关的人士)的压力，曾来信告诉我有人要求学院取消我的名誉院士。"

林郑称自己"对这些虚名从不看重"，"但为了让学院掌握香港的真相，去年底致函院长详加解释"。她接着介绍，上星期院长再来信，指学院认为她偏离学术自由和言论表达自由的原则、处分批评政府的老师、阻止学生在学校唱歌和叫口号、执行有域外效力的国家安全法律等，学院提供让她答辩机会，否则取回名誉院士名衔。

在林郑眼里，有关指控为"莫须有"，"对于这些无稽之谈，我本想一笑置之"，她称为了维护特区政府和特首尊严，昨天再次去信反驳，并在结语表示学院以毫无事实根据、道听涂说的态度去诬蔑别人，她感到十分失望，因此难以说服自己继续与沃尔森学院有任何联系，所以一并把名誉院士名衔退回。

网民："令人敬佩" "胜似党员"

林郑这篇逾700字的Po文下出现了上万条评论，混杂着支持和讽刺的声音。获赞最多的评论之一是"一家四个人裡有三个人是英国藉…..真是恋殖中的典范"。这名用户在此再提备受争议的事实：林郑的先生和两个儿子皆持有英国国籍。还有一条引发众多共鸣的评论是："打好大段嘢話比人知自己唔care" ，该用户不满林郑用长篇大论向別人强调自己不在乎的矛盾行为。

而在新浪微博上，在人民网和环球网等中国官媒有关#林郑月娥主动退回剑桥名誉院士名衔# ​的博文下，评论者纷纷对这名特首起了大拇指，并称其"柔中带刚"，"令人敬佩"。但是也有微博用户要求："记得叫上家人把英国国籍一起退了"，还有人嘲讽道： "林太，入党吧！胜似党员"。

受到争议的《港区国安法》6月30日生效的次日，英国剑桥大学沃尔森学院就已在其网站发表院长声明表示，学院对国安法通过后香港发生的事件深表关切，理事会将检视香港特首林郑月娥的荣誉院士资格。

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