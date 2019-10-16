林郑赴议会再遇抗议 提问者全属建制派

（德国之声中文网）按照惯例，香港特首林郑月娥在施政报告发表后翌日，再回到立法会接受议员质询。週四上午（10月17日），林郑月娥步入议会大楼便马上再次面对民主派的抗议。

会议开始时，民主党议员邝俊宇要求在场人士为「在示威运动中丧命的香港人」默哀一分钟，但是立法会主席梁君彦称不符合规程而拒绝。

其后，民主派议员不断高喊「五大诉求、缺一不可」口号。有人手持标语冲向讲台抗议，也有人拿着白色鲜花示威，直斥林郑月娥「没有资格做香港人的特首」，要求她为连月冲突造成的伤亡道歉。梁君彦警告这些行为极不检点，两次暂停会议，总共驱逐十多名民主派议员离场。

整个答问大会历时一个半小时，总共三名议员提问，全部都是建制派第一大党民建联的成员。民主派议员莫乃光在会议上质疑这是制度暴力，他问：「我们是否去错了地方？这不是行政长官给立法会议员的答问大会，或者民联解的答问大会？……现在还有选举进行，这是不是公平的答问大会？」梁君彦反驳，他是按照议事规则让以往提问最少的议员优先发问，而三位民建联议员之前都只问过一次。

建制派問什麼？

民建联副主席陈克勤发言时说，希望林郑月娥保护警员执勤时免于危险，其家人免受欺负。他称：「过去四个月，社会秩序和法治已经被彻底破坏，我想问特首可否让商店免于破坏、市民出门免于恐惧、社会言论免受暴力？」林郑月娥回应说：「经过这次经验，我们很愿意需要检视香港法律，希望往后在有需要的地方加强，让我们更有能力对付网上起底欺凌的工作。」

另一位民建联议员梁志祥提问时指责「暴动的根源在立法会」，声称民主派在7月1日带了暴徒进议会破坏。此番言论引来民主派群起不满，认为他扭曲事实，但是他拒绝收回说词。

林郑月娥週三发表新一份施政报告，提出多项房屋政策，希望藉此缓和部分民怨。但是她在议会多番遇到民主派的抗议阻碍，被迫首次以影片方式发表报告。她也打破多项惯例，取消出席电视和电台论坛的行程，改为在週四晚间（10月17日）进行脸书直播回答网友问题。

李芊/杨威廉（综合报导）