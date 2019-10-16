 林郑赴议会再遇抗议 提问者全属建制派 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

林郑赴议会再遇抗议 提问者全属建制派

香港特首林郑月娥连续第二天到立法会，本来针对施政报告的答问大会在抗议中进行，而获得提问机会的全部都是建制派。

Carrie Lam Hongkong Protest Parlament (Reuters/K. Kyung-Hoon)

今天的會議中，總共有十多名民主派被指行為不檢而遭驅逐離場。圖為其中一名民主派議員衝向講台示威，他手上高舉「五大訴求、缺一不可」的標語。

（德国之声中文网）按照惯例，香港特首林郑月娥在施政报告发表后翌日，再回到立法会接受议员质询。週四上午（10月17日），林郑月娥步入议会大楼便马上再次面对民主派的抗议。

会议开始时，民主党议员邝俊宇要求在场人士为「在示威运动中丧命的香港人」默哀一分钟，但是立法会主席梁君彦称不符合规程而拒绝。

其后，民主派议员不断高喊「五大诉求、缺一不可」口号。有人手持标语冲向讲台抗议，也有人拿着白色鲜花示威，直斥林郑月娥「没有资格做香港人的特首」，要求她为连月冲突造成的伤亡道歉。梁君彦警告这些行为极不检点，两次暂停会议，总共驱逐十多名民主派议员离场。

整个答问大会历时一个半小时，总共三名议员提问，全部都是建制派第一大党民建联的成员。民主派议员莫乃光在会议上质疑这是制度暴力，他问：「我们是否去错了地方？这不是行政长官给立法会议员的答问大会，或者民联解的答问大会？……现在还有选举进行，这是不是公平的答问大会？」梁君彦反驳，他是按照议事规则让以往提问最少的议员优先发问，而三位民建联议员之前都只问过一次。

Carrie Lam Hongkong Protest Parlament (Reuters/U. Bektas)

香港特首林鄭月娥在施政報告發表後隔天，再赴立法會回答議員的質詢。

DW.COM

香港特首林郑月娥的最新施政报告，在一片抗议声之中出炉，主调是解决长年累月的房屋难题。面对超过七成民意要求她下台的呼声，这些措施还能力挽狂澜吗？德国之声专访香港中文大学政治与行政学系副教授马嶽，分析示威浪潮的未来走向。 (17.10.2019)

香港抗议声由街头延续到议会，林郑月娥在议事厅内碰壁，导致她成为历史上首位要以视像方式宣读施政報告的领导人。面对社会上呼声不绝的政治诉求，林郑月娥选择以房屋牌回应。 (16.10.2019)

在泛民派立法会议员的强力阻拦和干扰之下，香港特首林郑月娥未能按计划现场宣读施政报告。这样的行动是否有助于解决当前局势？参与杯葛行动的香港立法会议员、大律师陈淑庄接受了德国之声电视采访。 (16.10.2019)

建制派問什麼？

民建联副主席陈克勤发言时说，希望林郑月娥保护警员执勤时免于危险，其家人免受欺负。他称：「过去四个月，社会秩序和法治已经被彻底破坏，我想问特首可否让商店免于破坏、市民出门免于恐惧、社会言论免受暴力？」林郑月娥回应说：「经过这次经验，我们很愿意需要检视香港法律，希望往后在有需要的地方加强，让我们更有能力对付网上起底欺凌的工作。」

另一位民建联议员梁志祥提问时指责「暴动的根源在立法会」，声称民主派在7月1日带了暴徒进议会破坏。此番言论引来民主派群起不满，认为他扭曲事实，但是他拒绝收回说词。

林郑月娥週三发表新一份施政报告，提出多项房屋政策，希望藉此缓和部分民怨。但是她在议会多番遇到民主派的抗议阻碍，被迫首次以影片方式发表报告。她也打破多项惯例，取消出席电视和电台论坛的行程，改为在週四晚间（10月17日）进行脸书直播回答网友问题。

李芊/杨威廉（综合报导）

观看视频 04:55

走過四個月：沒有回頭路的香港示威？

相关音频视频

走過四個月：沒有回頭路的香港示威？  

相关内容

Hongkong Protest im Parlament

专访：林郑月娥已无力治理香港 16.10.2019

在泛民派立法会议员的强力阻拦和干扰之下，香港特首林郑月娥未能按计划现场宣读施政报告。这样的行动是否有助于解决当前局势？参与杯葛行动的香港立法会议员、大律师陈淑庄接受了德国之声电视采访。

Carrie Lam Hongkong Proteste im Parlament

林郑破例视像宣讀施政报告 房屋牌能否撼动示威？ 16.10.2019

香港抗议声由街头延续到议会，林郑月娥在议事厅内碰壁，导致她成为历史上首位要以视像方式宣读施政報告的领导人。面对社会上呼声不绝的政治诉求，林郑月娥选择以房屋牌回应。

Hongkong China Politik Unruhen Protest

专访：房屋牌能让香港示威者回家吗？ 17.10.2019

香港特首林郑月娥的最新施政报告，在一片抗议声之中出炉，主调是解决长年累月的房屋难题。面对超过七成民意要求她下台的呼声，这些措施还能力挽狂澜吗？德国之声专访香港中文大学政治与行政学系副教授马嶽，分析示威浪潮的未来走向。

广告

时事评论

Türkei Präsident Erdogan in seinem Palast (AFP/Getty Images)

客座评论：土耳其 - 外交孤立，内部团结

在北叙利亚的军事行动使安卡拉在外交上进一步孤立。政府的代表们辨称，这一孤立弥足珍贵。记者Bülent Mumay认为，这并不奇怪，因为，只有土耳其当局才从中获益。  