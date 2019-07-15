（德国之声中文网）《金融时报》援引两名消息人士的话报道称，鉴于香港送中条例引发的抗议浪潮无法平息，特首林郑月娥过去几周来已数次向北京中央政府请辞，但都遭到拒绝。《金融时报》7月15日报道称："知情人士表示，局势已升级为自22年前英国将香港主权交还中国以来、这个特别行政区最严重的政治危机，促使林郑月娥提出辞职，对她处理该法案的方式负责。
然而，据一位直接了解情况的人士透露，北京方面坚称林郑月娥'必须留下来收拾她造成的混乱局面'。'别人谁也无法收拾这个烂摊子，谁也不想要这份工作。'"
香港特首林郑月娥推动修订《逃犯条例》引爆了这场抗议浪潮，而6月份，参与示威游行的人数更一度超过百万。面对来自民众的压力，林郑月娥上周宣布，《逃犯条例》已经"寿终正寝"，修订工作"完全失败"。但林郑月娥的"让步"，并没有能够平息事态。示威者要求香港政府正式宣布撤回修例。
七月14日，香港再度爆发大规模示威。图为沙田发生警民冲突的场面。
刚刚过去的周日，香港再度爆发警民冲突。法新社报道称，同中国大陆接壤的沙田，有上万名民众参加了示威游行。部分示威者占据了一条街道，并以铁栅栏设立路障，警方则使用催泪瓦斯试图驱散示威者。据报道，冲突中有人受伤。
对于林郑月娥向中央政府请辞的媒体报道，香港政府和中国外交部驻港机构均于周一做出回应。香港特首办公室回应香港电台相关质询时表示行政长官从没有提出请辞。特首办公室同时还表示，行政长官早已公开表明，她仍然有热诚及承担为市民服务。
中国外交部驻港特派员公署也在其官网上发布声明称，"针对个别西方媒体捕风捉影、散布不实消息，外交部驻港公署发言人就此提出严正交涉，表示强烈不满和坚决反对"。声明中称："中央政府坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政"。
7月9日的新闻发布会上，香港特首林郑月娥没有正面回应有关她是否会辞职的提问，只是表示，她仍有热诚和承担继续为香港人服务。
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香港历年来的公民抗争运动
反“送中”、反修例
2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。
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香港历年来的公民抗争运动
一桩命案引起的司法争议
2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。
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香港历年来的公民抗争运动
“占中九子”案宣判
2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。
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香港历年来的公民抗争运动
首次颁布党禁
2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。
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香港历年来的公民抗争运动
高铁一地两检
2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。
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香港历年来的公民抗争运动
维园六四烛光晚会
每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。
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香港历年来的公民抗争运动
反对人大释法
2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。
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香港历年来的公民抗争运动
铜锣湾书店事件
2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。
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香港历年来的公民抗争运动
雨伞运动
2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。
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香港历年来的公民抗争运动
反基本法23条立法
2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。