（德国之声中文网）《金融时报》援引两名消息人士的话报道称，鉴于香港送中条例引发的抗议浪潮无法平息，特首林郑月娥过去几周来已数次向北京中央政府请辞，但都遭到拒绝。《金融时报》7月15日报道称："知情人士表示，局势已升级为自22年前英国将香港主权交还中国以来、这个特别行政区最严重的政治危机，促使林郑月娥提出辞职，对她处理该法案的方式负责。

然而，据一位直接了解情况的人士透露，北京方面坚称林郑月娥'必须留下来收拾她造成的混乱局面'。'别人谁也无法收拾这个烂摊子，谁也不想要这份工作。'"

香港特首林郑月娥推动修订《逃犯条例》引爆了这场抗议浪潮，而6月份，参与示威游行的人数更一度超过百万。面对来自民众的压力，林郑月娥上周宣布，《逃犯条例》已经"寿终正寝"，修订工作"完全失败"。但林郑月娥的"让步"，并没有能够平息事态。示威者要求香港政府正式宣布撤回修例。

刚刚过去的周日，香港再度爆发警民冲突。法新社报道称，同中国大陆接壤的沙田，有上万名民众参加了示威游行。部分示威者占据了一条街道，并以铁栅栏设立路障，警方则使用催泪瓦斯试图驱散示威者。据报道，冲突中有人受伤。

对于林郑月娥向中央政府请辞的媒体报道，香港政府和中国外交部驻港机构均于周一做出回应。香港特首办公室回应香港电台相关质询时表示行政长官从没有提出请辞。特首办公室同时还表示，行政长官早已公开表明，她仍然有热诚及承担为市民服务。

中国外交部驻港特派员公署也在其官网上发布声明称，"针对个别西方媒体捕风捉影、散布不实消息，外交部驻港公署发言人就此提出严正交涉，表示强烈不满和坚决反对"。声明中称："中央政府坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政"。

7月9日的新闻发布会上，香港特首林郑月娥没有正面回应有关她是否会辞职的提问，只是表示，她仍有热诚和承担继续为香港人服务。